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Центробанк назвал основные источники дохода жителей Узбекистана
Центробанк назвал основные источники дохода жителей Узбекистана
По данным Центробанка, у большинства населения заработная плата не превышает 7 млн сумов.
2021-11-10T16:50+0500
2021-11-10T17:09+0500
общество
узбекистан
доход
зарплата
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана изучил показатели доходов и расходов населения за лето-осень этого года.Выяснилось, что для 70% граждан основным источником дохода является зарплата, у 15% — предпринимательская деятельность. В числе тех, у кого основным доходом является заработная плата, — жители Ташкента (68,8%), Бухары (61%), Андижана (58,7%) и Ташкентской области (58,1%). При этом для большинства жителей зарплата не превышает семи миллионов сумов.В Центробанке также раскрыли, какой процент населения живет за счет денежных переводов из-за границы — 3,4%.В июле Государственный комитет по статистике озвучили среднемесячную зарплату узбекистанца в 2021 году — 2,971 миллиона сумов. Больше всего получали граждане, работающие в финансовой и страховой сферах, меньше всего — в области здравоохранения и предоставления социальных услуг.
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узбекистан, доход, зарплата

Центробанк назвал основные источники дохода жителей Узбекистана

16:50 10.11.2021 (обновлено: 17:09 10.11.2021)
© Unsplash / Ryoji IwataЛюди в городе, иллюстративное фото
Люди в городе, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Unsplash / Ryoji Iwata
По данным Центробанка, у большинства населения заработная плата не превышает 7 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана изучил показатели доходов и расходов населения за лето-осень этого года.
Выяснилось, что для 70% граждан основным источником дохода является зарплата, у 15% — предпринимательская деятельность.
В числе тех, у кого основным доходом является заработная плата, — жители Ташкента (68,8%), Бухары (61%), Андижана (58,7%) и Ташкентской области (58,1%). При этом для большинства жителей зарплата не превышает семи миллионов сумов.
Доходы от предпринимательства стали основными в большинстве своем для жителей Каракалпакстана, Навоийской, Джизакской, Наманганской и Хорезмской областей.
В Центробанке также раскрыли, какой процент населения живет за счет денежных переводов из-за границы — 3,4%.
В июле Государственный комитет по статистике озвучили среднемесячную зарплату узбекистанца в 2021 году — 2,971 миллиона сумов.
Больше всего получали граждане, работающие в финансовой и страховой сферах, меньше всего — в области здравоохранения и предоставления социальных услуг.
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