https://uz.sputniknews.ru/20211020/uchastniki-moskovskogo-formata-prizvali-strany-nato-vosstanovit-afganistan-20996599.html

Участники московского формата призвали страны НАТО восстановить Афганистан

Участники московского формата призвали страны НАТО восстановить Афганистан

Участники Третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану приняли совместное заявление, где предложили как можно скорее созвать донорскую... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T22:37+0500

2021-10-20T22:37+0500

2021-10-20T23:59+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

москва

талибан

политические консультации

заявление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20996979_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0792163f7f3ab2407194379df6376bb1.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Участники встречи в Московском формате предложили странам НАТО, присутствовавшим в Афганистане на протяжении последних двадцати лет, взять на себя основное бремя по его восстановлению.Данный призыв содержится в итоговом заявлении по итогам заседания с предложением скорее созвать донорскую конференцию по Афганистану под эгидой ООН.В Организации объединенных наций уже отреагировали на призыв. Там заявили, что рассмотрят предложение. "Мне нечего заявить сейчас по поводу донорской конференции. Но мы в курсе призывов и посмотрим, что можно сделать", — сказал в среду на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Помимо этого, участники консультаций подтвердили готовность продолжить содействие обеспечению безопасности в Афганистане в целях содействия региональной стабильности. Выражена необходимость выстраивания дальнейшего практического взаимодействия с учетом новой реальности – то есть прихода к власти талибов* , независимо от их признания.Самих же талибов* призывают принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию действительно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил.Талибы*, в свою очередь, подтвердили, что никому не позволят использовать афганскую территорию против какой-либо страны.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/mid-rf-afganistan-vedet-bolshoy-politicheskiy-torg-20993930.html

https://uz.sputniknews.ru/20211020/irgashev-ne-viju-vozmojnosti-dlya-priznaniya-novogo-afganskogo-pravitelstva-20987902.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, талибан, политические консультации, заявление