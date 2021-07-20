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В Ташкенте отключат горячую воду на два дня — локации
В Ташкенте отключат горячую воду на два дня — локации
В Узбекистане снова ожидается жара, так что грядущее отключение горячей воды, по всей видимости, сильно не отразится на комфорте горожан. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T14:44+0500
2021-07-20T14:50+0500
общество
горячая вода
отключение воды
ташкент
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Жители ряда районов Ташкента в течение двух дней останутся без горячей воды. Об этом горожан предупредили в пресс-службе ГУП "Тошиссиккувати".Отключение запланировано на период с 9 утра 23 июля по 9 вечера 24 июля, уточнили в ведомстве. Так, горячей воды не будет в домах по улицам: Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргонайули, Таллимарджан, Файзабад, Мехрджан, Сайхун, Сурхан, а также в массивах Куйлюк 1–7, Куйлюк – Обводная.Без водоснабжения останутся и жители улиц Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, Дустлик, Мирзо Турсунзада, Жахонаро, Кургонтепа, а также массивов Сергели 1–8А, Юлдош 1–18, Ц-1,2,3, Дустлик – 1,2.Улицы Хусайн Бойкаро, массив "Водник" и массив "Строитель" также отключат от водоснабжения.Накануне синоптики сообщали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни. Республику снова ожидает жара. Днем воздух прогреется до 35-40 градусов. Осадков не будет. Так что, по всей видимости, грядущее отключение горячей воды не станет слишком критическим для большинства столичных жителей.
https://uz.sputniknews.ru/20210614/neskolko-detsadov-ostalis-bez-goryachey-vody---prichiny--19234332.html
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горячая вода, отключение воды, ташкент

В Ташкенте отключат горячую воду на два дня — локации

14:44 20.07.2021 (обновлено: 14:50 20.07.2021)
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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В Узбекистане снова ожидается жара, так что грядущее отключение горячей воды, по всей видимости, сильно не отразится на комфорте горожан.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Жители ряда районов Ташкента в течение двух дней останутся без горячей воды. Об этом горожан предупредили в пресс-службе ГУП "Тошиссиккувати".
Отключение запланировано на период с 9 утра 23 июля по 9 вечера 24 июля, уточнили в ведомстве.
Так, горячей воды не будет в домах по улицам: Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргонайули, Таллимарджан, Файзабад, Мехрджан, Сайхун, Сурхан, а также в массивах Куйлюк 1–7, Куйлюк – Обводная.
Без водоснабжения останутся и жители улиц Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, Дустлик, Мирзо Турсунзада, Жахонаро, Кургонтепа, а также массивов Сергели 1–8А, Юлдош 1–18, Ц-1,2,3, Дустлик – 1,2.
Улицы Хусайн Бойкаро, массив "Водник" и массив "Строитель" также отключат от водоснабжения.
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Накануне синоптики сообщали о погоде в Узбекистане в ближайшие дни. Республику снова ожидает жара. Днем воздух прогреется до 35-40 градусов. Осадков не будет. Так что, по всей видимости, грядущее отключение горячей воды не станет слишком критическим для большинства столичных жителей.
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