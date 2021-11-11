https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-rossii-obyavili-energiyu-buduschego-21303680.html

В России объявили энергию будущего

В России объявили энергию будущего

В российском Минэнерго объявили с чем связывают будущее мировой энергетики.

2021-11-11T07:02+0500

2021-11-11T07:02+0500

2021-11-11T09:04+0500

россия

энергетик

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В российском Минэнерго назвали водород энергией будущего, сообщает РИА Новости. Такие прогнозы сделал заместитель главы ведомства Павел Сорокин, выступая на мероприятии Российской делегации в рамках COP26 в среду.Однако, он отметил, что в настоящее время в мире, в основном, производится "серый" водород, то есть при этом выбрасывается непропорционально большой объем парниковых газов.По словам Сорокина, "серый" водород можно очистить с помощью технологий улавливания СО2 при его производстве и закачивания в подземные пласты.

https://uz.sputniknews.ru/20211028/glava-gazproma-svyajet-energetiku-rf-s-uzbekistanom-i-kazaxstanom-21126397.html

россия

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энергетик