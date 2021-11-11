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Сенатор призвал не допустить присутствия сил НАТО в Центральной Азии
Сенатор призвал не допустить присутствия сил НАТО в Центральной Азии
Поспешный вывод американских войск из Афганистана создал условия для коренного изменения положения во всем регионе.
2021-11-11T08:03+0500
2021-11-11T08:58+0500
россия
афганистан
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Вопросы региональной безопасности требуют не допустить военного присутствия выводимых с территории Афганистана сил НАТО в государствах Центральной Азии, приводит РИА Новости слова главы международного комитета Совфеда Григория Карасина.Об этом политик заявил в среду в ходе VII Межпарламентского Форума "Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". По словам сенатора, определяющую роль в деле стабилизации ситуации может сыграть гуманитарное содействие восстановлению экономики Афганистана. Законодатель отметил, что "поспешный вывод, можно сказать, бегство, американских войск из Афганистана создал условия для коренного изменения положения не только в этой стране, но и в регионе в целом". В этой связи он напомнил о позиции руководства РФ, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только нестабильна, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран.Одним из таких вызовов, напомнил он, являются миграционные потоки из Афганистана, так как под видом беженцев в соседние государства могут проникнуть террористы и преступники. По его словам, заявленные новыми властями Афганистана цели стабилизации ситуации, включения представителей национальных меньшинств во временное правительство, последующего проведения всеобщих выборов вызывают уважение. Москва выступает за формирование инклюзивного правительства, включающего представителей всех этнополитических групп Афганистана, в том числе этнических таджиков, добавил он.
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афганистан, центральная азия, нато

Сенатор призвал не допустить присутствия сил НАТО в Центральной Азии

08:03 11.11.2021 (обновлено: 08:58 11.11.2021)
© AP Photo / Georgy AbdaladzeВоеннослужащие на фоне эмблемы NATO
Военнослужащие на фоне эмблемы NATO - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Georgy Abdaladze
По словам политика, поспешный вывод американских войск из Афганистана создал условия для коренного изменения положения не только в этой стране, но и в регионе в целом.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Вопросы региональной безопасности требуют не допустить военного присутствия выводимых с территории Афганистана сил НАТО в государствах Центральной Азии, приводит РИА Новости слова главы международного комитета Совфеда Григория Карасина.
Об этом политик заявил в среду в ходе VII Межпарламентского Форума "Таджикистан – Россия: потенциал межрегионального сотрудничества". По словам сенатора, определяющую роль в деле стабилизации ситуации может сыграть гуманитарное содействие восстановлению экономики Афганистана.
"Основную долю расходов на восстановление Афганистана должны взять на себя США и их союзники, на которых лежит основная ответственность за кризисную ситуацию в регионе", — подчеркнул Карасин.
Законодатель отметил, что "поспешный вывод, можно сказать, бегство, американских войск из Афганистана создал условия для коренного изменения положения не только в этой стране, но и в регионе в целом".
В этой связи он напомнил о позиции руководства РФ, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только нестабильна, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран.
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Одним из таких вызовов, напомнил он, являются миграционные потоки из Афганистана, так как под видом беженцев в соседние государства могут проникнуть террористы и преступники.

"Важной задачей является противодействие производству и контрабанде наркотиков, недопущение проецирования террористической и наркоактивности с территории Афганистана на страны-соседи", — сказал Карасин.

По его словам, заявленные новыми властями Афганистана цели стабилизации ситуации, включения представителей национальных меньшинств во временное правительство, последующего проведения всеобщих выборов вызывают уважение.
Москва выступает за формирование инклюзивного правительства, включающего представителей всех этнополитических групп Афганистана, в том числе этнических таджиков, добавил он.
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