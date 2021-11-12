Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211112/udarnaya-doza-antitel-kak-zaschititsya-ot-koronavirusa-21319902.html
Ударная доза антител: как защититься от коронавируса
Ударная доза антител: как защититься от коронавируса
Российский иммунолог рассказал, что дает организму повышенную дозу антител к Covid-19.
2021-11-12T08:00+0500
2021-11-12T09:35+0500
общество
вакцинация
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20773364_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_6c85c95731f2eaafa6b9cb47850b9c51.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Ударная доза антител против коронавируса вырабатывается в организме при ревакцинации через полгода после первой прививки или болезни. Об этом заявил в интервью Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.По словам врача, без контакта с инфекцией организм теряет антитела, потому что для их сохранения нужно расходовать энергию и белок.Только повторная вакцинация дает ударную защиту от вируса и что это самый безопасный способ поддержать иммунную систему в борьбе с инфекцией, считает Владимир Болибок.Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подтвердил это мнение. По его словам, ревакцинироваться можно спустя шесть месяцев после получения препарата или выздоровления. Можно также получить бустерную дозу препарата, чтобы восстановить защиту.Вакцинация против коронавируса началась в Узбекистане 1 апреля. Граждане могут привиться одним из следующих препаратов:Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отметил, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.
https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-uzbekistane-bolee-76-medikov-polnostyu-vaktsinirovalis-ot-covid-21282137.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/05/20773364_86:0:1793:1280_1920x0_80_0_0_b8a6e9509c2543cd3d14b0c42b42f038.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация, коронавирус covid-19

Ударная доза антител: как защититься от коронавируса

08:00 12.11.2021 (обновлено: 09:35 12.11.2021)
© PixabayМаски
Маски - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Pixabay
Российский иммунолог рассказал, что дает организму повышенную дозу антител к Covid-19.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Ударная доза антител против коронавируса вырабатывается в организме при ревакцинации через полгода после первой прививки или болезни. Об этом заявил в интервью Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен", — рассказал врач.
По словам врача, без контакта с инфекцией организм теряет антитела, потому что для их сохранения нужно расходовать энергию и белок.
"Если же будет повторное заражение или повторный контакт с вирусом при ревакцинации, то тут уже вступят в действие клетки памяти. И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от двух тысяч до 5600 балл на миллилитр", пояснил эксперт.
Только повторная вакцинация дает ударную защиту от вируса и что это самый безопасный способ поддержать иммунную систему в борьбе с инфекцией, считает Владимир Болибок.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подтвердил это мнение. По его словам, ревакцинироваться можно спустя шесть месяцев после получения препарата или выздоровления. Можно также получить бустерную дозу препарата, чтобы восстановить защиту.
"Пока полного понимания, какой именно уровень достаточен для защиты организма, нет, поэтому уровень антител до одной тысячи нужно догонять. Защита будет на 95 процентов", — подытожил он.
Вакцинация против коронавируса началась в Узбекистане 1 апреля. Граждане могут привиться одним из следующих препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.
Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отметил, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.
Перчатки и вакцина - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
Общество
Узбекистан обнародовал статистику вакцинированных медиков
10 ноября, 08:55
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:01Нам нужен иммунитет к "вирусам XXI века": известны их главные разносчики
10:31Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник
10:31"Росатом" выжал Америку досуха и уходит оттуда
10:05В Узбекистан пришли долгожданные дожди: где и когда они прольют
10:02Вынесен приговор учителю физкультуры за изнасилование восьмиклассницы
09:31Узбекистан закупит медоборудование на $100 млн
09:19Узбекистан снова "потрясло": удар приняла на себя Андижанская область
08:58Как катера ВМС Украины проникнут из Одессы в Бердянск
08:55К 2023 году иностранных студентов в России станет в разы больше
08:25Власти Узбекистана озвучили прогноз по ВВП на 2022 год
08:00Ударная доза антител: как защититься от коронавируса
07:30Самый необычный парикмахер Узбекистана претендует на рекорд Гиннесса
ВчераВ Британии обнаружили останки необычного динозавра
ВчераГардероб эмоций узбекской художницы в Москве - самые яркие кадры
ВчераВидео: что молодые таджикистанцы знают о Достоевском
ВчераНеобычные дома и граффити: как выглядит самый яркий район Лимы - фото
ВчераКогда в Узбекистане перестанут отключать электричество - видео
ВчераСотрудники антимонопольного комитета перешли в другое ведомство
ВчераТарифы на свет и газ в 2022 году подрастут
ВчераУлучшая экономический климат: Россия поможет Узбекистану разработать инвестрейтинг