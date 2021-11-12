https://uz.sputniknews.ru/20211112/goryachuyu-vodu-i-teplo-otklyuchili-v-trex-rayonax-tashkenta-21329949.html

Горячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента

Горячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента

В городском хокимияте сообщили о причинах внезапного отключения и назвали время, когда тепло вернется в квартиры жителей.

2021-11-12T16:17+0500

2021-11-12T16:17+0500

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общество

ташкент

хокимият

отключение воды

горячая вода

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Жители Юнусабадского района полностью оказались без горячей воды и тепла, а в Алмазарском и Шайхонтахурском районах — произошло частичное отключение. В хокимияте объяснили форс-мажор возникшей внезапно неисправностью в электроснабжении теплоцентра № 4, который обеспечивает теплом сразу три района. При этом горожан успокоили — работа по устранению неполадок уже началась и к 17:00 горячую воду подадут в дома жителей этих районов. Теплоснабжение же возобновится лишь к полуночи.ГУП "Тошиссиккуввати" извинились за неудобства.Ранее Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. Ночью 13 ноября температура в столице и столичной области составит 3-8° тепла, днем столбик термометра поднимется до отметки +16°

https://uz.sputniknews.ru/20210720/v-tashkente-otklyuchat-goryachuyu-vodu-na-dva-dnya---lokatsii-19753397.html

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ташкент, хокимият, отключение воды, горячая вода