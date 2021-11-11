https://uz.sputniknews.ru/20211111/po-sledam-ali-xamraeva-vgik-v-tashkente-obyavil-konkursnyy-otbor-21315740.html

По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор

По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор

Агентство кинематографии Узбекистана готово поддержать абитуриентов из регионов, которые не могут оплатить свое обучение.

2021-11-11T18:03+0500

2021-11-11T18:03+0500

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культура

узбекистан

кино

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Филиал ВГИКа в Ташкенте объявил конкурсный отбор абитуриентов, претендующих на бесплатное обучение в 2022-2023 учебном году.Учебу, проживание и проезд поступивших студентов готовы полностью оплатить Агентство кинематографии Узбекистана и "Россотрудничество".Это уже третий прием студентов во ВГИК, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан глава Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов. Семь человек из первого набора и 30 человек из второго уже учатся в Москве.Как напомнил Абдухаликов, сейчас в филиале университета в Ташкенте действуют два факультета - продюсерский и драматургия. Половина студентов обучаются на основе государственного гранта, другая половина - по контракту. При этом вуз намерен расширяться: идут переговоры о возможности открытия еще нескольких факультетов в ташкентском филиале. Сейчас узбекистанцы могут поступить и учиться и у себя на родине, и в Москве.Если абитуриенты из регионов наберут необходимое количество баллов, но окажутся не в состоянии платить за обучение, Агентство готово предоставить им целевые гранты.Таким образом Узбекистан поддерживает молодые таланты, ведь многие знаменитые узбекские деятели кино в свое время окончили именно ВГИК. Это, к примеру Эльёр Эшмухаммедов, Али Хамраев, Одельша Агишев, а также Рашид Маликов.Первая женщина-кинорежиссер из Узбекистана Камара Камалова тоже закончила ВГИК.Среди операторов наиболее известны Хамидулла Хасанов и Абдурахим Исмаилов.По словам ректора филиала ВГИКа в Ташкенте Эльдара Юлдашева, со студентами, обучающимися в России, заключают договоры. Согласно прописанным в них условиям, в течение пяти лет после окончания вуза выпускники должны проработать по своей специальности в Узбекистане. Здесь их обеспечат работой.Известно, что тех, кто пройдет вступительный экзамен, направят на обучение в Москву по направлениям:

https://uz.sputniknews.ru/20211001/tashkent-vospitaet-svoix-menshovyx-i-kalatozovyx-filial-vgika-zapustyat-s-noyabrya-20734602.html

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