https://uz.sputniknews.ru/20211111/kitay-gotovitsya-proyti-mejdu-tretey-mirovoy-voynoy-i-novoy-revolyutsiey-21308830.html

Китай готовится пройти между третьей мировой войной и новой революцией

Китай готовится пройти между третьей мировой войной и новой революцией

Речь идет о вынужденных переменах громадного масштаба, которые вызваны столкновением множества факторов: китайская экономика доросла до размеров, когда ее нужно заново подстраивать под экономику мировую.

2021-11-11T12:31+0500

2021-11-11T12:31+0500

2021-11-11T12:59+0500

колумнисты

сша

китай

си цзиньпин

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В каком порядке выстроились в этот раз члены Политбюро в их почти одинаковых шляпах на трибуне Мавзолея — что это значит по части расстановки сил в руководстве в Москве? На эту тему советологи десятилетиями публично гадали и мучили свою аудиторию сложными размышлениями. Сейчас ровно то же происходит по поводу Китая. Идущий на этой неделе пленум ЦК Компартии Китая, по мнению бесчисленных китаистов, должен еще более окончательно, чем раньше, утвердить власть Си Цзиньпина. Для чего на пленум внесена особая историческая резолюция насчет смысла всей столетней истории партии.Так вот, все это, конечно, важно и интересно, но есть вопросы и поважнее, чем тонкости официального восприятия китайцами их истории и даже чем личности тех, кто управляет страной. Для сравнения: в каком-нибудь 1981 году можно было бы задать вопросы о том, предстоит ли СССР кардинальный поворот по части экономической модели и перманентного глобального соревнования в конкурентоспособности, или в ближайшее время с этой страной начнет случаться нечто совсем другое?Непосредственную и краткосрочную цену вопроса только и исключительно для инвесторов один из авторов агентства Блумберга формулирует вот как: "самый важный человек в Китае исполняет миссию по перераспределению богатства нации для создания более справедливого марксистского общества. Эта кампания всеобщего процветания в июле уже слизнула около одного триллиона долларов по всему миру со стоимости китайских акций и повлияла на бизнес всех и каждого…"А можно высказаться и так (это уже китайское издание Global Times): в последние годы страна "успешно справилась с пандемией, имела дело с серией провокаций США в торговле, геополитике и хай-теке, при этом наблюдая за слабыми показателями крупнейших стран Запада в их попытках справиться с глобальными вызовами и внутренними проблемами". Вывод: надо двигаться дальше.Понятно, что Си Цзиньпин и прочие лидеры страны заняты вовсе не созданием какого-то "марксистского общества" просто потому, что им так хочется. Их задача более реалистична, она огромна: провести страну между третьей мировой войной и мировой революцией, причем зная, что в таких исторических переходах успех никому не гарантирован. И в любом случае речь идет о вынужденных переменах громадного масштаба, которые вызваны столкновением множества факторов: это и судороги Запада, и то, что китайская экономика доросла до таких размеров, когда ее нужно заново подстраивать под экономику мировую.Очевидно, что в такой ситуации нужна стабильность руководства страной. Так что речь вполне может пойти (на очередном съезде партии в следующем году) о третьем сроке для Си Цзиньпина или о чем угодно еще. Но сегодня, когда госуправление превратилось в гонки на больших скоростях по пересеченной местности, от лидеров этой (и любой другой) страны требуется правильное сочетание осторожности с дерзостью. И вот на эту тему в мировых СМИ можно найти действительно серьезные попытки определить, что же в Китае происходит.Например, бразильский профессор (и человек заметно левых убеждений) Элиас Жабур пишет о "трех переходах" Китая: в энергетике (идеи пекинского руководства уйти от угля и прочих "старых" ресурсов потерпели явное поражение, вызвав нехватку электроэнергии), а также по части определенного возвращения общественной собственности в таких сферах, как недвижимость или образование (это, кстати, та самая история, когда инвесторы недосчитались триллиона долларов). Наконец, есть еще "революция производительности", вызванная переменами в технологиях.Что ж, можно и так сказать — по крайней мере, виден масштаб необходимых и уже идущих перемен. Но в любом случае сейчас интересно следить за поведением Пекина по нескольким сюжетам, притом что — повторим — успех ему и кому угодно никто не гарантировал.Так, например (это оценка специализированного инвесторского издания), очень важен сюжет с собственной полупроводниковой базой Китая. Цель такая руководством поставлена, но до ее достижения еще далеко. Если получится, то уже ставший явным технологический отрыв от США окажется уверенным и неисправимым в обозримый период. Кстати, в прошлом году китайцы зарегистрировали в 2,5 раза больше патентов на изобретения (любые, не только в полупроводниках), чем США. Счет в штуках, конечно, не показатель, но все равно факт хороший.Очевидно, что в такой ситуации нужна стабильность руководства страной. Так что речь вполне может пойти (на очередном съезде партии в следующем году) о третьем сроке для Си Цзиньпина или о чем угодно еще. Но сегодня, когда госуправление превратилось в гонки на больших скоростях по пересеченной местности, от лидеров этой (и любой другой) страны требуется правильное сочетание осторожности с дерзостью. И вот на эту тему в мировых СМИ можно найти действительно серьезные попытки определить, что же в Китае происходит.Например, бразильский профессор (и человек заметно левых убеждений) Элиас Жабур пишет о "трех переходах" Китая: в энергетике (идеи пекинского руководства уйти от угля и прочих "старых" ресурсов потерпели явное поражение, вызвав нехватку электроэнергии), а также по части определенного возвращения общественной собственности в таких сферах, как недвижимость или образование (это, кстати, та самая история, когда инвесторы недосчитались триллиона долларов). Наконец, есть еще "революция производительности", вызванная переменами в технологиях.Что ж, можно и так сказать — по крайней мере, виден масштаб необходимых и уже идущих перемен. Но в любом случае сейчас интересно следить за поведением Пекина по нескольким сюжетам, притом что — повторим — успех ему и кому угодно никто не гарантировал.Так, например (это оценка специализированного инвесторского издания), очень важен сюжет с собственной полупроводниковой базой Китая. Цель такая руководством поставлена, но до ее достижения еще далеко. Если получится, то уже ставший явным технологический отрыв от США окажется уверенным и неисправимым в обозримый период. Кстати, в прошлом году китайцы зарегистрировали в 2,5 раза больше патентов на изобретения (любые, не только в полупроводниках), чем США. Счет в штуках, конечно, не показатель, но все равно факт хороший.В целом предстоит действительно глобальный переход от прежнего мира к будущему, и нынешний пленум ЦК КПК — хоть для кого-то и интересная, но не самая важная часть пути.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211007/pochemu-bayden-nikak-ne-mojet-vstretitsya-s-si-tszinpinom-20806542.html

https://uz.sputniknews.ru/20210928/kitay-sderjanno-prazdnuet-pobedu-nad-ssha-20673351.html

https://uz.sputniknews.ru/20211015/amerika-porvala-v-klochya-esche-i-kitay-20918268.html

сша

китай

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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сша, китай, си цзиньпин