https://uz.sputniknews.ru/20211110/uzbekneftegaz-razmestil-v-londone-debyutnye-evrobondy-na-700-mln-21290947.html

"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн

"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн

"Узбекнефтегаз" впервые успешно разместил на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на $700 млн

2021-11-10T11:28+0500

2021-11-10T11:28+0500

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экономика

узбекнефтегаз

евробонды

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. "Узбекнефтегаз" разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов сроком на семь лет под 4,75%.Перед началом торгов начальная процентная ставка по еврооблигациям компании была установлена на уровне 5%, а по результатам сбора заявок — снижена до 4,75%.В "Узбекнефтегаз" сообщили, что уже поступили заявки на общую сумму 1,9 миллиарда долларов, без заявок банков-организаторов — 1,7 миллиарда долларов.Облигации купили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии и стран Азии.Организаторами выпуска выступили Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.Потенциал "Узбекнефтегаза"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2018-м поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы получить кредитный рейтинг компании и выйти на зарубежные рынки.Тогда же компания сообщила, что подписала мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров дебютного выпуска еврооблигаций "Узбекнефтегаза" на международных рынках капитала.Сейчас "Узбекнефтегаз" может обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.По официальным данным, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% до 733,6 тысячи тонн, газа — снизилась на 17,8% до 49,739 миллиарда кубометров.

https://uz.sputniknews.ru/20211025/smi-italii-otsenili-mosch-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-uzbekistana-21070333.html

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