https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-minselxoze-obyasnili-pochemu-tseny-na-morkov-snizilis-v-pyat-raz-21290318.html

В Минсельхозе объяснили, почему цены на морковь снизились в пять раз

В Минсельхозе объяснили, почему цены на морковь снизились в пять раз

В июне средняя розничная цена за 1 кг моркови варьировалась от шести до десяти тысяч сумов. В октябре-ноябре стоимость этой культуры снизилась до двух тысяч сумов.

2021-11-10T10:48+0500

2021-11-10T10:48+0500

2021-11-10T10:54+0500

общество

узбекистан

урожай

министерство сельского и водного хозяйства

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В Узбекистане подешевела морковь в 4-5 раз по сравнению с данными за июнь, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.Как прогнозируют в Минсельхозе, цены на морковь сохранятся на этом уровне до нового урожая весны 2022 года.Для стабилизации стоимости моркови власти страны предпринимают активные меры. В республике в разы увеличена площадь посевных площадей под эту культуру. К томе же производится посадка высокоурожайных сортов. Кроме того, внедряются новые технологии по поливу урожая, а также борьбе с болезнями и вредителями.По данным министерства, в 2021 году средняя урожайность моркови выросла с 20-25 тонн до 30-40 тонн с гектара. Таким образом, стоимость 1 кг моркови в хозяйствах упала до 700-800 сумов. Отмечается, что в июне средняя розничная цена за 1 кг моркови варьировалась от шести до десяти тысяч сумов. В октябре-ноябре стоимость этой культуры снизилась до двух тысяч сумов. Средняя закупочная цена составила 1-1,5 тысячи сумов за 1 кг.В этом году морковь была посеяна на 124,4 тысячи га, что на 18,2 тысячи га больше, чем в 2020-м. Из более чем двух млн тонн урожая, собранного в 2021 году, основная его часть направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. При этом 140 тысяч тонн моркови, собранной с "повторного урожая", будут зарезервированы для населения в зимне-весенний сезон, а часть "поздней" моркови планируется переработать.

https://uz.sputniknews.ru/20210620/kak-rossiya-okazalas-vinovata-v-roste-tsen-na-uzbekskuyu-morkov-i-svyoklu-19317513.html

https://uz.sputniknews.ru/20180427/uzbekistan-fermer-dehkane-8062621.html

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узбекистан, урожай, министерство сельского и водного хозяйства