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Еще пять поездов вывезут узбекистанцев из России в ноябре
Еще пять поездов вывезут узбекистанцев из России в ноябре
Для удобства пассажиров введена электронная продажа билетов.
2021-11-11T17:25+0500
2021-11-11T17:25+0500
общество
поезд
узбекистанцы
чартер
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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") до конца ноября организует еще пять поездов в Волгоградскую область России для вывоза узбекистанцев на родину, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. Отмечается, что граждане не могли вернуться в республику из-за транспортных ограничений в связи с пандемией коронавируса. "В целях организации процесса возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" организовало пять специальных пассажирских поездов сообщением Волжский – Ташкент", - информируется в Telegram-канале министерства.Согласно данным пресс-службы, поезд из Волжского будет отправляться 15, 19, 22, 26 и 29 ноября в 20.57 по московскому времени. Для удобства пассажиров введена электронная продажа билетов.Власти Узбекистана приостановили пассажирское сообщение с другими странами с 16 марта 2020-го. С прошлого лета "Узбекские железные дороги" организовали спецпоезда для вывоза соотечественников из городов России. Позже в стране открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта. Однако пассажирское железнодорожное сообщение продолжило работу в режиме спецрейсов. В частности, для вывоза узбекистанцев в марте, июне и августе 2021 года было организовано по два поезда в Москву, Волгоградскую и Самарскую области, а в октябре - еще четыре из Волгоградской области.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/naznacheny-chetyre-poezda-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-rossii-20909407.html
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поезд, узбекистанцы, чартер

Еще пять поездов вывезут узбекистанцев из России в ноябре

17:25 11.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДемиховский машиностроительный завод
Демиховский машиностроительный завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Граждане Узбекистана не могли вернуться в страну из-за транспортных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Для удобства пассажиров введена электронная продажа билетов.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") до конца ноября организует еще пять поездов в Волгоградскую область России для вывоза узбекистанцев на родину, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Отмечается, что граждане не могли вернуться в республику из-за транспортных ограничений в связи с пандемией коронавируса.
"В целях организации процесса возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" организовало пять специальных пассажирских поездов сообщением Волжский – Ташкент", - информируется в Telegram-канале министерства.
Проверка документов во время посадки граждан Узбекистана на станции Первомайская на вывозной поезд, который доставит около 940 человек из Ростова-на-Дону в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
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Назначены четыре поезда для вывоза узбекистанцев из России
14 октября, 15:49
Согласно данным пресс-службы, поезд из Волжского будет отправляться 15, 19, 22, 26 и 29 ноября в 20.57 по московскому времени. Для удобства пассажиров введена электронная продажа билетов.
Власти Узбекистана приостановили пассажирское сообщение с другими странами с 16 марта 2020-го. С прошлого лета "Узбекские железные дороги" организовали спецпоезда для вывоза соотечественников из городов России. Позже в стране открылись границы для въезда и выезда любого вида транспорта. Однако пассажирское железнодорожное сообщение продолжило работу в режиме спецрейсов. В частности, для вывоза узбекистанцев в марте, июне и августе 2021 года было организовано по два поезда в Москву, Волгоградскую и Самарскую области, а в октябре - еще четыре из Волгоградской области.
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