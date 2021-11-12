https://uz.sputniknews.ru/20211112/kogda-rossiya-pobedit-koronavirus--otvetil-virusolog-altshteyn-21327997.html
Когда Россия победит коронавирус — ответил вирусолог Альтштейн
Когда Россия победит коронавирус — ответил вирусолог Альтштейн
Третья волна COVID-19 уже переросла в четвертую, заявили в Минздраве.
2021-11-12T14:29+0500
2021-11-12T14:29+0500
2021-11-12T15:22+0500
коронавирус covid-19
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пандемия
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Россию накрыла четвертая волна COVID-19, причем распространяется она намного быстрее предыдущих. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что осложнения также развиваются стремительнее, нежели во времена, когда бушевал "классический" уханьский штамм.Сейчас у пациентов превалирует дельта-штамм COVID-19.Когда же Россия победит коронавирус? Свой прогноз сделал врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, а также главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.По его словам, пандемия завершится уже в следующем году. Однако следует четко понимать: вирус не исчезнет. Миру стоит приготовиться к тому, что вспышки заболеваемости еще будут. Потому так важно вакцинироваться, подчеркнул Альтштейн.Ранее Мурашко отметил, что количество привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее большинство в стационарах — это непривитые.В России с начала пандемии выявили уже почти 9 миллионов случаев заболевания коронавирусом, 7,7 миллиона пациентов выздоровели, еще более миллиона — болеют.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/udarnaya-doza-antitel-kak-zaschititsya-ot-koronavirusa-21319902.html
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коронавирус covid-19, пандемия
Когда Россия победит коронавирус — ответил вирусолог Альтштейн
14:29 12.11.2021 (обновлено: 15:22 12.11.2021)
В России с начала пандемии выявили уже почти 9 миллионов случаев заболевания коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Россию накрыла четвертая волна COVID-19, причем распространяется она намного быстрее предыдущих.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что осложнения также развиваются стремительнее, нежели во времена, когда бушевал "классический" уханьский штамм.
Сейчас у пациентов превалирует дельта-штамм COVID-19.
Когда же Россия победит коронавирус? Свой прогноз сделал врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, а также главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, пандемия завершится уже в следующем году.
"Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Однако следует четко понимать: вирус не исчезнет. Миру стоит приготовиться к тому, что вспышки заболеваемости еще будут. Потому так важно вакцинироваться, подчеркнул Альтштейн.
Ранее Мурашко отметил, что количество привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее большинство в стационарах — это непривитые.
В России с начала пандемии выявили уже почти 9 миллионов случаев заболевания коронавирусом, 7,7 миллиона пациентов выздоровели, еще более миллиона — болеют.