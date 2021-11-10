https://uz.sputniknews.ru/20211110/uzbekistan-eksportiroval-mineralnuyu-vodu-v-kitay-na-100-tysyach-21293218.html

Узбекистан экспортировал минеральную воду в Китай на $100 тысяч

Узбекистан экспортировал минеральную воду в Китай на $100 тысяч

Почему в Китае востребована вода из Узбекистана и для чего предназначена первая поставка живительной влаги в Поднебесную - в нашем материале.

2021-11-10T12:39+0500

2021-11-10T12:39+0500

2021-11-10T12:48+0500

экономика

узбекистан

китай

экспорт

минеральная вода

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Наманганский производитель минеральной воды начал продавать свою продукцию в Китай. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на информацию посольства Узбекистана в КНР. Осуществлена пока только первая пробная поставка на 100 тысяч долларов. Вода премиум класса, отправленная самолетом в Пекин, предназначена для проведения маркетинговых мероприятий и дегустаций потенциальными покупателями.В ближайших планах производителя - наращивание объема поставок продукции в КНР.Два года назад представитель компании рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, что с минеральная вода экспортируется также в Воронежскую область России, а в перспективе планируется поставлять ее и в Свердловскую область.

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узбекистан, китай, экспорт, минеральная вода