Узбекистан экспортировал минеральную воду в Китай на $100 тысяч

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Наманганский производитель минеральной воды начал продавать свою продукцию в Китай. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на информацию посольства Узбекистана в КНР. Осуществлена пока только первая пробная поставка на 100 тысяч долларов. Вода премиум класса, отправленная самолетом в Пекин, предназначена для проведения маркетинговых мероприятий и дегустаций потенциальными покупателями.В ближайших планах производителя - наращивание объема поставок продукции в КНР.Два года назад представитель компании рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, что с минеральная вода экспортируется также в Воронежскую область России, а в перспективе планируется поставлять ее и в Свердловскую область.
Вода, отправленная в Пекин, предназначена для проведения маркетинговых мероприятий и дегустаций потенциальными покупателями.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Наманганский производитель минеральной воды начал продавать свою продукцию в Китай. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на информацию посольства Узбекистана в КНР.
Осуществлена пока только первая пробная поставка на 100 тысяч долларов. Вода премиум класса, отправленная самолетом в Пекин, предназначена для проведения маркетинговых мероприятий и дегустаций потенциальными покупателями.
В ближайших планах производителя - наращивание объема поставок продукции в КНР.
Чем известна минеральная вода Chortoq
Источник известен давно, а современное производство бутилированной минеральной воды началось с 2017 года.
В ней много йода и марганца, так что одна бутылка может обеспечить суточную норму потребления йода в организме.
Два года назад представитель компании рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, что с минеральная вода экспортируется также в Воронежскую область России, а в перспективе планируется поставлять ее и в Свердловскую область.