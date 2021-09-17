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В Ташкенте задержаны 12 экстремистов террористической группировки Хизб ут-Тахрир*
В Ташкенте задержаны 12 экстремистов террористической группировки Хизб ут-Тахрир*
По данным силового ведомства, злоумышленники распространяли в социальных сетях информацию о построении в Узбекистане халифата. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-17T13:46+0500
2021-09-17T13:46+0500
общество
"хизб ут-тахтир"
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Правоохранители задержали в столице 12 сторонников религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента. По данным силового ведомства, лидером группы стал 41-летний житель Юнусабадского района Ташкента. Посредством Интернета он поддерживал связь с экстремистом Махмуджоном Абдумаликовичем Холдаровым, известным под псевдонимом Махмуд Абдулмумин.Отмечается, что злоумышленники пропагандировали идеи экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"* для вербовки новых людей в свои ряды. К тому же они распространяли в социальных сетях информацию о построении в Узбекистане халифата.Во время обысков в квартирах и телефонах подозреваемых были обнаружены материалы религиозного содержания.В настоящее время проводится доследственная проверка.Накануне в Ташкенте задержали 10 человек, подозреваемых в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*. Прежде они уже были судимы за пропаганду идей данной террористической группировки. * - организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-tashkente-zaderjany-29-storonnits-xizb-ut-taxrir-20452217.html
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"хизб ут-тахтир"

В Ташкенте задержаны 12 экстремистов террористической группировки Хизб ут-Тахрир*

13:46 17.09.2021
1571
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
По данным силового ведомства, злоумышленники распространяли в социальных сетях информацию о построении в Узбекистане халифата.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Правоохранители задержали в столице 12 сторонников религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
По данным силового ведомства, лидером группы стал 41-летний житель Юнусабадского района Ташкента. Посредством Интернета он поддерживал связь с экстремистом Махмуджоном Абдумаликовичем Холдаровым, известным под псевдонимом Махмуд Абдулмумин.

Отмечается, что злоумышленники пропагандировали идеи экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"* для вербовки новых людей в свои ряды. К тому же они распространяли в социальных сетях информацию о построении в Узбекистане халифата.
Женщины в хиджабах - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
Общество
В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"*
10 сентября, 18:44
7834
Во время обысков в квартирах и телефонах подозреваемых были обнаружены материалы религиозного содержания.

В настоящее время проводится доследственная проверка.
Накануне в Ташкенте задержали 10 человек, подозреваемых в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*. Прежде они уже были судимы за пропаганду идей данной террористической группировки.
* - организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.
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