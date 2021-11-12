https://uz.sputniknews.ru/20211112/kogda-rossiya-pobedit-koronavirus--otvetil-virusolog-altshteyn-21327997.html

Когда Россия победит коронавирус — ответил вирусолог Альтштейн

Когда Россия победит коронавирус — ответил вирусолог Альтштейн

Третья волна COVID-19 уже переросла в четвертую, заявили в Минздраве.

2021-11-12T14:29+0500

2021-11-12T14:29+0500

2021-11-12T15:22+0500

коронавирус covid-19

россия

пандемия

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Россию накрыла четвертая волна COVID-19, причем распространяется она намного быстрее предыдущих. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что осложнения также развиваются стремительнее, нежели во времена, когда бушевал "классический" уханьский штамм.Сейчас у пациентов превалирует дельта-штамм COVID-19.Когда же Россия победит коронавирус? Свой прогноз сделал врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, а также главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.По его словам, пандемия завершится уже в следующем году. Однако следует четко понимать: вирус не исчезнет. Миру стоит приготовиться к тому, что вспышки заболеваемости еще будут. Потому так важно вакцинироваться, подчеркнул Альтштейн.Ранее Мурашко отметил, что количество привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее большинство в стационарах — это непривитые.В России с начала пандемии выявили уже почти 9 миллионов случаев заболевания коронавирусом, 7,7 миллиона пациентов выздоровели, еще более миллиона — болеют.

https://uz.sputniknews.ru/20211112/udarnaya-doza-antitel-kak-zaschititsya-ot-koronavirusa-21319902.html

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коронавирус covid-19, пандемия