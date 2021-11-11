https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-yaponii-pravitelstvo-ushlo-v-otstavku-21306906.html

В Японии правительство ушло в отставку

В Японии правительство ушло в отставку

Парламент Японии 10 ноября переизбрал Фумио Кисиду 101-м премьером. Затем император Японии провел церемонию утверждения нового главы правительства.

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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. В Японии Кабинет министров в полном составе ушел в отставку, передает издание Киодо.Очередное правительство было сформировано 4 октября после избрания нового премьер-министра Фумио Кисиды — лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Однако уже 14 октября нижняя палата парламента была распущена, так как истек срок ее полномочий. Выборы нового состава прошли 31 октября.Десятого ноября парламент переизбрал Кисиду 101-м премьером. Затем император Японии провел церемонию утверждения нового главы правительства. Позже премьер-министр объявит состав нового кабмина. Известно, что в нем поменяется только министр иностранных дел. Ранее эту должность занимал Тосимицу Мотэги, но он стал генеральным секретарем ЛДП. Теперь главой МИД Японии назначен Ёсимаса Хаяси.Парламентские выборы прошли в Японии в конце сентября. Правящая партия сохранила абсолютное большинство в нижней палате — 261 место из 465. Кисида сменил Ёсихидэ Сугу, который объявил об отставке из-за падения рейтингов ЛДП в связи с неудачными мерами по борьбе с COVID. Экс-премьер занимал пост в течение одного года.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/printsessa-yaponii-mako-lishilas-imperatorskogo-statusa-21096251.html

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