https://uz.sputniknews.ru/20210727/obnarodovana-srednemesyachnaya-zarplata-uzbekistantsa-19834880.html

Обнародована среднемесячная зарплата узбекистанца

Обнародована среднемесячная зарплата узбекистанца

За последние шесть месяцев наивысший уровень среднемесячного заработка наблюдался в финансовой и страховой сферах, наименьший — в области здравоохранения и... 27.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-27T09:29+0500

2021-07-27T09:29+0500

2021-07-27T09:39+0500

экономика

статистика

зарплата

госкомстат

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Среднемесячная зарплата узбекистанца в этом году составила 2 млн 971,1 тыс. сумов. Об этом стало известно из данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике. По информации Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата в стране выросла на 16%. Отмечается, что за последние шесть месяцев наивысший уровень среднемесячного заработка наблюдался в финансовой и страховой сферах, наименьший — в области здравоохранения и предоставления социальных услуг.Сколько получают работники предприятий в разных сферах экономической деятельности:Самый высокий уровень оплаты труда по-прежнему наблюдается в Ташкенте (4 млн 549,1 тыс. сумов), самый низкий — в Наманганской области (2 млн 216,3 тыс. сумов).Среднемесячная зарплата – это усредненное значение всех получаемых вознаграждений за труд сотрудника в течение 12 месяцев в перерасчете на каждый отдельный месяц. Она также включает в себя надбавки, вознаграждения, выплаты стимулирующего характера, компенсационные выплаты и оплату за неотработанное время, а также удерживаемый с физических лиц налог на доходы и отчисления в профсоюзный фонд.

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https://uz.sputniknews.ru/20210301/Komu-povysyat-zarplatu-s-1-marta--16101096.html

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статистика, зарплата, госкомстат, узбекистан