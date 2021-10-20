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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/uchastniki-moskovskogo-formata-prizvali-strany-nato-vosstanovit-afganistan-20996599.html
Участники московского формата призвали страны НАТО восстановить Афганистан
Участники московского формата призвали страны НАТО восстановить Афганистан
Участники Третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану приняли совместное заявление, где предложили как можно скорее созвать донорскую... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T22:37+0500
2021-10-20T23:59+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
москва
талибан
политические консультации
заявление
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Участники встречи в Московском формате предложили странам НАТО, присутствовавшим в Афганистане на протяжении последних двадцати лет, взять на себя основное бремя по его восстановлению.Данный призыв содержится в итоговом заявлении по итогам заседания с предложением скорее созвать донорскую конференцию по Афганистану под эгидой ООН.В Организации объединенных наций уже отреагировали на призыв. Там заявили, что рассмотрят предложение. "Мне нечего заявить сейчас по поводу донорской конференции. Но мы в курсе призывов и посмотрим, что можно сделать", — сказал в среду на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Помимо этого, участники консультаций подтвердили готовность продолжить содействие обеспечению безопасности в Афганистане в целях содействия региональной стабильности. Выражена необходимость выстраивания дальнейшего практического взаимодействия с учетом новой реальности – то есть прихода к власти талибов* , независимо от их признания.Самих же талибов* призывают принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию действительно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил.Талибы*, в свою очередь, подтвердили, что никому не позволят использовать афганскую территорию против какой-либо страны.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/mid-rf-afganistan-vedet-bolshoy-politicheskiy-torg-20993930.html
https://uz.sputniknews.ru/20211020/irgashev-ne-viju-vozmojnosti-dlya-priznaniya-novogo-afganskogo-pravitelstva-20987902.html
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москва, талибан, политические консультации, заявление

Участники московского формата призвали страны НАТО восстановить Афганистан

22:37 20.10.2021 (обновлено: 23:59 20.10.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкТретье заседание московского формата консультаций по Афганистану
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Участники Третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану приняли совместное заявление, где предложили как можно скорее созвать донорскую конференцию под эгидой ООН.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Участники встречи в Московском формате предложили странам НАТО, присутствовавшим в Афганистане на протяжении последних двадцати лет, взять на себя основное бремя по его восстановлению.
Данный призыв содержится в итоговом заявлении по итогам заседания с предложением скорее созвать донорскую конференцию по Афганистану под эгидой ООН.
"Стороны предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции при том, разумеется, понимании, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны нести силы, военные контингенты которых присутствовали в этой стране в течение последних 20 лет", — говорится в принятом документе.
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
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В Организации объединенных наций уже отреагировали на призыв. Там заявили, что рассмотрят предложение.
"Мне нечего заявить сейчас по поводу донорской конференции. Но мы в курсе призывов и посмотрим, что можно сделать", — сказал в среду на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Помимо этого, участники консультаций подтвердили готовность продолжить содействие обеспечению безопасности в Афганистане в целях содействия региональной стабильности. Выражена необходимость выстраивания дальнейшего практического взаимодействия с учетом новой реальности – то есть прихода к власти талибов* , независимо от их признания.
Cпецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
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Самих же талибов* призывают принять дополнительные меры по улучшению системы госуправления и формированию действительно инклюзивного правительства, адекватно отражающего интересы всех основных этнополитических сил.
Талибы*, в свою очередь, подтвердили, что никому не позволят использовать афганскую территорию против какой-либо страны.
*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
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