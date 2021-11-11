https://uz.sputniknews.ru/20211111/esche-pyat-poezdov-vyvezut-uzbekistantsev-iz-rossii-v-noyabre-21315257.html

Еще пять поездов вывезут узбекистанцев из России в ноябре

Еще пять поездов вывезут узбекистанцев из России в ноябре

Для удобства пассажиров введена электронная продажа билетов.

2021-11-11T17:25+0500

2021-11-11T17:25+0500

2021-11-11T17:25+0500

общество

поезд

узбекистанцы

чартер

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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") до конца ноября организует еще пять поездов в Волгоградскую область России для вывоза узбекистанцев на родину, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. Отмечается, что граждане не могли вернуться в республику из-за транспортных ограничений в связи с пандемией коронавируса. "В целях организации процесса возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" организовало пять специальных пассажирских поездов сообщением Волжский – Ташкент", - информируется в Telegram-канале министерства.Согласно данным пресс-службы, поезд из Волжского будет отправляться 15, 19, 22, 26 и 29 ноября в 20.57 по московскому времени. Для удобства пассажиров введена электронная продажа билетов.Власти Узбекистана приостановили пассажирское сообщение с другими странами с 16 марта 2020-го. С прошлого лета "Узбекские железные дороги" организовали спецпоезда для вывоза соотечественников из городов России. Позже в стране открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта. Однако пассажирское железнодорожное сообщение продолжило работу в режиме спецрейсов. В частности, для вывоза узбекистанцев в марте, июне и августе 2021 года было организовано по два поезда в Москву, Волгоградскую и Самарскую области, а в октябре - еще четыре из Волгоградской области.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/naznacheny-chetyre-poezda-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-rossii-20909407.html

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поезд, узбекистанцы, чартер