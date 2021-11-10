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https://uz.sputniknews.ru/20211110/zazvuchal-po-uzbekski-v-tashkente-izdana-kniga-s-izrecheniyami-dostoevskogo-21300382.html
Зазвучал по-узбекски: в Ташкенте издана книга с изречениями Достоевского
Зазвучал по-узбекски: в Ташкенте издана книга с изречениями Достоевского
Книга выпущена Национальным центром по правам человека и приурочена к 200-летнему юбилею классика русской литературы.
2021-11-10T19:22+0500
2021-11-10T19:22+0500
общество
достоевский
узбекский язык
книга
русская художественная литература
национальный центр республики узбекистан по правам человека
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои в Ташкенте в среду прошла презентация книги "Достоевский: жизненная мудрость в изречениях", сообщает РИА Новости.Книга издана на узбекском языке к 200-летию со дня рождения русского писателя. Она вобрала в себя цитаты из самых известных произведений классика.Организаторами презентации выступили Национальный центр по правам человека Узбекистана, издавший книгу, Русский дом и Центр народной дипломатии ШОС в Ташкенте.Как пояснила координатор программ по русскому языку представительства Россотрудничества Ирина Сульжина, мероприятия, связанные с юбилеем русского писателя, проводятся в этому году Русским домом не только в канун праздника. В частности, летом в одном из детских оздоровительных лагерей под Ташкентом были проведены игровые конкурсы по творчеству писателя, в сентябре в узбекистанской столице состоялась читательская конференция для учащихся "Детские образы в произведениях Достоевского", а в октябре в ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена – просмотр художественного фильма "Белые ночи" по мотивам одноименного произведения писателя.Двести лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского исполняется 11 ноября 2021 года. По данным ЮНЕСКО, он является одним из самых читаемых писателей в мире. Литературное наследие классика переведено более чем на 170 языков и оказало значительное влияние на мировую литературу, философию и психологию.
https://uz.sputniknews.ru/20210606/v-tashkente-gubkintsy-prochli-stixi-aleksandra-pushkina-na-uzbekskom-yazyke-19113814.html
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достоевский, узбекский язык, книга, русская художественная литература, национальный центр республики узбекистан по правам человека

Зазвучал по-узбекски: в Ташкенте издана книга с изречениями Достоевского

19:22 10.11.2021
© Sputnik / Selimkhanov / Перейти в фотобанкСкульптурный портрет писателя Ф.М. Достоевского работы народного художника СССР Сергея Тимофеевича Коненкова
Скульптурный портрет писателя Ф.М. Достоевского работы народного художника СССР Сергея Тимофеевича Коненкова - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Selimkhanov
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Национальный центр по правам человека Узбекистана издал книгу с цитатами Федора Достоевского, переведенными на узбекский язык. Событие приурочено к юбилею классика русской литературы.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои в Ташкенте в среду прошла презентация книги "Достоевский: жизненная мудрость в изречениях", сообщает РИА Новости.
Книга издана на узбекском языке к 200-летию со дня рождения русского писателя. Она вобрала в себя цитаты из самых известных произведений классика.
Организаторами презентации выступили Национальный центр по правам человека Узбекистана, издавший книгу, Русский дом и Центр народной дипломатии ШОС в Ташкенте.

"Жизненная мудрость Достоевского будет актуальна во все времена — это и есть секрет популярности классика не только в русскоязычной среде", — сказал на мероприятии директор правового центра, первый вице-спикер закпалаты парламента Узбекистана Акмаль Саидов.

Как пояснила координатор программ по русскому языку представительства Россотрудничества Ирина Сульжина, мероприятия, связанные с юбилеем русского писателя, проводятся в этому году Русским домом не только в канун праздника.
В частности, летом в одном из детских оздоровительных лагерей под Ташкентом были проведены игровые конкурсы по творчеству писателя, в сентябре в узбекистанской столице состоялась читательская конференция для учащихся "Детские образы в произведениях Достоевского", а в октябре в ташкентском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена – просмотр художественного фильма "Белые ночи" по мотивам одноименного произведения писателя.
Двести лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского исполняется 11 ноября 2021 года. По данным ЮНЕСКО, он является одним из самых читаемых писателей в мире. Литературное наследие классика переведено более чем на 170 языков и оказало значительное влияние на мировую литературу, философию и психологию.
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