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В Британии обнаружили останки необычного динозавра
В Британии обнаружили останки необычного динозавра
Находку назвали Brighstoneus simmondsi в честь деревни, расположенной недалеко от места раскопок и коллекционера-любителя, который участвовал в раскопках этого образца.
2021-11-11T22:30+0500
2021-11-11T22:30+0500
в мире
археологические раскопки
динозавр
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Археологи обнаружили на британском острове Уайт останки динозавра с носом в форме луковицы. Об этом сообщает телеканал Sky News.Джереми Локвуд, обнаруживший останки, рассказал, что ранее на острове в основном находили останки гигантских ящеров двух видов - растительноядных игуанодона и мантеллизавра."В прошлом году во время локдауна после изучения множества коробок с костями я решил реконструировать череп образца, который хранился с 1978 года, и, к моему удивлению, я обнаружил, что конец его носа имел форму луковицы", - поделился Локвуд.Локвуд назвал находку Brighstoneus simmondsi в честь деревни Брайстоун, расположенной недалеко от места раскопок. Вторая часть названия дана в честь Кита Симмондса, коллекционера-любителя, который участвовал в первой находке и раскопках этого образца.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/skelet-neizvestnogo-namanganskogo-suschestva-mog-prinadlezhat-dinozavru--foto-17802096.html
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археологические раскопки, динозавр

В Британии обнаружили останки необычного динозавра

22:30 11.11.2021
© Natural History Museum / John SibbickВ Британии обнаружили останки необычного динозавра
В Британии обнаружили останки необычного динозавра - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Natural History Museum / John Sibbick
Находку назвали Brighstoneus simmondsi в честь деревни, расположенной недалеко от места раскопок и коллекционера-любителя, который участвовал в раскопках этого образца.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Археологи обнаружили на британском острове Уайт останки динозавра с носом в форме луковицы. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Джереми Локвуд, обнаруживший останки, рассказал, что ранее на острове в основном находили останки гигантских ящеров двух видов - растительноядных игуанодона и мантеллизавра.
"В прошлом году во время локдауна после изучения множества коробок с костями я решил реконструировать череп образца, который хранился с 1978 года, и, к моему удивлению, я обнаружил, что конец его носа имел форму луковицы", - поделился Локвуд.
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Локвуд назвал находку Brighstoneus simmondsi в честь деревни Брайстоун, расположенной недалеко от места раскопок.
Вторая часть названия дана в честь Кита Симмондса, коллекционера-любителя, который участвовал в первой находке и раскопках этого образца.
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