https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-syrdare-zaderjany-storonniki-terroristicheskoy-gruppirovki-21315979.html

Хотели к сирийским боевикам - в Сырдарье задержали сторонников террористов

Хотели к сирийским боевикам - в Сырдарье задержали сторонников террористов

Против лидера организации уже возбудили уголовное дело.

2021-11-11T17:50+0500

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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Правоохранители задержали в Хавасском районе Сырдарьинской области сторонников террористической группировки, сообщает пресс-служба УВД.По данным силового ведомства, спецоперация была проведена 9 ноября. В ходе мероприятия был задержан лидер террористической организации, а также несколько его соратников. В будущем они планировали примкнуть к сирийским боевикам. Отмечается, что во время обыска в телефонах злоумышленников были обнаружены экстремистские материалы. Против главы группировки возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз. Его сообщники в настоящее время также находятся под следствием.

https://uz.sputniknews.ru/20211030/v-uzbekistan-dostavili-mejdunarodnogo-terrorista-21162982.html

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узбекистан, борьба с терроризмом, террористы