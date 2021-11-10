Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211110/uzbekistan-eksportiroval-mineralnuyu-vodu-v-kitay-na-100-tysyach-21293218.html
Узбекистан экспортировал минеральную воду в Китай на $100 тысяч
Узбекистан экспортировал минеральную воду в Китай на $100 тысяч
Почему в Китае востребована вода из Узбекистана и для чего предназначена первая поставка живительной влаги в Поднебесную - в нашем материале.
2021-11-10T12:39+0500
2021-11-10T12:48+0500
экономика
узбекистан
китай
экспорт
минеральная вода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19133142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e893a9fd0af340df88a7c515082d2b5e.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Наманганский производитель минеральной воды начал продавать свою продукцию в Китай. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на информацию посольства Узбекистана в КНР. Осуществлена пока только первая пробная поставка на 100 тысяч долларов. Вода премиум класса, отправленная самолетом в Пекин, предназначена для проведения маркетинговых мероприятий и дегустаций потенциальными покупателями.В ближайших планах производителя - наращивание объема поставок продукции в КНР.Два года назад представитель компании рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, что с минеральная вода экспортируется также в Воронежскую область России, а в перспективе планируется поставлять ее и в Свердловскую область.
узбекистан
китай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19133142_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_a4445cf50ee24eb58ae517a76a37f24c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, китай, экспорт, минеральная вода

Узбекистан экспортировал минеральную воду в Китай на $100 тысяч

12:39 10.11.2021 (обновлено: 12:48 10.11.2021)
© СС0 / Unsplash / Jana SabethВода
Вода - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© СС0 / Unsplash / Jana Sabeth
Вода, отправленная в Пекин, предназначена для проведения маркетинговых мероприятий и дегустаций потенциальными покупателями.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Наманганский производитель минеральной воды начал продавать свою продукцию в Китай. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на информацию посольства Узбекистана в КНР.
Осуществлена пока только первая пробная поставка на 100 тысяч долларов. Вода премиум класса, отправленная самолетом в Пекин, предназначена для проведения маркетинговых мероприятий и дегустаций потенциальными покупателями.
В ближайших планах производителя - наращивание объема поставок продукции в КНР.
Чем известна минеральная вода Chortoq

Источник известен давно, а современное производство бутилированной минеральной воды началось с 2017 года.

В ней много йода и марганца, так что одна бутылка может обеспечить суточную норму потребления йода в организме.

Два года назад представитель компании рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, что с минеральная вода экспортируется также в Воронежскую область России, а в перспективе планируется поставлять ее и в Свердловскую область.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:39Узбекистан экспортировал минеральную воду в Китай на $100 тысяч
12:37Синоптики назвали самые "пыльные" регионы Узбекистана за неделю
11:50Проект "Чимганский лес": как озеленяют ущелье Аксай - фото
11:28"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн
11:27Рязанский губернатор приехал в Ташкент
11:10Запад хочет идти на север, но место уже занято Россией
10:48В Минсельхозе объяснили, почему цены на морковь снизились в пять раз
10:31"Придут российские танки": в Польше готовятся к драматическим переменам
10:15Гаспарян назвал исход миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси — видео
10:06В Оше задержан лидер "Хизб ут-Тахрир"* – его разыскивали в Узбекистане
09:41Азиз Абдухакимов: в ЦА увеличивается частота и география пыльных бурь
09:28В каких регионах Узбекистана пройдут дожди после пыльной бури
09:11Фестивальный круговорот: в Ташкенте стартует месяц молодежи
08:55В Узбекистане более 76% медиков полностью вакцинировались от COVID
08:27Раскрыто количество жителей Узбекистана, уехавших на работу в Россию
07:58Кто самый вакцинированный в ближнем зарубежье
07:30Сколько бензина закупил Узбекистан с начала 2021 года
07:00"Мир" вылечит от коронавируса: ученые создали новое лекарство
06:30Год без войны: в МИД РФ озвучили итоги перемирия в Нагорном Карабахе
ВчераОт Италии до Тайваня: как выглядит поздняя осень в разных странах