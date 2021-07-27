https://uz.sputniknews.ru/20210727/obnarodovana-srednemesyachnaya-zarplata-uzbekistantsa-19834880.html
Обнародована среднемесячная зарплата узбекистанца
Обнародована среднемесячная зарплата узбекистанца
За последние шесть месяцев наивысший уровень среднемесячного заработка наблюдался в финансовой и страховой сферах, наименьший — в области здравоохранения и... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-27T09:29+0500
2021-07-27T09:29+0500
2021-07-27T09:39+0500
экономика
статистика
зарплата
госкомстат
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Среднемесячная зарплата узбекистанца в этом году составила 2 млн 971,1 тыс. сумов. Об этом стало известно из данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике. По информации Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата в стране выросла на 16%. Отмечается, что за последние шесть месяцев наивысший уровень среднемесячного заработка наблюдался в финансовой и страховой сферах, наименьший — в области здравоохранения и предоставления социальных услуг.Сколько получают работники предприятий в разных сферах экономической деятельности:Самый высокий уровень оплаты труда по-прежнему наблюдается в Ташкенте (4 млн 549,1 тыс. сумов), самый низкий — в Наманганской области (2 млн 216,3 тыс. сумов).Среднемесячная зарплата – это усредненное значение всех получаемых вознаграждений за труд сотрудника в течение 12 месяцев в перерасчете на каждый отдельный месяц. Она также включает в себя надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы и отчисления в профсоюзный фонд.
https://uz.sputniknews.ru/20210618/paxtakor-obnarodoval-svedeniya-o-zarplatax-futbolistov-trenerov-i-personala-19307957.html
https://uz.sputniknews.ru/20210301/Komu-povysyat-zarplatu-s-1-marta--16101096.html
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статистика, зарплата, госкомстат, узбекистан
Обнародована среднемесячная зарплата узбекистанца
09:29 27.07.2021 (обновлено: 09:39 27.07.2021)
За последние шесть месяцев наивысший уровень среднемесячного заработка наблюдался в финансовой и страховой сферах, наименьший — в области здравоохранения и предоставления социальных услуг.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Среднемесячная зарплата узбекистанца в этом году составила 2 млн 971,1 тыс. сумов. Об этом стало известно из данных, опубликованных
Государственным комитетом по статистике.
По информации Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата в стране выросла на 16%.
Отмечается, что за последние шесть месяцев наивысший уровень среднемесячного заработка наблюдался в финансовой и страховой сферах, наименьший — в области здравоохранения и предоставления социальных услуг.
Сколько получают работники предприятий в разных сферах экономической деятельности:
промышленность — 3 734,6 тыс. сумов;
строительство — 3 690,7 тыс. сумов;
торговля —2 977,3 тыс. сумов;
перевозка и хранение — 3 712,6 тыс. сумов;
информация и связь — 5 138,4 тыс. сумов;
финансовая и страховая деятельность — 7 111,0 тыс. сумов;
образование — 2 250,0 тыс. сумов;
здравоохранение и предоставление социальных услуг — 2 049,0 тыс. сумов;
прочие виды деятельности — 3125,9 тыс. сумов.
Самый высокий уровень оплаты труда по-прежнему наблюдается в Ташкенте (4 млн 549,1 тыс. сумов), самый низкий — в Наманганской области (2 млн 216,3 тыс. сумов).
Среднемесячная зарплата – это усредненное значение всех получаемых вознаграждений за труд сотрудника в течение 12 месяцев в перерасчете на каждый отдельный месяц. Она также включает в себя надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы и отчисления в профсоюзный фонд.