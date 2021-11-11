https://uz.sputniknews.ru/20211111/prezident-utverdil-kandidaturu-novogo-ministra-zdravooxraneniya-21312537.html
Мирзиёев утвердил кандидатуру нового министра здравоохранения
Мирзиёев утвердил кандидатуру нового министра здравоохранения
Бехзод Мусаев ранее уже исполнял обязанности министра здравоохранения - в июле 2020 года, когда прежний глава ведомства Алишер Шадманов находился на лечении.
2021-11-11T14:57+0500
2021-11-11T14:57+0500
2021-11-11T15:09+0500
политика
президент
министр здравоохранения
назначение
бехзод мусаев
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Глава государства назначил нового министра здравоохранения республики. Им стал Бехзод Мусаев, который прежде работал заместителем премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.Назначенцу 48 лет, по образованию он экономист. Работал в Минфине, а с 2006 по 2010 годы возглавлял Счетную палату Узбекистана. Далее перешел на работу в Налоговый комитет, который возглавил спустя восемь лет: в 2018-ом Мусаев стал председателем ГНК.В мае 2020 года его назначили заместителем премьер-министра Узбекистана.Интересный факт: в июле 2020 года Бехзод Мусаев одновременно со своей основной деятельностью исполнял обязанности главы министерства здравоохранения Узбекистана, в то время как действующий глава ведомства Алишер Шадманов находился на лечении.Последний раз министр здравоохранения в республике менялся ровно год назад - в ноябре прошлого года эту должность получил Абдухаким Хаджибаев, после того, как его предшественник Алишер Шадманов стал ректором Ташкентской медицинской академии.
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президент, министр здравоохранения, назначение, бехзод мусаев
Мирзиёев утвердил кандидатуру нового министра здравоохранения
14:57 11.11.2021 (обновлено: 15:09 11.11.2021)
Бехзод Мусаев ранее уже исполнял обязанности министра здравоохранения - в июле 2020 года, когда прежний глава ведомства Алишер Шадманов находился на лечении.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Глава государства назначил нового министра здравоохранения республики. Им стал Бехзод Мусаев, который прежде работал заместителем премьер-министра. Об этом сообщили
в пресс-службе Минздрава.
Назначенцу 48 лет, по образованию он экономист. Работал в Минфине, а с 2006 по 2010 годы возглавлял Счетную палату Узбекистана. Далее перешел на работу в Налоговый комитет, который возглавил спустя восемь лет: в 2018-ом Мусаев стал председателем ГНК.
В мае 2020 года его назначили заместителем премьер-министра Узбекистана.
Интересный факт: в июле 2020 года Бехзод Мусаев одновременно со своей основной деятельностью исполнял обязанности главы министерства здравоохранения Узбекистана, в то время как действующий глава ведомства Алишер Шадманов находился на лечении.
Последний раз министр здравоохранения в республике менялся ровно год назад - в ноябре прошлого года эту должность получил
Абдухаким Хаджибаев, после того, как его предшественник Алишер Шадманов стал ректором Ташкентской медицинской академии.