https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-syrdare-zaderjany-storonniki-terroristicheskoy-gruppirovki-21315979.html
Хотели к сирийским боевикам - в Сырдарье задержали сторонников террористов
Хотели к сирийским боевикам - в Сырдарье задержали сторонников террористов
Против лидера организации уже возбудили уголовное дело.
2021-11-11T17:50+0500
2021-11-11T17:50+0500
2021-11-11T18:34+0500
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борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Правоохранители задержали в Хавасском районе Сырдарьинской области сторонников террористической группировки, сообщает пресс-служба УВД.По данным силового ведомства, спецоперация была проведена 9 ноября. В ходе мероприятия был задержан лидер террористической организации, а также несколько его соратников. В будущем они планировали примкнуть к сирийским боевикам. Отмечается, что во время обыска в телефонах злоумышленников были обнаружены экстремистские материалы. Против главы группировки возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз. Его сообщники в настоящее время также находятся под следствием.
https://uz.sputniknews.ru/20211030/v-uzbekistan-dostavili-mejdunarodnogo-terrorista-21162982.html
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узбекистан, борьба с терроризмом, террористы
Хотели к сирийским боевикам - в Сырдарье задержали сторонников террористов
17:50 11.11.2021 (обновлено: 18:34 11.11.2021)
Против лидера запрещенной организации возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз. Его сообщники в настоящее время также находятся под следствием.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik.
Правоохранители задержали в Хавасском районе Сырдарьинской области сторонников террористической группировки, сообщает
пресс-служба УВД.
По данным силового ведомства, спецоперация была проведена 9 ноября. В ходе мероприятия был задержан лидер террористической организации, а также несколько его соратников. В будущем они планировали примкнуть к сирийским боевикам.
Отмечается, что во время обыска в телефонах злоумышленников были обнаружены экстремистские материалы.
Против главы группировки возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз. Его сообщники в настоящее время также находятся под следствием.