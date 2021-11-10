https://uz.sputniknews.ru/20211110/voz-konets-pandemii-koronavirusa-budet-obyavlen-pri-osobyx-usloviyax-21299566.html

ВОЗ: конец пандемии коронавируса будет объявлен при особых условиях

ВОЗ: конец пандемии коронавируса будет объявлен при особых условиях

Согласно данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 250 млн человек.

2021-11-10T23:00+0500

2021-11-10T23:00+0500

2021-11-10T23:00+0500

в мире

коронавирус covid-19

пандемия

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Окончание пандемии коронавируса зависит от того, насколько быстро весь мир "научится жить" с инфекцией, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.По его словам, пандемия может превратиться в эндемию только в том случае, когда снизится число госпитализации и смертей от COVID-19. Это значительно уменьшит перегруз системы здравоохранения и позволит предоставлять другие медуслуги в полном объеме, отметил эксперт. Как считает Клюге, сейчас одним из главных препятствий является "застопорившаяся" вакцинация в некоторых странах, а также неоправданное ослабление профилактических мер.Согласно данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 250 млн человек. В настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. В этом списке Россия занимает пятое место.По информации Минздрава на 9 ноября 2021 года в Узбекистане количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 188 619, а число умерших от болезни составило 1 346 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20211110/mir-vylechit-ot-koronavirusa-21281000.html

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