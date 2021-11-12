Общество
Будущее - за рынком услуг: что даст Узбекистану новое соглашение в рамках СНГ?
18:33 12.11.2021 (обновлено: 19:15 12.11.2021)
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Соглашение о свободной торговле услугами в Содружестве могут подписать уже в декабре.
ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Соглашение о свободной торговле услугами в Содружестве Независимых Государств (СНГ) могут подписать в мае 2022 года. Согласование текста соглашения запланировано на декабрь текущего года.
Об этом по итогам заседания Совета глав правительств содружества сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, делегации всех стран-членов СНГ, включая Узбекистан, подписали целый ряд документов, действие которых "простирается до 2030 года".
"Одной из тем стало завершение работы над Соглашением о свободной торговле услугами в СНГ, - заявил Сергей Лебедев. – Документ очень важный, подготовка этого соглашения длится девять лет. Но мы констатируем, что она практически завершена. Окончательно подписание планируется в мае следующего года".
Скорее подготовить документ к подписанию призвал страны СНГ и премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Еще больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия даст заключение соглашения о свободной торговле услугами. На их долю приходится более половины валового продукта стран Содружества", - сказал он в ходе заседания.
Как отметил Мишустин, страны Содружества смогли значительно увеличить торговый оборот буквально за первое полугодие 2021 года – взаимная торговля выросла почти на 27%. Увеличился и внешнеторговый оборот (более чем на четверть), а объем ВВП в целом по Содружеству возрос на 4,5%.
Ранее важность торговли услугами агентству Sputnik Беларусь объяснял заместитель начальника отдела стратегии экономического развития Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко.
"Чтобы понять важность услуг в современной экономике, достаточно знать, что на их долю в валовом продукте разных стран приходится порядка двух третей ВВП. В США – 83%, в Китае – 54%, в России – примерно 62%", - сказал он.
Подготовка соглашения такого рода осложнена тем, что никто не может дать точного определения понятия "услуги", подчеркивал Кушниренко.
"Первыми с этим вопросом столкнулись авторы Генерального соглашения о торговле услугами ВТО ГАТС (вступило в силу в январе 1995 года – Sputnik). Они нашли очень остроумный и правильный выход: не очень понятно, что такое услуга, но есть четыре способа поставки услуг".
По словам эксперта, первый способ поставки услуг выглядит так: заказчик услуги находится в одной стране, а исполнитель – в другой, но оплата идет трансграничная. Второй – потребитель услуги выезжает за границу для ее получения: это туризм, лечение, обучение. Такие услуги очень хорошо фиксируются международной статистикой торговли.
Третий – юридические лица приходят в другую страну и начинают там работать. Тогда они становятся налоговыми резидентами и выпадают из статистики международной торговли.
Наконец, четвертый – приход в другую страну физических лиц для оказания услуг: начиная от высококвалифицированных специалистов и заканчивая дорожными рабочими. Эти люди тоже платят налоги и учитываются в статистике внутренней торговли, а не международной.
"Мы уверены, что после вступления соглашения в силу возрастет число компаний, действующих в сфере услуг, которые учредят свои дочерние фирмы в странах СНГ", - сказал Андрей Кушниренко.
Между тем, в Узбекистане рынок услуг активно развивается. За восемь месяцев текущего года объем оказанных услуг в Узбекистане дочти почти 41 трлн сумов, сообщал Госкомстат.