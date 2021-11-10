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В Оше задержан лидер "Хизб ут-Тахрир"* – его разыскивали в Узбекистане
В Оше задержан лидер "Хизб ут-Тахрир"* – его разыскивали в Узбекистане
Злоумышленник подозревается в организации подпольной экстремистской сети в Кыргызстане. Его также назвали ответственным за деятельность РЭО по Узбекистану.
2021-11-10T10:06+0500
2021-11-10T10:20+0500
в мире
ош
кыргызстан
"хизб ут-тахтир"
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В Оше задержан лидер религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, он также находился в розыске в Узбекистане, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.По информации спецслужбы, злоумышленник подозревается в организации подпольной экстремистской сети в КР. Его также назвали ответственным за деятельность РЭО по Узбекистану. Отмечается, что мужчина вместе с единомышленниками активно занимался подпольной деятельностью по созданию и укреплению структур запрещенной террористической организации в южных регионах Кыргызстана.Подозреваемый сделал себе поддельные документы и скрывался в КР от преследования, заявили в ГКНБ.В настоящее время правонарушитель находится под стражей. Следствие продолжается. * — экстремистская организация, запрещенная в России и других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210917/v-tashkente-zaderjany-12-ekstremistov-terroristicheskoy-gruppirovki-xizb-ut-taxrir-20536020.html
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ош, кыргызстан, "хизб ут-тахтир"

В Оше задержан лидер "Хизб ут-Тахрир"* – его разыскивали в Узбекистане

10:06 10.11.2021 (обновлено: 10:20 10.11.2021)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКонвоир у клетки для обвиняемых
Конвоир у клетки для обвиняемых - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Мужчина вместе с единомышленниками активно занимался подпольной деятельностью по созданию и укреплению структур запрещенной террористической организации в южных регионах Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В Оше задержан лидер религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, он также находился в розыске в Узбекистане, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

По информации спецслужбы, злоумышленник подозревается в организации подпольной экстремистской сети в КР. Его также назвали ответственным за деятельность РЭО по Узбекистану.
Руки в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
Общество
В Ташкенте задержаны 12 экстремистов террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"*
17 сентября, 13:46
Отмечается, что мужчина вместе с единомышленниками активно занимался подпольной деятельностью по созданию и укреплению структур запрещенной террористической организации в южных регионах Кыргызстана.
Подозреваемый сделал себе поддельные документы и скрывался в КР от преследования, заявили в ГКНБ.
В настоящее время правонарушитель находится под стражей. Следствие продолжается.
* — экстремистская организация, запрещенная в России и других странах
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