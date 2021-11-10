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Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-uzbekistane-poyavilas-novaya-sportivnaya-assotsiatsiya-21295399.html
В Узбекистане появилась новая спортивная Ассоциация
В Узбекистане появилась новая спортивная Ассоциация
Возможно, члены Ассоциации будут представлять Узбекистан в Олимпийских играх 2024
2021-11-10T21:00+0500
2021-11-10T21:00+0500
спорт
узбекистан
ассоциация
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В столице республики создана спортивная Ассоциация Skate Uzbekistan, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта. В настоящее время уже избран руководящий состав ведомства. Председателем ассоциации стал Азиз Ахмедов, а генеральным секретарем избран Камол Усманов. Отмечается, что новая организация предоставит узбекистанской молодежи возможность участвовать в престижных международных соревнованиях по скейтбордингу и роликам. Ассоциация Skate Uzbekistan включает в себя следующие виды спорта: скейтбординг, катание на роликах, фигурное катание, фристайл-слалом, хоккей на роликах, роллер-дерби, самокатный спорт. В 2021 году в программу токийской Олимпиады были впервые включены соревнования по скейтбордингу. Также этот вид уличного спорта вошел и в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. По предварительным данным Минспорта, у скейтбордистов из Узбекистана есть все шансы завоевать 12 лицензий на участие в ОИ во Франции.
https://uz.sputniknews.ru/20200508/V-Uzbekistane-sozdana-Assotsiatsiya-sotsialnogo-turizma-14090701.html
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узбекистан, ассоциация

В Узбекистане появилась новая спортивная Ассоциация

21:00 10.11.2021
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпортсмен-скейтбордист выступает в скейт-парке
Спортсмен-скейтбордист выступает в скейт-парке - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
/
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Организация предоставит узбекистанской молодежи возможность участвовать в престижных международных соревнованиях по скейтбордингу и роликам.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В столице республики создана спортивная Ассоциация Skate Uzbekistan, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
В настоящее время уже избран руководящий состав ведомства. Председателем ассоциации стал Азиз Ахмедов, а генеральным секретарем избран Камол Усманов.
Отмечается, что новая организация предоставит узбекистанской молодежи возможность участвовать в престижных международных соревнованиях по скейтбордингу и роликам.
Бухара, старый город - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2020
Туризм
В Узбекистане создана Ассоциация социального туризма
8 мая 2020, 21:16
Ассоциация Skate Uzbekistan включает в себя следующие виды спорта: скейтбординг, катание на роликах, фигурное катание, фристайл-слалом, хоккей на роликах, роллер-дерби, самокатный спорт.
В 2021 году в программу токийской Олимпиады были впервые включены соревнования по скейтбордингу. Также этот вид уличного спорта вошел и в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. По предварительным данным Минспорта, у скейтбордистов из Узбекистана есть все шансы завоевать 12 лицензий на участие в ОИ во Франции.
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