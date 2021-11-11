https://uz.sputniknews.ru/20211111/initsiativy-volonterov-predlojili-podderjivat-za-schet-gosbyudjeta-21307091.html

Инициативы волонтеров могут поддержать за счет госбюджета

Инициативы волонтеров могут поддержать за счет госбюджета

Самых активных членов волонтерских групп при госорганах планируют поощрять за счет внебюджетных фондов.

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общество

законопроект

волонтер

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Узбекистане началось общественное обсуждение проекта по поддержке деятельности волонтеров и внедрению новых механизмов их регистрации.Если документ утвердят, Агентство по делам молодежи запустит специальную платформу на базе молодежного портала Узбекистана.Такое решение, по мнению авторов проекта, позволит вести учет волонтеров и организаторов социальных мероприятий, проектов и акций. Для участия в них добровольцы смогут регистрироваться на этой платформе. Здесь же будет фиксироваться период их участия в проектах и ​​акциях.При этом Единая национальная система труда и платформа волонтеров будут интегрированы между собой, чтобы работодатели были осведомлены об опыте своих сотрудников и навыках волонтерства. Эту задачу возьмет на себя Министерство занятости и трудовых отношений.Самых активных членов волонтерских групп при госорганах будут поощрять за счет внебюджетных фондов. При этом их инициативы по реализации социальных мероприятий, проектов и акций профинансируют из госбюджета.Для справки: в ноябре 2019 года был принят закон "О волонтерской деятельности".

https://uz.sputniknews.ru/20210602/uzbekistanskie-volontery-organizovali-bolnym-detyam-prazdnik-i-okazali-pomosch-v-lechenii-19043991.html

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законопроект, волонтер