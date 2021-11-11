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Инициативы волонтеров могут поддержать за счет госбюджета
Инициативы волонтеров могут поддержать за счет госбюджета
Самых активных членов волонтерских групп при госорганах планируют поощрять за счет внебюджетных фондов.
2021-11-11T11:29+0500
2021-11-11T11:44+0500
общество
законопроект
волонтер
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Узбекистане началось общественное обсуждение проекта по поддержке деятельности волонтеров и внедрению новых механизмов их регистрации.Если документ утвердят, Агентство по делам молодежи запустит специальную платформу на базе молодежного портала Узбекистана.Такое решение, по мнению авторов проекта, позволит вести учет волонтеров и организаторов социальных мероприятий, проектов и акций. Для участия в них добровольцы смогут регистрироваться на этой платформе. Здесь же будет фиксироваться период их участия в проектах и ​​акциях.При этом Единая национальная система труда и платформа волонтеров будут интегрированы между собой, чтобы работодатели были осведомлены об опыте своих сотрудников и навыках волонтерства. Эту задачу возьмет на себя Министерство занятости и трудовых отношений.Самых активных членов волонтерских групп при госорганах будут поощрять за счет внебюджетных фондов. При этом их инициативы по реализации социальных мероприятий, проектов и акций профинансируют из госбюджета.Для справки: в ноябре 2019 года был принят закон "О волонтерской деятельности".
https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistanskie-volontery-organizovali-bolnym-detyam-prazdnik-i-okazali-pomosch-v-lechenii-19043991.html
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законопроект, волонтер

Инициативы волонтеров могут поддержать за счет госбюджета

11:29 11.11.2021 (обновлено: 11:44 11.11.2021)
© Sputnik / Кирилл ШипицинВолонтеры во время уборки мусора
Волонтеры во время уборки мусора - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Кирилл Шипицин
Самых активных членов волонтерских групп при госорганах планируют поощрять за счет внебюджетных фондов.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Узбекистане началось общественное обсуждение проекта по поддержке деятельности волонтеров и внедрению новых механизмов их регистрации.
Если документ утвердят, Агентство по делам молодежи запустит специальную платформу на базе молодежного портала Узбекистана.
Такое решение, по мнению авторов проекта, позволит вести учет волонтеров и организаторов социальных мероприятий, проектов и акций. Для участия в них добровольцы смогут регистрироваться на этой платформе. Здесь же будет фиксироваться период их участия в проектах и ​​акциях.
При этом Единая национальная система труда и платформа волонтеров будут интегрированы между собой, чтобы работодатели были осведомлены об опыте своих сотрудников и навыках волонтерства. Эту задачу возьмет на себя Министерство занятости и трудовых отношений.
Самых активных членов волонтерских групп при госорганах будут поощрять за счет внебюджетных фондов. При этом их инициативы по реализации социальных мероприятий, проектов и акций профинансируют из госбюджета.
Волонтеры в Национальном детском медицинском центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
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Для справки: в ноябре 2019 года был принят закон "О волонтерской деятельности".
В Узбекистане волонтерскую деятельность могут осуществлять граждане, достигшие восемнадцати лет.
Лицами от шестнадцати до восемнадцати лет волонтерская деятельность может осуществляться при условии, что она не причиняет вред их здоровью и нравственному развитию и не нарушает процесс обучения.
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