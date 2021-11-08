https://uz.sputniknews.ru/20211108/otkuda-uzbekistan-vozmet-gaz-na-sluchay-zimnix-zamorozkov-21257427.html

Откуда Узбекистан возьмет газ на случай зимних заморозков?

Откуда Узбекистан возьмет газ на случай зимних заморозков?

В Минэнерго объяснили, что будет, если в стране произойдет сильное похолодание.

2021-11-08T12:48+0500

2021-11-08T12:48+0500

2021-11-08T12:49+0500

экономика

узбекистан

газ

похолодания

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Узбекистан может начать импорт природного газа в наступающую зиму, если в стране будет наблюдаться нехватка голубого топлива в условиях сильного похолодания.Об этом РИА Новости заявили в в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.При этом окончательное решение по импорту газа примет правительство.По данным Минэнерго, в текущий осенне-зимний период внутренним потребителям планируется поставить 32,622 миллиарда кубометров природного газа, в подземные хранилища газа уже закачено более 3 миллиардов кубометров.В перечень сезонных потребителей газа в Узбекистане входят автомобильные газозаправочные станции, тепличные хозяйства, ряд производителей стройматериалов и предприятия общепита.Напомним: с 1 октября в Узбекистане отменили импортную пошлину на природный газ. Также установлена нулевая пошлина акцизного налога при реализации природного газа на экспорт.По официальным данным, добыча природного газа в Узбекистане в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом на 17,8% - до 49,739 миллиарда кубометров. При этом экспорт голубого топлива снизился в 4,7 раза — до 478,1 миллиона долларов, а импорт, наоборот, вырос в 237,1 раза — до 50,4 миллиона долларов. Направления поставок не раскрываются.Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют сегодня обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились.В декабре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по Узбекистану до 20 миллионов кубометров в сутки.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekskim-importeram-golubogo-topliva-dali-sereznuyu-privilegiyu-20809653.html

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узбекистан, газ, похолодания