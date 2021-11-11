https://uz.sputniknews.ru/20211111/-ilon-mask-prodal-chast-aktsiy-tesla-21311894.html
Илон Маск продал часть акций Tesla
Илон Маск продал часть акций Tesla
Бизнесмен провел опрос среди пользователей Twitter. Основатель Tesla предложил им решить, стоит ли ему продавать акции компании.
2021-11-11T14:33+0500
2021-11-11T14:33+0500
2021-11-11T14:33+0500
в мире
илон маск
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Свыше 2,5 млн опционов на акции компании Tesla реализовал предприниматель Илон Маск. Он продал их спустя несколько дней после проведения опроса в Twitter, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документ регулятора.Сообщается, что Маск реализовал опционы по цене $6,24. Он продал ценные бумаги впервые с 2016 года. Тогда предприниматель сделал это, чтобы оплатить подоходный налог в размере $590 млн.По данным агентства Reuters, американский предприниматель продал акции на сумму около $5 млрд.Ранее Маск предложил пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla. Он также подчеркнул, что будет придерживаться результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали инициативу. После этого бизнесмен подтвердил, что он "был готов принять любой результат".Согласно информации мирового рейтинга миллиардеров Forbes, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд. В конце октября предприниматель заработал $36,2 млрд за сутки, продав компании по прокату автомобилей Hertz сразу 100 тысяч машин Tesla.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/tekhnokorol-ilon-mask-vypustil-novyy-trek-i-smenil-dolzhnost-17803348.html
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илон маск
Илон Маск продал часть акций Tesla
Бизнесмен провел опрос среди пользователей Twitter. Основатель Tesla предложил им решить, стоит ли ему продавать акции компании.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Свыше 2,5 млн опционов на акции компании Tesla реализовал предприниматель Илон Маск. Он продал их спустя несколько дней после проведения опроса в Twitter, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на документ регулятора.
Сообщается, что Маск реализовал опционы по цене $6,24. Он продал ценные бумаги впервые с 2016 года. Тогда предприниматель сделал это, чтобы оплатить подоходный налог в размере $590 млн.
По данным агентства Reuters
, американский предприниматель продал акции на сумму около $5 млрд.
Ранее Маск предложил пользователям Twitter решить, стоит ли ему продавать 10% своих акций Tesla. Он также подчеркнул, что будет придерживаться результатов опроса. В итоге 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших поддержали инициативу. После этого бизнесмен подтвердил, что он "был готов принять любой результат".
Согласно информации мирового рейтинга миллиардеров Forbes, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд. В конце октября предприниматель заработал $36,2 млрд за сутки, продав компании по прокату автомобилей Hertz сразу 100 тысяч машин Tesla.