https://uz.sputniknews.ru/20210606/v-tashkente-gubkintsy-prochli-stixi-aleksandra-pushkina-na-uzbekskom-yazyke-19113814.html
В Ташкенте "губкинцы" прочли стихи Александра Пушкина на узбекском языке
В Ташкенте "губкинцы" прочли стихи Александра Пушкина на узбекском языке
В рамках поэтического вечера также состоялся просмотр видео сценической постановки по мотивам поэмы "Евгений Онегин" в исполнении студенческой театральной... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T18:12+0500
2021-06-06T18:12+0500
2021-06-07T13:50+0500
культура
русская художественная литература
ргу нефти и газа имени губкина
стихи
русский язык
студенты
александр пушкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/06/19113787_0:0:1061:597_1920x0_80_0_0_dd839d7e3466688795f41892c142ed21.jpg
ТШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В ташкентском филиале Российского государственного университета нефти и газа имени И. Губкина состоялся литературно-поэтический вечер, приуроченный к 222-летию Александра Пушкина. Учащиеся мероприятия зачитали строки из стихотворений великого русского поэта на узбекском языке, сообщает пресс-служба вуза. Мероприятие было организовано при поддержке представительства Россотрудничества в Ташкенте.Произведения классика русской литературы декламировали студентки филиала Нодира Зиямухамедова, Малика Юсупова, Нилуфар Кенгасбаева, а также ученики Губкинского лицея и столичных школ.К тому же в рамках программы состоялся просмотр видео сценической постановки по мотивам поэмы "Евгений Онегин" в исполнении студенческой театральной студии "Рандеву".Затем студенты филиала приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Пушкина в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210606/oleg-malginov-russkiy-yazyk-stal-provodnikom-dlya-uzbekskoy-kultury--19112955.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/06/19113787_0:0:1061:797_1920x0_80_0_0_5fbf6204b0236ea7359d6f1b97b73d30.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
русская художественная литература, ргу нефти и газа имени губкина, стихи, русский язык, студенты, александр пушкин
В Ташкенте "губкинцы" прочли стихи Александра Пушкина на узбекском языке
18:12 06.06.2021 (обновлено: 13:50 07.06.2021)
В рамках поэтического вечера также состоялся просмотр видео сценической постановки по мотивам поэмы "Евгений Онегин" в исполнении студенческой театральной студии "Рандеву".
ТШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В ташкентском филиале Российского государственного университета нефти и газа имени И. Губкина состоялся литературно-поэтический вечер, приуроченный к 222-летию Александра Пушкина. Учащиеся мероприятия зачитали строки из стихотворений великого русского поэта на узбекском языке, сообщает пресс-служба вуза.
Мероприятие было организовано при поддержке представительства Россотрудничества в Ташкенте.
Произведения классика русской литературы декламировали студентки филиала Нодира Зиямухамедова, Малика Юсупова, Нилуфар Кенгасбаева, а также ученики Губкинского лицея и столичных школ.
К тому же в рамках программы состоялся просмотр видео сценической постановки по мотивам поэмы "Евгений Онегин" в исполнении студенческой театральной студии "Рандеву".
Затем студенты филиала приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Пушкина в Ташкенте.