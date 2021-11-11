Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В Узбекистане ожидается назначение нового министра здравоохранения
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-rossii-obyavili-energiyu-buduschego-21303680.html
В России объявили энергию будущего
В России объявили энергию будущего
В российском Минэнерго объявили с чем связывают будущее мировой энергетики.
2021-11-11T07:02+0500
2021-11-11T09:04+0500
россия
энергетик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0a/21303389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_681f3aeda2d96f8ebbbf6f0f56d9d578.jpg
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В российском Минэнерго назвали водород энергией будущего, сообщает РИА Новости. Такие прогнозы сделал заместитель главы ведомства Павел Сорокин, выступая на мероприятии Российской делегации в рамках COP26 в среду.Однако, он отметил, что в настоящее время в мире, в основном, производится "серый" водород, то есть при этом выбрасывается непропорционально большой объем парниковых газов.По словам Сорокина, "серый" водород можно очистить с помощью технологий улавливания СО2 при его производстве и закачивания в подземные пласты.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/glava-gazproma-svyajet-energetiku-rf-s-uzbekistanom-i-kazaxstanom-21126397.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0a/21303389_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0738ccbfc0de9cf390b1c6141655ce0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
энергетик

В России объявили энергию будущего

07:02 11.11.2021 (обновлено: 09:04 11.11.2021)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПетербургский международный газовый форум - 2021, иллюстративное фото
Петербургский международный газовый форум - 2021, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
/
Перейти в фотобанк
В российском Минэнерго объявили, с чем связывают будущее мировой энергетики.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В российском Минэнерго назвали водород энергией будущего, сообщает РИА Новости.
Такие прогнозы сделал заместитель главы ведомства Павел Сорокин, выступая на мероприятии Российской делегации в рамках COP26 в среду.

"Многие говорят, что водород — это энергия будущего, и это действительно так", — сказал Сорокин.

Однако, он отметил, что в настоящее время в мире, в основном, производится "серый" водород, то есть при этом выбрасывается непропорционально большой объем парниковых газов.
По словам Сорокина, "серый" водород можно очистить с помощью технологий улавливания СО2 при его производстве и закачивания в подземные пласты.
Логотип компании Газпром, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
Общество
Глава "Газпрома" свяжет энергетику России с Узбекистаном и Казахстаном
28 октября, 08:27
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:42Проезд запрещен: ремонтные работы на одной из улиц столицы продлили до 15 ноября
09:59В Узбекистане ожидается назначение нового министра здравоохранения
09:42В Ташкенте выставили на продажу военный городок — стартовая цена
09:18В трех районах Ташкента снова отключат газ — причина
09:00В Ташкенте пройдет Кубок Азии по тхэквондо
08:03Сенатор призвал не допустить присутствия сил НАТО в Центральной Азии
07:30В Узбекистане ремонта требуют 60% теплосетей
07:02В России объявили энергию будущего
ВчераВОЗ: конец пандемии коронавируса будет объявлен при особых условиях
ВчераАлмалыкский ГМК побьет исторический рекорд
ВчераКакие отрасли Узбекистана ждут инвестиций и что нового может предложить Россия
ВчераВ Ташкенте стартовал второй тур Республиканского конкурса молодых дизайнеров
ВчераПриучить детей читать: учительница узбекского победила на международном конкурсе педагогов
ВчераРязанская делегация в Ташкенте: появится ли в Узбекистане совместное производство колясок?
ВчераВ Узбекистане появилась новая спортивная Ассоциация
ВчераЧем удивила московского зрителя художница из Узбекистана — фото
ВчераСоюзное государство гарантирует Беларуси получение ядерного оружия
ВчераЗазвучал по-узбекски: в Ташкенте издана книга с изречениями Достоевского
ВчераДеревьев недостаточно: Мирзиёев объявил выговор двенадцати хокимам
ВчераЦентробанк назвал основные источники дохода жителей Узбекистана