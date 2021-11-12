https://uz.sputniknews.ru/20211112/udarnaya-doza-antitel-kak-zaschititsya-ot-koronavirusa-21319902.html
Ударная доза антител: как защититься от коронавируса
Ударная доза антител: как защититься от коронавируса
Российский иммунолог рассказал, что дает организму повышенную дозу антител к Covid-19.
2021-11-12T08:00+0500
2021-11-12T08:00+0500
2021-11-12T09:35+0500
общество
вакцинация
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Ударная доза антител против коронавируса вырабатывается в организме при ревакцинации через полгода после первой прививки или болезни. Об этом заявил в интервью Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.По словам врача, без контакта с инфекцией организм теряет антитела, потому что для их сохранения нужно расходовать энергию и белок.Только повторная вакцинация дает ударную защиту от вируса и что это самый безопасный способ поддержать иммунную систему в борьбе с инфекцией, считает Владимир Болибок.Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подтвердил это мнение. По его словам, ревакцинироваться можно спустя шесть месяцев после получения препарата или выздоровления. Можно также получить бустерную дозу препарата, чтобы восстановить защиту.Вакцинация против коронавируса началась в Узбекистане 1 апреля. Граждане могут привиться одним из следующих препаратов:Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отметил, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.
https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-uzbekistane-bolee-76-medikov-polnostyu-vaktsinirovalis-ot-covid-21282137.html
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вакцинация, коронавирус covid-19
Ударная доза антител: как защититься от коронавируса
08:00 12.11.2021 (обновлено: 09:35 12.11.2021)
Российский иммунолог рассказал, что дает организму повышенную дозу антител к Covid-19.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik.
Ударная доза антител против коронавируса вырабатывается в организме при ревакцинации через полгода после первой прививки или болезни. Об этом заявил в интервью Ura.ru
аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен", — рассказал врач.
По словам врача, без контакта с инфекцией организм теряет антитела, потому что для их сохранения нужно расходовать энергию и белок.
"Если же будет повторное заражение или повторный контакт с вирусом при ревакцинации, то тут уже вступят в действие клетки памяти. И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от двух тысяч до 5600 балл на миллилитр", пояснил эксперт.
Только повторная вакцинация дает ударную защиту от вируса и что это самый безопасный способ поддержать иммунную систему в борьбе с инфекцией, считает Владимир Болибок.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подтвердил это мнение. По его словам, ревакцинироваться можно спустя шесть месяцев после получения препарата или выздоровления. Можно также получить бустерную дозу препарата, чтобы восстановить защиту.
"Пока полного понимания, какой именно уровень достаточен для защиты организма, нет, поэтому уровень антител до одной тысячи нужно догонять. Защита будет на 95 процентов", — подытожил он.
Вакцинация против коронавируса началась в Узбекистане 1 апреля. Граждане могут привиться одним из следующих препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
Ранее вице-премьер Узбекистана Бехзод Мусаев заявил
, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.
Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отметил
, что ситуацию с COVID-19 в Узбекистане можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.