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https://uz.sputniknews.ru/20211108/otkuda-uzbekistan-vozmet-gaz-na-sluchay-zimnix-zamorozkov-21257427.html
Откуда Узбекистан возьмет газ на случай зимних заморозков?
Откуда Узбекистан возьмет газ на случай зимних заморозков?
В Минэнерго объяснили, что будет, если в стране произойдет сильное похолодание.
2021-11-08T12:48+0500
2021-11-08T12:49+0500
экономика
узбекистан
газ
похолодания
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Узбекистан может начать импорт природного газа в наступающую зиму, если в стране будет наблюдаться нехватка голубого топлива в условиях сильного похолодания.Об этом РИА Новости заявили в в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.При этом окончательное решение по импорту газа примет правительство.По данным Минэнерго, в текущий осенне-зимний период внутренним потребителям планируется поставить 32,622 миллиарда кубометров природного газа, в подземные хранилища газа уже закачено более 3 миллиардов кубометров.В перечень сезонных потребителей газа в Узбекистане входят автомобильные газозаправочные станции, тепличные хозяйства, ряд производителей стройматериалов и предприятия общепита.Напомним: с 1 октября в Узбекистане отменили импортную пошлину на природный газ. Также установлена нулевая пошлина акцизного налога при реализации природного газа на экспорт.По официальным данным, добыча природного газа в Узбекистане в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом на 17,8% - до 49,739 миллиарда кубометров. При этом экспорт голубого топлива снизился в 4,7 раза — до 478,1 миллиона долларов, а импорт, наоборот, вырос в 237,1 раза — до 50,4 миллиона долларов. Направления поставок не раскрываются.Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют сегодня обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились.В декабре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по Узбекистану до 20 миллионов кубометров в сутки.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekskim-importeram-golubogo-topliva-dali-sereznuyu-privilegiyu-20809653.html
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узбекистан, газ, похолодания

Откуда Узбекистан возьмет газ на случай зимних заморозков?

12:48 08.11.2021 (обновлено: 12:49 08.11.2021)
© SputnikГазовая труба
Газовая труба - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
© Sputnik
В Минэнерго Узбекистана объяснили, что будет в случае сильного похолодания.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Узбекистан может начать импорт природного газа в наступающую зиму, если в стране будет наблюдаться нехватка голубого топлива в условиях сильного похолодания.
Об этом РИА Новости заявили в в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.
"При аномальном похолодании и нехватке собственных ресурсов, возможно, будет закупаться газ за границей в целях обеспечения населения и социально важных объектов республики", — сказал представитель Минэнерго.
При этом окончательное решение по импорту газа примет правительство.
По данным Минэнерго, в текущий осенне-зимний период внутренним потребителям планируется поставить 32,622 миллиарда кубометров природного газа, в подземные хранилища газа уже закачено более 3 миллиардов кубометров.
"В условиях резкого понижения температуры воздуха, согласно принятым нормативно-правовым актам, на альтернативные виды топлива обязаны перейти сезонные потребители, а высвобождаемые объемы газа будут дополнительно направлены на удовлетворение потребностей социальной сферы, объектов стратегического значения и населения", — добавили в ведомстве.
В перечень сезонных потребителей газа в Узбекистане входят автомобильные газозаправочные станции, тепличные хозяйства, ряд производителей стройматериалов и предприятия общепита.
Напомним: с 1 октября в Узбекистане отменили импортную пошлину на природный газ. Также установлена нулевая пошлина акцизного налога при реализации природного газа на экспорт.
По официальным данным, добыча природного газа в Узбекистане в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом на 17,8% - до 49,739 миллиарда кубометров.
При этом экспорт голубого топлива снизился в 4,7 раза — до 478,1 миллиона долларов, а импорт, наоборот, вырос в 237,1 раза — до 50,4 миллиона долларов. Направления поставок не раскрываются.
Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют сегодня обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров.
Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились.
В декабре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по Узбекистану до 20 миллионов кубометров в сутки.
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