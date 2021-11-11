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По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор
По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор
Агентство кинематографии Узбекистана готово поддержать абитуриентов из регионов, которые не могут оплатить свое обучение.
2021-11-11T18:03+0500
2021-11-11T18:04+0500
культура
узбекистан
кино
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Филиал ВГИКа в Ташкенте объявил конкурсный отбор абитуриентов, претендующих на бесплатное обучение в 2022-2023 учебном году.Учебу, проживание и проезд поступивших студентов готовы полностью оплатить Агентство кинематографии Узбекистана и "Россотрудничество".Это уже третий прием студентов во ВГИК, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан глава Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов. Семь человек из первого набора и 30 человек из второго уже учатся в Москве.Как напомнил Абдухаликов, сейчас в филиале университета в Ташкенте действуют два факультета - продюсерский и драматургия. Половина студентов обучаются на основе государственного гранта, другая половина - по контракту. При этом вуз намерен расширяться: идут переговоры о возможности открытия еще нескольких факультетов в ташкентском филиале. Сейчас узбекистанцы могут поступить и учиться и у себя на родине, и в Москве.Если абитуриенты из регионов наберут необходимое количество баллов, но окажутся не в состоянии платить за обучение, Агентство готово предоставить им целевые гранты.Таким образом Узбекистан поддерживает молодые таланты, ведь многие знаменитые узбекские деятели кино в свое время окончили именно ВГИК. Это, к примеру Эльёр Эшмухаммедов, Али Хамраев, Одельша Агишев, а также Рашид Маликов.Первая женщина-кинорежиссер из Узбекистана Камара Камалова тоже закончила ВГИК.Среди операторов наиболее известны Хамидулла Хасанов и Абдурахим Исмаилов.По словам ректора филиала ВГИКа в Ташкенте Эльдара Юлдашева, со студентами, обучающимися в России, заключают договоры. Согласно прописанным в них условиям, в течение пяти лет после окончания вуза выпускники должны проработать по своей специальности в Узбекистане. Здесь их обеспечат работой.Известно, что тех, кто пройдет вступительный экзамен, направят на обучение в Москву по направлениям:
https://uz.sputniknews.ru/20211001/tashkent-vospitaet-svoix-menshovyx-i-kalatozovyx-filial-vgika-zapustyat-s-noyabrya-20734602.html
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узбекистан, кино, ташкент

По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор

18:03 11.11.2021 (обновлено: 18:04 11.11.2021)
© Sputnik / Григорий СысоевОткрытие скульптуры в память о знаменитых выпускниках ВГИКа
Открытие скульптуры в память о знаменитых выпускниках ВГИКа - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
Агентство кинематографии Узбекистана готово поддержать талантливых абитуриентов из региона, сообщил Фирдавс Абдухаликов агентству Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Филиал ВГИКа в Ташкенте объявил конкурсный отбор абитуриентов, претендующих на бесплатное обучение в 2022-2023 учебном году.
Учебу, проживание и проезд поступивших студентов готовы полностью оплатить Агентство кинематографии Узбекистана и "Россотрудничество".
Это уже третий прием студентов во ВГИК, рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан глава Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов. Семь человек из первого набора и 30 человек из второго уже учатся в Москве.
Как напомнил Абдухаликов, сейчас в филиале университета в Ташкенте действуют два факультета - продюсерский и драматургия. Половина студентов обучаются на основе государственного гранта, другая половина - по контракту.
При этом вуз намерен расширяться: идут переговоры о возможности открытия еще нескольких факультетов в ташкентском филиале. Сейчас узбекистанцы могут поступить и учиться и у себя на родине, и в Москве.

Основной упор в обучении - на практику. В столичном филиале ВГИКа действует "Молодежная студия" и творческая лаборатория, оснащенная необходимой техникой для проведения съемочных работ. Начинающим авторам будут выделять гранты на съемку короткометражных молодежных фильмов.

Глава Узбеккино Фирдавс Абдухаликов - Sputnik Узбекистан
Фирдавс Абдухаликов
Директор Агентства кинематографии
Если абитуриенты из регионов наберут необходимое количество баллов, но окажутся не в состоянии платить за обучение, Агентство готово предоставить им целевые гранты.
Таким образом Узбекистан поддерживает молодые таланты, ведь многие знаменитые узбекские деятели кино в свое время окончили именно ВГИК. Это, к примеру Эльёр Эшмухаммедов, Али Хамраев, Одельша Агишев, а также Рашид Маликов.
Первая женщина-кинорежиссер из Узбекистана Камара Камалова тоже закончила ВГИК.
Среди операторов наиболее известны Хамидулла Хасанов и Абдурахим Исмаилов.
По словам ректора филиала ВГИКа в Ташкенте Эльдара Юлдашева, со студентами, обучающимися в России, заключают договоры. Согласно прописанным в них условиям, в течение пяти лет после окончания вуза выпускники должны проработать по своей специальности в Узбекистане. Здесь их обеспечат работой.
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Известно, что тех, кто пройдет вступительный экзамен, направят на обучение в Москву по направлениям:
Художник кино и телевидения, художник комбинированных съемок (по специальности "Живопись");
Художник мультипликационного фильма (по специальности "Графика");
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