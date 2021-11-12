Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211112/chto-dast-uzbekistanu-svobodnaya-torgovlya-uslugami-v-sng-21331614.html
Будущее - за рынком услуг: что даст Узбекистану новое соглашение в рамках СНГ?
Будущее - за рынком услуг: что даст Узбекистану новое соглашение в рамках СНГ?
Соглашение о свободной торговле услугами в Содружестве могут подписать уже в декабре.
2021-11-12T18:33+0500
2021-11-12T19:15+0500
общество
снг
торговля
соглашение
сфера услуг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0c/21332255_0:316:3073:2044_1920x0_80_0_0_8274755f834a7038e1c999d371139bd9.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Соглашение о свободной торговле услугами в Содружестве Независимых Государств (СНГ) могут подписать в мае 2022 года. Согласование текста соглашения запланировано на декабрь текущего года.Об этом по итогам заседания Совета глав правительств содружества сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.По словам Лебедева, делегации всех стран-членов СНГ, включая Узбекистан, подписали целый ряд документов, действие которых "простирается до 2030 года".Скорее подготовить документ к подписанию призвал страны СНГ и премьер-министр России Михаил Мишустин.Как отметил Мишустин, страны Содружества смогли значительно увеличить торговый оборот буквально за первое полугодие 2021 года – взаимная торговля выросла почти на 27%. Увеличился и внешнеторговый оборот (более чем на четверть), а объем ВВП в целом по Содружеству возрос на 4,5%.Ранее важность торговли услугами агентству Sputnik Беларусь объяснял заместитель начальника отдела стратегии экономического развития Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.Подготовка соглашения такого рода осложнена тем, что никто не может дать точного определения понятия "услуги", подчеркивал Кушниренко.По словам эксперта, первый способ поставки услуг выглядит так: заказчик услуги находится в одной стране, а исполнитель – в другой, но оплата идет трансграничная. Второй – потребитель услуги выезжает за границу для ее получения: это туризм, лечение, обучение. Такие услуги очень хорошо фиксируются международной статистикой торговли.Третий – юридические лица приходят в другую страну и начинают там работать. Тогда они становятся налоговыми резидентами и выпадают из статистики международной торговли.Наконец, четвертый – приход в другую страну физических лиц для оказания услуг: начиная от высококвалифицированных специалистов и заканчивая дорожными рабочими. Эти люди тоже платят налоги и учитываются в статистике внутренней торговли, а не международной.Между тем, в Узбекистане рынок услуг активно развивается. За восемь месяцев текущего года объем оказанных услуг в Узбекистане дочти почти 41 трлн сумов, сообщал Госкомстат.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0c/21332255_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ff2857d1f39a811fb8a0e1ef73d46091.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
снг, торговля, соглашение, сфера услуг

Будущее - за рынком услуг: что даст Узбекистану новое соглашение в рамках СНГ?

18:33 12.11.2021 (обновлено: 19:15 12.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМастер маникюра за работой
Мастер маникюра за работой - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Соглашение о свободной торговле услугами в Содружестве могут подписать уже в декабре.
ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Соглашение о свободной торговле услугами в Содружестве Независимых Государств (СНГ) могут подписать в мае 2022 года. Согласование текста соглашения запланировано на декабрь текущего года.
Об этом по итогам заседания Совета глав правительств содружества сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, делегации всех стран-членов СНГ, включая Узбекистан, подписали целый ряд документов, действие которых "простирается до 2030 года".
"Одной из тем стало завершение работы над Соглашением о свободной торговле услугами в СНГ, - заявил Сергей Лебедев. – Документ очень важный, подготовка этого соглашения длится девять лет. Но мы констатируем, что она практически завершена. Окончательно подписание планируется в мае следующего года".
Скорее подготовить документ к подписанию призвал страны СНГ и премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Еще больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия даст заключение соглашения о свободной торговле услугами. На их долю приходится более половины валового продукта стран Содружества", - сказал он в ходе заседания.
Как отметил Мишустин, страны Содружества смогли значительно увеличить торговый оборот буквально за первое полугодие 2021 года – взаимная торговля выросла почти на 27%. Увеличился и внешнеторговый оборот (более чем на четверть), а объем ВВП в целом по Содружеству возрос на 4,5%.
Ранее важность торговли услугами агентству Sputnik Беларусь объяснял заместитель начальника отдела стратегии экономического развития Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.
"Чтобы понять важность услуг в современной экономике, достаточно знать, что на их долю в валовом продукте разных стран приходится порядка двух третей ВВП. В США – 83%, в Китае – 54%, в России – примерно 62%", - сказал он.
Подготовка соглашения такого рода осложнена тем, что никто не может дать точного определения понятия "услуги", подчеркивал Кушниренко.
"Первыми с этим вопросом столкнулись авторы Генерального соглашения о торговле услугами ВТО ГАТС (вступило в силу в январе 1995 года – Sputnik). Они нашли очень остроумный и правильный выход: не очень понятно, что такое услуга, но есть четыре способа поставки услуг".
По словам эксперта, первый способ поставки услуг выглядит так: заказчик услуги находится в одной стране, а исполнитель – в другой, но оплата идет трансграничная. Второй – потребитель услуги выезжает за границу для ее получения: это туризм, лечение, обучение. Такие услуги очень хорошо фиксируются международной статистикой торговли.
Третий – юридические лица приходят в другую страну и начинают там работать. Тогда они становятся налоговыми резидентами и выпадают из статистики международной торговли.
Наконец, четвертый – приход в другую страну физических лиц для оказания услуг: начиная от высококвалифицированных специалистов и заканчивая дорожными рабочими. Эти люди тоже платят налоги и учитываются в статистике внутренней торговли, а не международной.
"Мы уверены, что после вступления соглашения в силу возрастет число компаний, действующих в сфере услуг, которые учредят свои дочерние фирмы в странах СНГ", - сказал Андрей Кушниренко.
Между тем, в Узбекистане рынок услуг активно развивается. За восемь месяцев текущего года объем оказанных услуг в Узбекистане дочти почти 41 трлн сумов, сообщал Госкомстат.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:24Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита Тюркского совета – главное
19:13Коровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан
18:33Будущее - за рынком услуг: что даст Узбекистану новое соглашение в рамках СНГ?
17:45Замену старых водительских прав возобновили после сбоя в системе
16:19Стало известно, в какие страны экспортирует обувь Узбекистан
16:17Горячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента
15:45В Узбекистане может пройти Выставка промышленной кооперации СНГ
15:40Ташкентская и Туркестанская епархия готовит юбилейные встречи в 2022 году
14:39Бензин АИ-80 подорожал на 70%
14:29Когда Россия победит коронавирус — ответил вирусолог Альтштейн
12:46Как превратить Узбекистан в "инвестиционный хаб" — эксперт
12:34Подарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото
11:50В Акташе вырубили свыше 50 деревьев — нарушителей накажут по закону
11:38Почему экономика Узбекистана выстояла в кризис – эксперт
11:33Обыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом
11:01Нам нужен иммунитет к "вирусам XXI века": известны их главные разносчики
10:31Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник
10:31"Росатом" выжал Америку досуха и уходит оттуда
10:05В Узбекистан пришли долгожданные дожди: где и когда они прольются
10:02Вынесен приговор учителю физкультуры за изнасилование восьмиклассницы