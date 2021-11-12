https://uz.sputniknews.ru/20211112/chto-dast-uzbekistanu-svobodnaya-torgovlya-uslugami-v-sng-21331614.html

Будущее - за рынком услуг: что даст Узбекистану новое соглашение в рамках СНГ?

Будущее - за рынком услуг: что даст Узбекистану новое соглашение в рамках СНГ?

Соглашение о свободной торговле услугами в Содружестве могут подписать уже в декабре.

2021-11-12T18:33+0500

2021-11-12T18:33+0500

2021-11-12T19:15+0500

общество

снг

торговля

соглашение

сфера услуг

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ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Соглашение о свободной торговле услугами в Содружестве Независимых Государств (СНГ) могут подписать в мае 2022 года. Согласование текста соглашения запланировано на декабрь текущего года.Об этом по итогам заседания Совета глав правительств содружества сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.По словам Лебедева, делегации всех стран-членов СНГ, включая Узбекистан, подписали целый ряд документов, действие которых "простирается до 2030 года".Скорее подготовить документ к подписанию призвал страны СНГ и премьер-министр России Михаил Мишустин.Как отметил Мишустин, страны Содружества смогли значительно увеличить торговый оборот буквально за первое полугодие 2021 года – взаимная торговля выросла почти на 27%. Увеличился и внешнеторговый оборот (более чем на четверть), а объем ВВП в целом по Содружеству возрос на 4,5%.Ранее важность торговли услугами агентству Sputnik Беларусь объяснял заместитель начальника отдела стратегии экономического развития Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.Подготовка соглашения такого рода осложнена тем, что никто не может дать точного определения понятия "услуги", подчеркивал Кушниренко.По словам эксперта, первый способ поставки услуг выглядит так: заказчик услуги находится в одной стране, а исполнитель – в другой, но оплата идет трансграничная. Второй – потребитель услуги выезжает за границу для ее получения: это туризм, лечение, обучение. Такие услуги очень хорошо фиксируются международной статистикой торговли.Третий – юридические лица приходят в другую страну и начинают там работать. Тогда они становятся налоговыми резидентами и выпадают из статистики международной торговли.Наконец, четвертый – приход в другую страну физических лиц для оказания услуг: начиная от высококвалифицированных специалистов и заканчивая дорожными рабочими. Эти люди тоже платят налоги и учитываются в статистике внутренней торговли, а не международной.Между тем, в Узбекистане рынок услуг активно развивается. За восемь месяцев текущего года объем оказанных услуг в Узбекистане дочти почти 41 трлн сумов, сообщал Госкомстат.

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снг, торговля, соглашение, сфера услуг