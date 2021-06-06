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В Ташкенте "губкинцы" прочли стихи Александра Пушкина на узбекском языке
В Ташкенте "губкинцы" прочли стихи Александра Пушкина на узбекском языке
В рамках поэтического вечера также состоялся просмотр видео сценической постановки по мотивам поэмы "Евгений Онегин" в исполнении студенческой театральной... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-06T18:12+0500
2021-06-07T13:50+0500
культура
русская художественная литература
ргу нефти и газа имени губкина
стихи
русский язык
студенты
александр пушкин
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ТШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В ташкентском филиале Российского государственного университета нефти и газа имени И. Губкина состоялся литературно-поэтический вечер, приуроченный к 222-летию Александра Пушкина. Учащиеся мероприятия зачитали строки из стихотворений великого русского поэта на узбекском языке, сообщает пресс-служба вуза. Мероприятие было организовано при поддержке представительства Россотрудничества в Ташкенте.Произведения классика русской литературы декламировали студентки филиала Нодира Зиямухамедова, Малика Юсупова, Нилуфар Кенгасбаева, а также ученики Губкинского лицея и столичных школ.К тому же в рамках программы состоялся просмотр видео сценической постановки по мотивам поэмы "Евгений Онегин" в исполнении студенческой театральной студии "Рандеву".Затем студенты филиала приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Пушкина в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210606/oleg-malginov-russkiy-yazyk-stal-provodnikom-dlya-uzbekskoy-kultury--19112955.html
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русская художественная литература, ргу нефти и газа имени губкина, стихи, русский язык, студенты, александр пушкин

В Ташкенте "губкинцы" прочли стихи Александра Пушкина на узбекском языке

18:12 06.06.2021 (обновлено: 13:50 07.06.2021)
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© Пресс-служба филиала РГУ нефти и газа имени Губкина в ТашкентеВозложение цветов к памятнику А. С. Пушкина учащимися филиала РГУ нефти и газа имени Губкина в Ташкенте
Возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина учащимися филиала РГУ нефти и газа имени Губкина в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2021
© Пресс-служба филиала РГУ нефти и газа имени Губкина в Ташкенте
В рамках поэтического вечера также состоялся просмотр видео сценической постановки по мотивам поэмы "Евгений Онегин" в исполнении студенческой театральной студии "Рандеву".
ТШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В ташкентском филиале Российского государственного университета нефти и газа имени И. Губкина состоялся литературно-поэтический вечер, приуроченный к 222-летию Александра Пушкина. Учащиеся мероприятия зачитали строки из стихотворений великого русского поэта на узбекском языке, сообщает пресс-служба вуза.
Мероприятие было организовано при поддержке представительства Россотрудничества в Ташкенте.
Произведения классика русской литературы декламировали студентки филиала Нодира Зиямухамедова, Малика Юсупова, Нилуфар Кенгасбаева, а также ученики Губкинского лицея и столичных школ.
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К тому же в рамках программы состоялся просмотр видео сценической постановки по мотивам поэмы "Евгений Онегин" в исполнении студенческой театральной студии "Рандеву".
Затем студенты филиала приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Пушкина в Ташкенте.
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