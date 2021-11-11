https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-rossii-obyavili-energiyu-buduschego-21303680.html
В России объявили энергию будущего
В России объявили энергию будущего
В российском Минэнерго объявили с чем связывают будущее мировой энергетики.
2021-11-11T07:02+0500
2021-11-11T07:02+0500
2021-11-11T09:04+0500
россия
энергетик
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В российском Минэнерго назвали водород энергией будущего, сообщает РИА Новости. Такие прогнозы сделал заместитель главы ведомства Павел Сорокин, выступая на мероприятии Российской делегации в рамках COP26 в среду.Однако, он отметил, что в настоящее время в мире, в основном, производится "серый" водород, то есть при этом выбрасывается непропорционально большой объем парниковых газов.По словам Сорокина, "серый" водород можно очистить с помощью технологий улавливания СО2 при его производстве и закачивания в подземные пласты.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/glava-gazproma-svyajet-energetiku-rf-s-uzbekistanom-i-kazaxstanom-21126397.html
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энергетик
В России объявили энергию будущего
07:02 11.11.2021 (обновлено: 09:04 11.11.2021)
В российском Минэнерго объявили, с чем связывают будущее мировой энергетики.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
В российском Минэнерго назвали водород энергией будущего, сообщает РИА Новости
.
Такие прогнозы сделал заместитель главы ведомства Павел Сорокин, выступая на мероприятии Российской делегации в рамках COP26 в среду.
"Многие говорят, что водород — это энергия будущего, и это действительно так", — сказал Сорокин.
Однако, он отметил, что в настоящее время в мире, в основном, производится "серый" водород, то есть при этом выбрасывается непропорционально большой объем парниковых газов.
По словам Сорокина, "серый" водород можно очистить с помощью технологий улавливания СО2 при его производстве и закачивания в подземные пласты.