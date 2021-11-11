https://uz.sputniknews.ru/20211111/igra-s-ognem-rossiya--zayavila-o-roste-voennoy-aktivnosti-v-chernom-more-21315491.html

Игра с огнем - Россия заявила о росте военной активности в Черном море

Игра с огнем - Россия заявила о росте военной активности в Черном море

Министерство обороны России заметило полеты самолетов США и их союзников по НАТО над северо-западной и центральной частями Черного моря.

2021-11-11T17:36+0500

2021-11-11T17:36+0500

2021-11-11T18:27+0500

сша

нато

министерство обороны россии

военные

самолет

черное море

политика

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ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Россия встревожена обстановкой в Черном море. За последние сутки Министерство обороны РФ зафиксировало повышение военной активности США и их союзников по НАТО. По сообщению ведомства, прежде всего выросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.Ведомство заметило полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолетов P-8А Poseidon над северо-западной и центральной частями Черного моря. Кроме того, "с 12 до 15 часов самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова". Для контроля за его действиями в воздух поднялся истребитель Су-30 ВКС России из состава дежурных сил. Он приблизился к британскому самолету на удалении около 30 километров от российской границы, после чего разведчик Великобритании изменил курс. Власти России уже отреагировали на сложившуюся ситуацию. Президент Владимир Путин встревожен присутствием США в Черном море, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Прокомментировали инцидент и в российском МИД. Приходится констатировать, что западные коллеги пренебрегают логикой, добавил Рябков. Между тем, оборона России надежна, Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор, добавил Сергей Рябков.Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.

https://uz.sputniknews.ru/20211109/demonstratsiya-sily-ekspert-prokommentiroval-deystviya-ssha-v-chernom-more-21284802.html

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сша, нато, министерство обороны россии, военные, самолет, черное море