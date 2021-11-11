https://uz.sputniknews.ru/20211111/po-sledam-ali-xamraeva-vgik-v-tashkente-obyavil-konkursnyy-otbor-21315740.html
По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор
По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор
Агентство кинематографии Узбекистана готово поддержать абитуриентов из регионов, которые не могут оплатить свое обучение.
2021-11-11T18:03+0500
2021-11-11T18:03+0500
2021-11-11T18:04+0500
культура
узбекистан
кино
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Филиал ВГИКа в Ташкенте объявил конкурсный отбор абитуриентов, претендующих на бесплатное обучение в 2022-2023 учебном году.Учебу, проживание и проезд поступивших студентов готовы полностью оплатить Агентство кинематографии Узбекистана и "Россотрудничество".Это уже третий прием студентов во ВГИК, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан глава Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов. Семь человек из первого набора и 30 человек из второго уже учатся в Москве.Как напомнил Абдухаликов, сейчас в филиале университета в Ташкенте действуют два факультета - продюсерский и драматургия. Половина студентов обучаются на основе государственного гранта, другая половина - по контракту. При этом вуз намерен расширяться: идут переговоры о возможности открытия еще нескольких факультетов в ташкентском филиале. Сейчас узбекистанцы могут поступить и учиться и у себя на родине, и в Москве.Если абитуриенты из регионов наберут необходимое количество баллов, но окажутся не в состоянии платить за обучение, Агентство готово предоставить им целевые гранты.Таким образом Узбекистан поддерживает молодые таланты, ведь многие знаменитые узбекские деятели кино в свое время окончили именно ВГИК. Это, к примеру Эльёр Эшмухаммедов, Али Хамраев, Одельша Агишев, а также Рашид Маликов.Первая женщина-кинорежиссер из Узбекистана Камара Камалова тоже закончила ВГИК.Среди операторов наиболее известны Хамидулла Хасанов и Абдурахим Исмаилов.По словам ректора филиала ВГИКа в Ташкенте Эльдара Юлдашева, со студентами, обучающимися в России, заключают договоры. Согласно прописанным в них условиям, в течение пяти лет после окончания вуза выпускники должны проработать по своей специальности в Узбекистане. Здесь их обеспечат работой.Известно, что тех, кто пройдет вступительный экзамен, направят на обучение в Москву по направлениям:
https://uz.sputniknews.ru/20211001/tashkent-vospitaet-svoix-menshovyx-i-kalatozovyx-filial-vgika-zapustyat-s-noyabrya-20734602.html
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узбекистан, кино, ташкент
По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор
18:03 11.11.2021 (обновлено: 18:04 11.11.2021)
Агентство кинематографии Узбекистана готово поддержать талантливых абитуриентов из региона, сообщил Фирдавс Абдухаликов агентству Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Филиал ВГИКа в Ташкенте объявил конкурсный отбор абитуриентов, претендующих на бесплатное обучение в 2022-2023 учебном году.
Учебу, проживание и проезд поступивших студентов готовы полностью оплатить Агентство кинематографии Узбекистана и "Россотрудничество".
Это уже третий прием студентов во ВГИК, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан
глава Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов. Семь человек из первого набора и 30 человек из второго уже учатся в Москве.
Как напомнил Абдухаликов, сейчас в филиале университета в Ташкенте действуют два факультета - продюсерский и драматургия. Половина студентов обучаются на основе государственного гранта, другая половина - по контракту.
При этом вуз намерен расширяться: идут переговоры о возможности открытия еще нескольких факультетов в ташкентском филиале. Сейчас узбекистанцы могут поступить и учиться и у себя на родине, и в Москве.
Основной упор в обучении - на практику. В столичном филиале ВГИКа действует "Молодежная студия" и творческая лаборатория, оснащенная необходимой техникой для проведения съемочных работ. Начинающим авторам будут выделять гранты на съемку короткометражных молодежных фильмов.
Фирдавс Абдухаликов
Директор Агентства кинематографии
Если абитуриенты из регионов наберут необходимое количество баллов, но окажутся не в состоянии платить за обучение, Агентство готово предоставить им целевые гранты.
Таким образом Узбекистан поддерживает молодые таланты, ведь многие знаменитые узбекские деятели кино в свое время окончили именно ВГИК. Это, к примеру Эльёр Эшмухаммедов, Али Хамраев, Одельша Агишев, а также Рашид Маликов.
Первая женщина-кинорежиссер из Узбекистана Камара Камалова тоже закончила ВГИК.
Среди операторов наиболее известны Хамидулла Хасанов и Абдурахим Исмаилов.
По словам ректора филиала ВГИКа в Ташкенте Эльдара Юлдашева, со студентами, обучающимися в России, заключают договоры. Согласно прописанным в них условиям, в течение пяти лет после окончания вуза выпускники должны проработать по своей специальности в Узбекистане. Здесь их обеспечат работой.
Известно, что тех, кто пройдет вступительный экзамен, направят на обучение в Москву по направлениям:
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (по специальности "Живопись");
Художник мультипликационного фильма (по специальности "Графика");