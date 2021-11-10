https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-uzbekistane-poyavilas-novaya-sportivnaya-assotsiatsiya-21295399.html

В Узбекистане появилась новая спортивная Ассоциация

В Узбекистане появилась новая спортивная Ассоциация

Возможно, члены Ассоциации будут представлять Узбекистан в Олимпийских играх 2024

2021-11-10T21:00+0500

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спорт

узбекистан

ассоциация

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В столице республики создана спортивная Ассоциация Skate Uzbekistan, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. В настоящее время уже избран руководящий состав ведомства. Председателем ассоциации стал Азиз Ахмедов, а генеральным секретарем избран Камол Усманов. Отмечается, что новая организация предоставит узбекистанской молодежи возможность участвовать в престижных международных соревнованиях по скейтбордингу и роликам. Ассоциация Skate Uzbekistan включает в себя следующие виды спорта: скейтбординг, катание на роликах, фигурное катание, фристайл-слалом, хоккей на роликах, роллер-дерби, самокатный спорт. В 2021 году в программу токийской Олимпиады были впервые включены соревнования по скейтбордингу. Также этот вид уличного спорта вошел и в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. По предварительным данным Минспорта, у скейтбордистов из Узбекистана есть все шансы завоевать 12 лицензий на участие в ОИ во Франции.

https://uz.sputniknews.ru/20200508/V-Uzbekistane-sozdana-Assotsiatsiya-sotsialnogo-turizma-14090701.html

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