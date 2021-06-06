https://uz.sputniknews.ru/20210606/v-tashkente-gubkintsy-prochli-stixi-aleksandra-pushkina-na-uzbekskom-yazyke-19113814.html

В Ташкенте "губкинцы" прочли стихи Александра Пушкина на узбекском языке

В Ташкенте "губкинцы" прочли стихи Александра Пушкина на узбекском языке

В рамках поэтического вечера также состоялся просмотр видео сценической постановки по мотивам поэмы "Евгений Онегин" в исполнении студенческой театральной... 06.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-06T18:12+0500

2021-06-06T18:12+0500

2021-06-07T13:50+0500

культура

русская художественная литература

ргу нефти и газа имени губкина

стихи

русский язык

студенты

александр пушкин

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ТШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В ташкентском филиале Российского государственного университета нефти и газа имени И. Губкина состоялся литературно-поэтический вечер, приуроченный к 222-летию Александра Пушкина. Учащиеся мероприятия зачитали строки из стихотворений великого русского поэта на узбекском языке, сообщает пресс-служба вуза. Мероприятие было организовано при поддержке представительства Россотрудничества в Ташкенте.Произведения классика русской литературы декламировали студентки филиала Нодира Зиямухамедова, Малика Юсупова, Нилуфар Кенгасбаева, а также ученики Губкинского лицея и столичных школ.К тому же в рамках программы состоялся просмотр видео сценической постановки по мотивам поэмы "Евгений Онегин" в исполнении студенческой театральной студии "Рандеву".Затем студенты филиала приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Пушкина в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20210606/oleg-malginov-russkiy-yazyk-stal-provodnikom-dlya-uzbekskoy-kultury--19112955.html

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русская художественная литература, ргу нефти и газа имени губкина, стихи, русский язык, студенты, александр пушкин