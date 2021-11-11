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Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут
Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты
2021-11-11T19:01+0500
2021-11-11T19:01+0500
общество
цены
тарифы
свет
счетная палата
газ
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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Счетная палата Узбекистана проанализировала проект бюджета и бюджетное послание на 2022 год. Результаты анализа опубликованы на официальном сайте ведомства.В частности, Счетная палата проверила соответствие проектов бюджета страны и государственных целевых фондов, а также налоговой и бюджетной политики государства главным направлениям социально-экономического развития, целевым задачам отраслей и поручениям президента.По результатам анализа специалисты ведомства вынесли предложения и рекомендации. Так, они предложили пересмотреть размеры государственных пошлин для граждан на регистрацию движимого и недвижимого имущества в зависимости от его стоимости.В 2022 году ожидается рост тарифов на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию. Согласно документу, в текущем году тарифы на эти товары и услуги не повышались, а на следующий год госбюджет предусматривает их индексацию.Для этого правительство и отраслевые ведомства должны полностью обеспечить спрос на продукты питания и непродовольственные товары, а также транспорт и связь, и обеспечить стабильность цен.По оценкам экспертов, рост цен на основные товары и услуги в потребительской корзине по итогам текущего года ожидается на уровне 10% (в 2020 году - 11,1%). Цель бюджетной политики – постепенно снизить уровень инфляции. По прогнозам, в 2022 году она составит около 9%, а в 2023 и 2024 годах – около 5%.
https://uz.sputniknews.ru/20211108/otkuda-uzbekistan-vozmet-gaz-na-sluchay-zimnix-zamorozkov-21257427.html
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цены, тарифы, свет, счетная палата, газ

Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут

19:01 11.11.2021
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company / Газ
Газ - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company /
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Счетная палата Узбекистана проанализировала проект бюджета и бюджетное послание на 2022 год. Результаты анализа опубликованы на официальном сайте ведомства.
В частности, Счетная палата проверила соответствие проектов бюджета страны и государственных целевых фондов, а также налоговой и бюджетной политики государства главным направлениям социально-экономического развития, целевым задачам отраслей и поручениям президента.
По результатам анализа специалисты ведомства вынесли предложения и рекомендации. Так, они предложили пересмотреть размеры государственных пошлин для граждан на регистрацию движимого и недвижимого имущества в зависимости от его стоимости.
В 2022 году ожидается рост тарифов на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию. Согласно документу, в текущем году тарифы на эти товары и услуги не повышались, а на следующий год госбюджет предусматривает их индексацию.
"Исходя из вышеизложенного, на фоне резкого повышения тарифов на электроэнергию в 2022 году цены на другие потребительские товары и услуги должны существенно снизить темпы роста, чтобы обеспечить снижение текущей инфляции по сравнению с прошлым годом, - рекомендуют специалисты ведомства.
Для этого правительство и отраслевые ведомства должны полностью обеспечить спрос на продукты питания и непродовольственные товары, а также транспорт и связь, и обеспечить стабильность цен.
По оценкам экспертов, рост цен на основные товары и услуги в потребительской корзине по итогам текущего года ожидается на уровне 10% (в 2020 году - 11,1%). Цель бюджетной политики – постепенно снизить уровень инфляции. По прогнозам, в 2022 году она составит около 9%, а в 2023 и 2024 годах – около 5%.
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