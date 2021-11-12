Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211112/korovy-dlya-uzbekistana-tranzitom-cherez-kyrgyzstan-21332707.html
Коровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан
Коровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан
Кыргызстанцы закупают российский скот, чтобы перепродать узбекистанским животноводам, заявил эксперт.
2021-11-12T19:13+0500
2021-11-12T19:13+0500
экономика
кыргызстан
узбекистан
скот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/994/15/9941547_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_857c90d06844fc801ba41d75d4e304e5.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Российский крупный рогатый скот продается Узбекистане "транзитом" через Кыргызстан. Об этом заявил советник президента ассоциации "Союз животноводов КР" Тилек Ашимов.Как сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан, в Бишкеке проходит международная многоотраслевая деловая миссия российских компаний.Выступая на заседании миссии, Ашимов рассказал, что с прошлого года граждане Кыргызстана стали активно покупать сельскохозяйственных животных в России. На это внимание эксперта обратил его друг, сказав, что в сфере животноводства "происходит что-то очень активное".В Узбекистане в настоящий момент отмечается дефицит мясной продукции и, как следствие, рост цен на нее. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому импорт и оборот мяса, скота и птицы освобождены от НДС до конца года.При этом республика пытается преодолеть зависимость от импорта мяса, развивая собственное животноводство. Стране удалось увеличить производство птицы и мелкого скота, но с крупным рогатым скотом дела обстоят хуже: коровы плохо приживаются из-за географических и природных особенностей, из-за чего их приходится импортировать.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/podesheveet-li-myaso-v-uzbekistane-iz-za-nulevogo-nds-na-import--mnenie-ekspertov-21114564.html
кыргызстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/994/15/9941547_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_8b2500d4e7a39948d868c1607ce84599.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кыргызстан, узбекистан, скот

Коровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан

19:13 12.11.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота сельскохозяйственной фермы в селе Ложниково Омской области
Работа сельскохозяйственной фермы в селе Ложниково Омской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Кыргызстанцы закупают российский скот, чтобы перепродать узбекистанским животноводам, заявил эксперт.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Российский крупный рогатый скот продается Узбекистане "транзитом" через Кыргызстан. Об этом заявил советник президента ассоциации "Союз животноводов КР" Тилек Ашимов.
Как сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан, в Бишкеке проходит международная многоотраслевая деловая миссия российских компаний.
Выступая на заседании миссии, Ашимов рассказал, что с прошлого года граждане Кыргызстана стали активно покупать сельскохозяйственных животных в России. На это внимание эксперта обратил его друг, сказав, что в сфере животноводства "происходит что-то очень активное".
"Я начал изучать ситуацию. Рынок Китая нам, конечно, интересен, но рядом Узбекистан, где востребованы сельскохозяйственные животные, в основном крупный рогатый скот. Узбекистанцы начали достаточно активно скупать у нас скот. Оказалось, что очень много скота покупается в России, потом привозится в Кыргызстан и дальше продается в Узбекистан", — отметил Ашимов.
В Узбекистане в настоящий момент отмечается дефицит мясной продукции и, как следствие, рост цен на нее. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому импорт и оборот мяса, скота и птицы освобождены от НДС до конца года.
При этом республика пытается преодолеть зависимость от импорта мяса, развивая собственное животноводство. Стране удалось увеличить производство птицы и мелкого скота, но с крупным рогатым скотом дела обстоят хуже: коровы плохо приживаются из-за географических и природных особенностей, из-за чего их приходится импортировать.
Мясо на рынке в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
Аналитика
Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов
27 октября, 15:00
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:24Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита Тюркского совета – главное
19:13Коровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан
18:33Будущее - за рынком услуг: что даст Узбекистану новое соглашение в рамках СНГ?
17:45Замену старых водительских прав возобновили после сбоя в системе
16:19Стало известно, в какие страны экспортирует обувь Узбекистан
16:17Горячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента
15:45В Узбекистане может пройти Выставка промышленной кооперации СНГ
15:40Ташкентская и Туркестанская епархия готовит юбилейные встречи в 2022 году
14:39Бензин АИ-80 подорожал на 70%
14:29Когда Россия победит коронавирус — ответил вирусолог Альтштейн
12:46Как превратить Узбекистан в "инвестиционный хаб" — эксперт
12:34Подарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото
11:50В Акташе вырубили свыше 50 деревьев — нарушителей накажут по закону
11:38Почему экономика Узбекистана выстояла в кризис – эксперт
11:33Обыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом
11:01Нам нужен иммунитет к "вирусам XXI века": известны их главные разносчики
10:31Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник
10:31"Росатом" выжал Америку досуха и уходит оттуда
10:05В Узбекистан пришли долгожданные дожди: где и когда они прольются
10:02Вынесен приговор учителю физкультуры за изнасилование восьмиклассницы