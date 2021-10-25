https://uz.sputniknews.ru/20211025/smi-italii-otsenili-mosch-toplivno-energeticheskogo-kompleksa-uzbekistana-21070333.html
СМИ Италии оценили мощь топливно-энергетического комплекса Узбекистана
СМИ Италии оценили мощь топливно-энергетического комплекса Узбекистана
Отмечается, что за последние годы в ТЭК республики произошли масштабные преобразования. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T09:21+0500
2021-10-25T09:21+0500
2021-10-25T09:21+0500
общество
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италия
сми
топливо
энергетика
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В итальянской газете Gazzetta di Roma вышла статья, в которой дается оценка состоянию топливно-энергетического комплекса Узбекистана.Издание оценило совершенно новый уровень, на который страна вышла за последние пять лет: так, например, произошла реструктуризация вертикально интегрированной трехуровневой компании АО "Узбекнефтегаз".Кроме того, было создано АО "Худудгазтаъминот". В функции компании входит эксплуатация газораспределительных сетей и поставка газа 35-миллионному населению Узбекистана и объектам социальной сферы.Узбекистан также успешно реализовал проект по выпуску нового поколения умных измерительных инструментов по итальянской технологии, подчеркнуло издание.Так, в 2020 году компания Pietro Fiorentini — один из мировых лидеров в сфере проектирования и производства компонентов и систем для регулирования, измерения и подготовки природного газа — заключила с Узбекистаном соглашение.Стороны договорились о выпуске на территории РУз приборов учета газа нового поколения по итальянской технологии.Впрочем, это не единственный проект, связывающий две страны. Узбекистан и Италия разработали и запустили новую автоматизированную систему Askug Billing, которая аккумулирует всех узбекских потребителей природного газа и обеспечивает точность и прозрачность во взаиморасчетах.Между тем сотрудничество с Узбекистаном в сфере ТЭК активно развивает и Россия.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал расширять кооперацию обеих стран в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и по другим направлениям.
https://uz.sputniknews.ru/20210212/Kak-rossiyskiy-IKS-Kholding-pomogaet-tsifrovizirovat-TEK-Uzbekistana-15986689.html
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узбекистан, италия, сми, топливо, энергетика
СМИ Италии оценили мощь топливно-энергетического комплекса Узбекистана
Отмечается, что за последние годы в ТЭК республики произошли масштабные преобразования.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
В итальянской газете Gazzetta di Roma вышла статья
, в которой дается оценка состоянию топливно-энергетического комплекса Узбекистана.
Издание оценило совершенно новый уровень, на который страна вышла за последние пять лет: так, например, произошла реструктуризация вертикально интегрированной трехуровневой компании АО "Узбекнефтегаз".
Кроме того, было создано АО "Худудгазтаъминот". В функции компании входит эксплуатация газораспределительных сетей и поставка газа 35-миллионному населению Узбекистана и объектам социальной сферы.
Это, как отметили в Gazzetta di Roma, свидетельствует о повышенном внимании государства к интересам людей и заботе о социальном благополучии граждан.
Узбекистан также успешно реализовал проект по выпуску нового поколения умных измерительных инструментов по итальянской технологии, подчеркнуло издание.
Так, в 2020 году компания Pietro Fiorentini — один из мировых лидеров в сфере проектирования и производства компонентов и систем для регулирования, измерения и подготовки природного газа — заключила с Узбекистаном соглашение.
Стороны договорились о выпуске на территории РУз приборов учета газа нового поколения по итальянской технологии.
Впрочем, это не единственный проект, связывающий две страны. Узбекистан и Италия разработали и запустили новую автоматизированную систему Askug Billing, которая аккумулирует всех узбекских потребителей природного газа и обеспечивает точность и прозрачность во взаиморасчетах.
Между тем сотрудничество с Узбекистаном в сфере ТЭК активно развивает и Россия.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал
расширять кооперацию обеих стран в промышленности, топливно-энергетическом комплексе и по другим направлениям.