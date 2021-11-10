https://uz.sputniknews.ru/20211110/zapad-xochet-idti-na-sever-no-mesto-uje-zanyato-rossiey-21289874.html

Запад хочет идти на север, но место уже занято Россией

Запад хочет идти на север, но место уже занято Россией

Западная пресса пестрит статьями о том, что Россия ушла в небывалый и недопустимый отрыв в освоении полярного региона. 10.11.2021, Sputnik Узбекистан

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Авторы публикаций сравнивают прогресс России с текущим положением США и уже даже не намекают, а прямо требуют не допустить дальнейшего укрепления русских в холодных водах Заполярья.До широкой западной публики доносят ряд свершившихся фактов. Например, что русские полным ходом реализуют проект трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск — Владивосток. Высокоскоростная магистраль, получившая название "Полярный экспресс", протяженностью 12,5 тысячи километров к 2026 году свяжет поселок Териберка в Мурманской области с портом Владивосток на Дальнем Востоке и не просто обеспечит стабильную современную связь, но и сделает удаленные регионы ближе. Россия свои цели не скрывает. Перед страной стоит задача значительно повысить экономическое развитие и перспективы Арктического региона, и открыто декларируемые ориентиры вызывают за океаном сильнейшую обеспокоенность.Зарубежные аналитики обращают внимание еще на один очень неприятный для коллективного Запада факт. В российских арктических областях живет два с половиной миллиона человек — и это половина всего населения Арктики. То есть каждый второй живущий за полярным кругом — русский. Слабую заселенность этих земель в самой России часто подают как цивилизационный и демографический провал. Негативные тенденции, например отток населения в южные регионы с более мягким климатом, отрицать глупо. При этом нужно помнить, что в той же Канаде, которая имеет образ страны с крайне суровым климатом, девяносто процентов граждан живут на юге, вдоль границы с США. Если взглянуть на соответствующую карту, то выяснится, что самый северный канадский анклав — это центр провинции Альберта, а выше по карте сплошь безлюдные пустоши. Как говорится, все познается в сравнении.Поскольку социальные инициативы российского государства — тема довольно скользкая и способная вызвать ненужные вопросы к собственной власти, западного обывателя привычно пугают военной машиной Кремля. Сообщается, что в состав Северного флота включена уникальная атомная подлодка К-329 "Белгород", что российские моряки испытывают в Арктике атомную торпеду "Посейдон", что в Мурманске построена новая военная база, что ежегодно в состав морчастей Пограничной службы ФСБ включают новые сторожевые корабли.Отдельная головная боль — стремительно развивающийся ледокольный флот России. В строю уже более сорока судов, три строятся прямо сейчас, а в следующие десять лет Москва планирует построить еще минимум десять ледоколов.Эти цифры тем более возмутительны, что на вооружении США стоят всего два аналогичных судна, Polar Star и Healy. При этом первое давно отпраздновало свой 30-летний юбилей и существует исключительно за счет запчастей, которые снимаются с его брата-близнеца Polar Sea, а в год совершает один-единственный поход, доставляя припасы на антарктическую станцию "Мак-Мердо". Ситуация с ледокольным дисбалансом максимально наглядно демонстрирует тот неприятный для многих факт, что не все проблемы можно решить, просто включив долларовый печатный станок. Еще Дональд Трамп в рамках программы Polar Security Cutter выделил из бюджета умопомрачительные 1,2 триллиона долларов на разработку и постройку новых ледоколов. Подразумевалось, что уже в 2024 году новенькие американские ледоколы выйдут на мореходные испытания, но к настоящему моменту найти какие-либо новости по этой теме просто невозможно.Но самую большую обеспокоенность, старательно завуалированную и спрятанную в лесу других процессов, вызывает другое.Россия разворачивает масштабную программу геологической разведки в полярных водах. В конце августа научно-исследовательское судно ледового класса "Бавенит" (проект П-2790), которое по праву считается одним из наиболее технически вооруженных в своем классе, провело разведочное бурение в ранее не исследованных регионах моря Лаптевых. "Бавенит", способный выполнять геотехнические исследования грунтов в скважинах глубиной до 300 метров при глубинах воды свыше полутора километров, проведет изыскания на обширных территориях. Это участки в Карском море (на юго-запад от Северной Земли), в море Лаптевых (западнее и севернее Ляховских островов) и огромные территории в Восточно-Сибирском и Чукотском морях, условно разделенные островом Врангеля.Одновременно на этот же маршрут вышло другое научное судно — "Академик Лазарев".И здесь мы переходим к главному.Любые глобальные процессы ни в коем случае нельзя оценивать по единичным событиям. Это сужает горизонт восприятия и не позволяет понять всю полноту картины и динамику событий. И чтобы проникнуть взглядом на пару слоев глубже того, о чем рассказывают СМИ, нужно вспомнить, что буквально за неделю до начала недавнего климатического саммита в Глазго европейские чиновники опубликовали уже готовую, то есть разработанную сильно заранее, программу полного запрета геологоразведочной и добычной деятельности в Арктике.Стратегия подразумевает отказ от любых территориальных притязаний на нефте- и газоносный шельф со стороны арктических стран. Забавно, что среди перечисленных государств нет США, зато упомянуты Россия, Канада и Дания. Воистину, невероятная случайность.Но в круг интересов европейских защитников экологии входят не только нефть и газ. На первом этапе Еврокомиссия хочет открыть свое представительство в Гренландии, недра которой, например, весьма богаты ураном.Стоит ли удивляться, что после таких отчаянных усилий еврочиновников, в то самое время, когда "Бавенит" и "Академик Лазарев" ведут разведку в акватории холодных морей, отсутствие президента России в Глазго вызвало столь сильное раздражение Вашингтона. Москве под красивыми лозунгами защиты природы подготовили комплексный капкан, в котором она в случае принятия условий должна отказаться не просто от собственных природных богатств, но и от наполнения бюджета и развития полярных регионов. Фактически России предлагают уйти из Заполярья, свернуть социальные, военные и энергетические программы.Однако неожиданно выстроенный сценарий стали ломать собственные союзники Брюсселя.На "Арктическую стратегию" с резкой критикой обрушился премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Jonas Gahr Støre).Политик заявил, что Норвегия, второй после России поставщик природного газа в Европу, в случае введения моратория отказывается гарантировать надежность поставок энергоресурсов, более того — она не будет помогать странам ЕС с "зеленым переходом" к безуглеродной энергетике. Также Осло категорически не согласен ставить под угрозу Национальный пенсионный фонд, совокупные активы которого оцениваются в 1,4 триллиона долларов и который пополняется как раз из доходов от продажи природного газа и нефтепродуктов.Михайло Ломоносов был уверен, что богатства России будут прирастать Сибирью, мы же можем уверенно констатировать: главная битва за природные богатства еще впереди и проходить она будет в Арктике. И чем больше там преуспеет Россия, тем громче от нее будут требовать свернуть военные базы, вернуть в порты научные суда и остановить строительство ледоколов.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210330/ujasy-v-arktike-rf-napugala-ssha-atomnymi-podlodkami-vosstavshimi-iz-pod-zemli-18034949.html

https://uz.sputniknews.ru/20210618/zona-sblijeniya-rastopit-li-arktika-xolod-otnosheniy-mejdu-ssha-i-rf-19304566.html

https://uz.sputniknews.ru/20200629/Gratsiya-i-mosch-polet-rossiyskikh-Tu-142-nad-Arktikoy---video-14439898.html

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