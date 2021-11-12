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Горячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента
Горячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента
В городском хокимияте сообщили о причинах внезапного отключения и назвали время, когда тепло вернется в квартиры жителей.
2021-11-12T16:17+0500
2021-11-12T16:17+0500
общество
ташкент
хокимият
отключение воды
горячая вода
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Жители Юнусабадского района полностью оказались без горячей воды и тепла, а в Алмазарском и Шайхонтахурском районах — произошло частичное отключение. В хокимияте объяснили форс-мажор возникшей внезапно неисправностью в электроснабжении теплоцентра № 4, который обеспечивает теплом сразу три района. При этом горожан успокоили — работа по устранению неполадок уже началась и к 17:00 горячую воду подадут в дома жителей этих районов. Теплоснабжение же возобновится лишь к полуночи.ГУП "Тошиссиккуввати" извинились за неудобства.Ранее Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. Ночью 13 ноября температура в столице и столичной области составит 3-8° тепла, днем столбик термометра поднимется до отметки +16°
https://uz.sputniknews.ru/20210720/v-tashkente-otklyuchat-goryachuyu-vodu-na-dva-dnya---lokatsii-19753397.html
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ташкент, хокимият, отключение воды, горячая вода

Горячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента

16:17 12.11.2021
© SputnikДевочка возле батареи у себя дома.
Девочка возле батареи у себя дома. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Sputnik
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В городском хокимияте сообщили о причинах внезапного отключения тепла и назвали время, когда оно вернется в квартиры жителей.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Жители Юнусабадского района полностью оказались без горячей воды и тепла, а в Алмазарском и Шайхонтахурском районах — произошло частичное отключение.
В хокимияте объяснили форс-мажор возникшей внезапно неисправностью в электроснабжении теплоцентра № 4, который обеспечивает теплом сразу три района. При этом горожан успокоили — работа по устранению неполадок уже началась и к 17:00 горячую воду подадут в дома жителей этих районов. Теплоснабжение же возобновится лишь к полуночи.
ГУП "Тошиссиккуввати" извинились за неудобства.
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