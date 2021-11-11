Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20211111/lukashenko-podvesil-ukrainu-na-provode-21308491.html
Лукашенко подвесил Украину на проводе
Лукашенко подвесил Украину на проводе
Представители украинской власти, подвесив свою страну на спасительный электропровод Лукашенко, продолжают тыкать ему дули, при любом случае вспоминая о непризнании его легитимности.
2021-11-11T12:15+0500
2021-11-11T12:57+0500
колумнисты
беларусь
александр лукашенко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/12/15002750_0:86:2740:1627_1920x0_80_0_0_b655841e1fe79951a5702e42614c92a6.jpg
Украина обновила текст меморандума с МВФ в рамках программы кредитования stand-by, пообещав отказаться от практики ограничения цены на газ и услуги по поставкам тепла и горячей воды. Населению в нынешних условиях это светит повышением цены кубометра газа с доставкой с нынешних 26-30 рублей и ожидающихся с 1 января 35-50 рублей примерно до 100. Приблизительно столько он сегодня стоит для украинской промышленности. Впрочем, этого "позитивчика" украинцам придется подождать до мая 2022 года. А до него нужно как-то пережить пока еще не начавшуюся зиму, в преддверии которой "положительные" новости в энергетической сфере сыплются на страну как из рога изобилия.Восьмого ноября Украину встряхнуло письмо "Белэнерго" своим украинским контрагентам о том, что "с ноября поставки электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины осуществляться не будут". А "заключение новых рамочных контрактов также не планируется". Интересно, что дата подписания этого письма совпала с моментом резкого наращивания Украиной импорта электроэнергии из Белоруссии. Если 6 ноября было забронировано пять мегаватт сечения Беларусь — Украина, а 7 ноября — 15, то 8 ноября — уже 400 мегаватт, а 9 и 10 ноября — по 415. Письмо вызвало непонимание, многочисленные толкования и уж точно нагнало страху — причем не только на рядовых граждан, но и на украинских экспертов. Только 9 ноября, после разъяснения "Белэнерго" о том, что оно было адресовано определенному перечню контрагентов, с которыми ранее были заключены рамочные соглашения, а в целом контракт на поставку белорусские энергетики продолжат выполнять, ситуация несколько разрядилась.Но уж точно не до конца.Во-первых, представители украинской власти, подвесив свою страну на спасительный электропровод Лукашенко, продолжают тыкать ему дули, при любом случае вспоминая о непризнании его легитимности. Что не помешало им уже выйти на стабильные суточные закупки десяти миллионов киловатт-час электроэнергии. И что пока не мешает Лукашенко эти поставки электроэнергии осуществлять.Во-вторых, белорусские поставки — это все же не панацея для украинской энергосистемы. Они ограничены мощностью сечения в 900 мегаватт. Пока этого достаточно. Но хватит ли в дальнейшем — большой вопрос. На самом деле, вполне может не хватить даже подключения российских мощностей, которые составляют 2,2 гигаватта.Запасы угля на складах украинских ТЭС продолжают стремительно таять. Министерство энергетики Украины, дабы скрыть катастрофическое состояние запасов, на днях даже отказалось от публикации единой сводной таблицы, заменив ее публикацией нескольких разрозненных диаграмм.Однако это никак не отменило того факта, что запасы на складах ТЭС упали уже ниже 450 тысяч тонн, а без учета Бурштынской ТЭС, работающей в условиях энергоострова, — ниже 350 тысяч тонн. При работе 30-32 энергоблоков ТЭС из 77 и среднесуточных температур выше нуля градусов Цельсия тепловая генерация потребляет около 70 тысяч тонн угля в сутки. Примерно на столько же сократились запасы за последнюю неделю — в связи с частичным подвозом нового угля. С понижением температуры и подключением дополнительных энергоблоков потребление угля, разумеется, должно существенно вырасти. Конечно, если эти самые блоки удастся подключить — 26 из них находятся на разного рода ремонтах или вообще законсервированы. А еще два десятка стоят по причине полного отсутствия угля.И вот тут самое время вспомнить, что с ноября Украина перестала получать энергетический уголь от своего главного поставщика — России. В связи с растущим спросом внутри страны, согласно сообщению Минэкономразвития России. Ну и, возможно, по умолчанию — в связи с желанием помочь Украине поскорее выполнить свои обязательства об отказе от угля к 2040 году, под которыми недавно подписался Зеленский на климатическом саммите в Глазго.История эта давняя и связана с решениями украинских правительств в 2007-2013 годах о выкупе добытого "Укрнафтой" газа по специальной цене для дальнейшей его продажи населению по цене льготной. Контролирующий "Укрнафту" Коломойский решение правительств тогда выполнил, однако акты приемки-передачи газа не подписал и сделку как бы не признал. В дальнейшем спор этот никак не двигался, пока президентом не стал Зеленский, а главой "Нафтогаза" Витренко. Похоже, эти двое и дали делу правильный ход.Особой дикости всей ситуации добавляет тот факт, что "Укрнафта" является дочерней компанией государственного "Нафтогаза". Последнему в "Укрнафте" принадлежит 50 процентов плюс одна акция. И тем не менее — загадочным образом контролирует и управляет "Укрнафтой" с 2003 года при любых властях Игорь Коломойский.Одним словом, развитие событий вокруг прохождения Украиной и ее энергосистемой нынешнего осенне-зимнего сезона остается сериалом с неожиданными поворотами сюжетной линии и непредсказуемым финалом. А вот наблюдать за ним точно лучше из тепла и при наличии света.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20211021/kiev-xochet-obeskrovit-belarus-21006712.html
https://uz.sputniknews.ru/20201129/15498683.html
https://uz.sputniknews.ru/20210730/lukashenko-nanes-zelenskomu-otvetnyy-udar-19882570.html
беларусь
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg
Валерий Михайлов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/12/15002750_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_c9893f52090b4bdb8d34fb97ace2e063.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
беларусь, александр лукашенко, украина

Лукашенко подвесил Украину на проводе

12:15 11.11.2021 (обновлено: 12:57 11.11.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Валерий Михайлов - Sputnik Узбекистан
Валерий Михайлов
Все материалы
Восьмого ноября Украину встряхнуло письмо "Белэнерго" своим украинским контрагентам о том, что "с ноября поставки электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины осуществляться не будут". А "заключение новых рамочных контрактов также не планируется".
Украина обновила текст меморандума с МВФ в рамках программы кредитования stand-by, пообещав отказаться от практики ограничения цены на газ и услуги по поставкам тепла и горячей воды. Населению в нынешних условиях это светит повышением цены кубометра газа с доставкой с нынешних 26-30 рублей и ожидающихся с 1 января 35-50 рублей примерно до 100. Приблизительно столько он сегодня стоит для украинской промышленности. Впрочем, этого "позитивчика" украинцам придется подождать до мая 2022 года. А до него нужно как-то пережить пока еще не начавшуюся зиму, в преддверии которой "положительные" новости в энергетической сфере сыплются на страну как из рога изобилия.
Восьмого ноября Украину встряхнуло письмо "Белэнерго" своим украинским контрагентам о том, что "с ноября поставки электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины осуществляться не будут". А "заключение новых рамочных контрактов также не планируется". Интересно, что дата подписания этого письма совпала с моментом резкого наращивания Украиной импорта электроэнергии из Белоруссии. Если 6 ноября было забронировано пять мегаватт сечения Беларусь — Украина, а 7 ноября — 15, то 8 ноября — уже 400 мегаватт, а 9 и 10 ноября — по 415. Письмо вызвало непонимание, многочисленные толкования и уж точно нагнало страху — причем не только на рядовых граждан, но и на украинских экспертов. Только 9 ноября, после разъяснения "Белэнерго" о том, что оно было адресовано определенному перечню контрагентов, с которыми ранее были заключены рамочные соглашения, а в целом контракт на поставку белорусские энергетики продолжат выполнять, ситуация несколько разрядилась.
Но уж точно не до конца.
Сотрудник Новояворовской ТЭЦ (тепловая электростанция) в Львовской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
Колумнисты
Киев хочет обескровить Беларусь
21 октября, 13:37
Во-первых, представители украинской власти, подвесив свою страну на спасительный электропровод Лукашенко, продолжают тыкать ему дули, при любом случае вспоминая о непризнании его легитимности. Что не помешало им уже выйти на стабильные суточные закупки десяти миллионов киловатт-час электроэнергии. И что пока не мешает Лукашенко эти поставки электроэнергии осуществлять.
Во-вторых, белорусские поставки — это все же не панацея для украинской энергосистемы. Они ограничены мощностью сечения в 900 мегаватт. Пока этого достаточно. Но хватит ли в дальнейшем — большой вопрос. На самом деле, вполне может не хватить даже подключения российских мощностей, которые составляют 2,2 гигаватта.
Лавров: нам есть чем защищать себя от вмешательства Запада - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2020
Видео
Лавров рассказал, как Россия и Беларусь относятся к угрозе с Запада — видео
29 ноября 2020, 12:33
Запасы угля на складах украинских ТЭС продолжают стремительно таять. Министерство энергетики Украины, дабы скрыть катастрофическое состояние запасов, на днях даже отказалось от публикации единой сводной таблицы, заменив ее публикацией нескольких разрозненных диаграмм.
Однако это никак не отменило того факта, что запасы на складах ТЭС упали уже ниже 450 тысяч тонн, а без учета Бурштынской ТЭС, работающей в условиях энергоострова, — ниже 350 тысяч тонн. При работе 30-32 энергоблоков ТЭС из 77 и среднесуточных температур выше нуля градусов Цельсия тепловая генерация потребляет около 70 тысяч тонн угля в сутки. Примерно на столько же сократились запасы за последнюю неделю — в связи с частичным подвозом нового угля. С понижением температуры и подключением дополнительных энергоблоков потребление угля, разумеется, должно существенно вырасти. Конечно, если эти самые блоки удастся подключить — 26 из них находятся на разного рода ремонтах или вообще законсервированы. А еще два десятка стоят по причине полного отсутствия угля.
И вот тут самое время вспомнить, что с ноября Украина перестала получать энергетический уголь от своего главного поставщика — России. В связи с растущим спросом внутри страны, согласно сообщению Минэкономразвития России. Ну и, возможно, по умолчанию — в связи с желанием помочь Украине поскорее выполнить свои обязательства об отказе от угля к 2040 году, под которыми недавно подписался Зеленский на климатическом саммите в Глазго.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2021
Колумнисты
Лукашенко нанес Зеленскому ответный удар
30 июля, 12:12
История эта давняя и связана с решениями украинских правительств в 2007-2013 годах о выкупе добытого "Укрнафтой" газа по специальной цене для дальнейшей его продажи населению по цене льготной. Контролирующий "Укрнафту" Коломойский решение правительств тогда выполнил, однако акты приемки-передачи газа не подписал и сделку как бы не признал. В дальнейшем спор этот никак не двигался, пока президентом не стал Зеленский, а главой "Нафтогаза" Витренко. Похоже, эти двое и дали делу правильный ход.
Особой дикости всей ситуации добавляет тот факт, что "Укрнафта" является дочерней компанией государственного "Нафтогаза". Последнему в "Укрнафте" принадлежит 50 процентов плюс одна акция. И тем не менее — загадочным образом контролирует и управляет "Укрнафтой" с 2003 года при любых властях Игорь Коломойский.
Одним словом, развитие событий вокруг прохождения Украиной и ее энергосистемой нынешнего осенне-зимнего сезона остается сериалом с неожиданными поворотами сюжетной линии и непредсказуемым финалом. А вот наблюдать за ним точно лучше из тепла и при наличии света.
Источник: РИА Новости
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:57Мирзиёев утвердил кандидатуру нового министра здравоохранения
14:33 Илон Маск продал часть акций Tesla
14:12День Достоевского: учительница узбекского провела урок русской литературы - и стала лучшей
14:00Российская "Зарубежнефть" может купить долю в крупной нефтекомпании Узбекистана
13:31Платежная система QIWI вошла на рынок Узбекистана
12:31Китай готовится пройти между третьей мировой войной и новой революцией
12:15Лукашенко подвесил Украину на проводе
11:59Для развития хлопка: кому безвозмездно выделят 5 трлн сумов
11:48Доходы и сбережения: как зарабатывают узбекистанцы
11:29Инициативы волонтеров могут поддержать за счет госбюджета
11:19В Японии правительство ушло в отставку
10:42Проезд запрещен: ремонтные работы на одной из улиц столицы продлили до 15 ноября
09:59В Узбекистане ожидается назначение нового министра здравоохранения
09:42Выставили на продажу: в Ташкенте объявили стартовую цену военного городка
09:18В трех районах Ташкента снова отключат газ
09:00В Ташкенте пройдет Кубок Азии по тхэквондо
08:03Сенатор призвал не допустить присутствия сил НАТО в Центральной Азии
07:30Отопительный сезон 2021-2022 в Узбекистане: каким теплосетям нужен ремонт?
07:02Станет ли водород энергией будущего - объясняют энергетики
ВчераВОЗ: конец пандемии коронавируса будет объявлен при особых условиях