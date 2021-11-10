https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-oshe-zaderjan-lider-xizb-ut-taxrir--ego-razyskivali-v-uzbekistane-21288719.html

В Оше задержан лидер "Хизб ут-Тахрир"* – его разыскивали в Узбекистане

В Оше задержан лидер "Хизб ут-Тахрир"* – его разыскивали в Узбекистане

Злоумышленник подозревается в организации подпольной экстремистской сети в Кыргызстане. Его также назвали ответственным за деятельность РЭО по Узбекистану.

2021-11-10T10:06+0500

2021-11-10T10:06+0500

2021-11-10T10:20+0500

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"хизб ут-тахтир"

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В Оше задержан лидер религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, он также находился в розыске в Узбекистане, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.По информации спецслужбы, злоумышленник подозревается в организации подпольной экстремистской сети в КР. Его также назвали ответственным за деятельность РЭО по Узбекистану. Отмечается, что мужчина вместе с единомышленниками активно занимался подпольной деятельностью по созданию и укреплению структур запрещенной террористической организации в южных регионах Кыргызстана.Подозреваемый сделал себе поддельные документы и скрывался в КР от преследования, заявили в ГКНБ.В настоящее время правонарушитель находится под стражей. Следствие продолжается. * — экстремистская организация, запрещенная в России и других странах

https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-tashkente-zaderjany-12-ekstremistov-terroristicheskoy-gruppirovki-xizb-ut-taxrir-20536020.html

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ош, кыргызстан, "хизб ут-тахтир"