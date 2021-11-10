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https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-minselxoze-obyasnili-pochemu-tseny-na-morkov-snizilis-v-pyat-raz-21290318.html
В Минсельхозе объяснили, почему цены на морковь снизились в пять раз
В Минсельхозе объяснили, почему цены на морковь снизились в пять раз
В июне средняя розничная цена за 1 кг моркови варьировалась от шести до десяти тысяч сумов. В октябре-ноябре стоимость этой культуры снизилась до двух тысяч сумов.
2021-11-10T10:48+0500
2021-11-10T10:54+0500
общество
узбекистан
урожай
министерство сельского и водного хозяйства
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В Узбекистане подешевела морковь в 4-5 раз по сравнению с данными за июнь, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.Как прогнозируют в Минсельхозе, цены на морковь сохранятся на этом уровне до нового урожая весны 2022 года.Для стабилизации стоимости моркови власти страны предпринимают активные меры. В республике в разы увеличена площадь посевных площадей под эту культуру. К томе же производится посадка высокоурожайных сортов. Кроме того, внедряются новые технологии по поливу урожая, а также борьбе с болезнями и вредителями.По данным министерства, в 2021 году средняя урожайность моркови выросла с 20-25 тонн до 30-40 тонн с гектара. Таким образом, стоимость 1 кг моркови в хозяйствах упала до 700-800 сумов. Отмечается, что в июне средняя розничная цена за 1 кг моркови варьировалась от шести до десяти тысяч сумов. В октябре-ноябре стоимость этой культуры снизилась до двух тысяч сумов. Средняя закупочная цена составила 1-1,5 тысячи сумов за 1 кг.В этом году морковь была посеяна на 124,4 тысячи га, что на 18,2 тысячи га больше, чем в 2020-м. Из более чем двух млн тонн урожая, собранного в 2021 году, основная его часть направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. При этом 140 тысяч тонн моркови, собранной с "повторного урожая", будут зарезервированы для населения в зимне-весенний сезон, а часть "поздней" моркови планируется переработать.
https://uz.sputniknews.ru/20210620/kak-rossiya-okazalas-vinovata-v-roste-tsen-na-uzbekskuyu-morkov-i-svyoklu-19317513.html
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узбекистан, урожай, министерство сельского и водного хозяйства

В Минсельхозе объяснили, почему цены на морковь снизились в пять раз

10:48 10.11.2021 (обновлено: 10:54 10.11.2021)
© СС0 / Unsplash / Viki MohamadМорковь на рынке, иллюстративное фото
Морковь на рынке, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© СС0 / Unsplash / Viki Mohamad
В июне средняя розничная цена за 1 кг моркови варьировалась от шести до десяти тысяч сумов. В октябре-ноябре стоимость этой культуры снизилась до двух тысяч сумов. Средняя закупочная цена составила 1-1,5 тысячи сумов за 1 кг.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В Узбекистане подешевела морковь в 4-5 раз по сравнению с данными за июнь, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Как прогнозируют в Минсельхозе, цены на морковь сохранятся на этом уровне до нового урожая весны 2022 года.
Морковь, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2021
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20 июня, 11:02
Для стабилизации стоимости моркови власти страны предпринимают активные меры. В республике в разы увеличена площадь посевных площадей под эту культуру. К томе же производится посадка высокоурожайных сортов. Кроме того, внедряются новые технологии по поливу урожая, а также борьбе с болезнями и вредителями.
По данным министерства, в 2021 году средняя урожайность моркови выросла с 20-25 тонн до 30-40 тонн с гектара. Таким образом, стоимость 1 кг моркови в хозяйствах упала до 700-800 сумов.
Отмечается, что в июне средняя розничная цена за 1 кг моркови варьировалась от шести до десяти тысяч сумов. В октябре-ноябре стоимость этой культуры снизилась до двух тысяч сумов. Средняя закупочная цена составила 1-1,5 тысячи сумов за 1 кг.
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В этом году морковь была посеяна на 124,4 тысячи га, что на 18,2 тысячи га больше, чем в 2020-м. Из более чем двух млн тонн урожая, собранного в 2021 году, основная его часть направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. При этом 140 тысяч тонн моркови, собранной с "повторного урожая", будут зарезервированы для населения в зимне-весенний сезон, а часть "поздней" моркови планируется переработать.
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