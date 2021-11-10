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Центробанк назвал основные источники дохода жителей Узбекистана

Центробанк назвал основные источники дохода жителей Узбекистана

По данным Центробанка, у большинства населения заработная плата не превышает 7 млн сумов.

2021-11-10T16:50+0500

2021-11-10T16:50+0500

2021-11-10T17:09+0500

общество

узбекистан

доход

зарплата

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана изучил показатели доходов и расходов населения за лето-осень этого года.Выяснилось, что для 70% граждан основным источником дохода является зарплата, у 15% — предпринимательская деятельность. В числе тех, у кого основным доходом является заработная плата, — жители Ташкента (68,8%), Бухары (61%), Андижана (58,7%) и Ташкентской области (58,1%). При этом для большинства жителей зарплата не превышает семи миллионов сумов.В Центробанке также раскрыли, какой процент населения живет за счет денежных переводов из-за границы — 3,4%.В июле Государственный комитет по статистике озвучили среднемесячную зарплату узбекистанца в 2021 году — 2,971 миллиона сумов. Больше всего получали граждане, работающие в финансовой и страховой сферах, меньше всего — в области здравоохранения и предоставления социальных услуг.

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узбекистан, доход, зарплата