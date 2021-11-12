https://uz.sputniknews.ru/20211112/korovy-dlya-uzbekistana-tranzitom-cherez-kyrgyzstan-21332707.html
Коровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан
Коровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан
Кыргызстанцы закупают российский скот, чтобы перепродать узбекистанским животноводам, заявил эксперт.
2021-11-12T19:13+0500
2021-11-12T19:13+0500
2021-11-12T19:13+0500
экономика
кыргызстан
узбекистан
скот
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Российский крупный рогатый скот продается Узбекистане "транзитом" через Кыргызстан. Об этом заявил советник президента ассоциации "Союз животноводов КР" Тилек Ашимов.Как сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан, в Бишкеке проходит международная многоотраслевая деловая миссия российских компаний.Выступая на заседании миссии, Ашимов рассказал, что с прошлого года граждане Кыргызстана стали активно покупать сельскохозяйственных животных в России. На это внимание эксперта обратил его друг, сказав, что в сфере животноводства "происходит что-то очень активное".В Узбекистане в настоящий момент отмечается дефицит мясной продукции и, как следствие, рост цен на нее. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому импорт и оборот мяса, скота и птицы освобождены от НДС до конца года.При этом республика пытается преодолеть зависимость от импорта мяса, развивая собственное животноводство. Стране удалось увеличить производство птицы и мелкого скота, но с крупным рогатым скотом дела обстоят хуже: коровы плохо приживаются из-за географических и природных особенностей, из-за чего их приходится импортировать.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/podesheveet-li-myaso-v-uzbekistane-iz-za-nulevogo-nds-na-import--mnenie-ekspertov-21114564.html
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кыргызстан, узбекистан, скот
Коровы для Узбекистана "транзитом" через Кыргызстан
Кыргызстанцы закупают российский скот, чтобы перепродать узбекистанским животноводам, заявил эксперт.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Российский крупный рогатый скот продается Узбекистане "транзитом" через Кыргызстан. Об этом заявил советник президента ассоциации "Союз животноводов КР" Тилек Ашимов.
Как сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан
, в Бишкеке проходит международная многоотраслевая деловая миссия российских компаний.
Выступая на заседании миссии, Ашимов рассказал, что с прошлого года граждане Кыргызстана стали активно покупать сельскохозяйственных животных в России. На это внимание эксперта обратил его друг, сказав, что в сфере животноводства "происходит что-то очень активное".
"Я начал изучать ситуацию. Рынок Китая нам, конечно, интересен, но рядом Узбекистан, где востребованы сельскохозяйственные животные, в основном крупный рогатый скот. Узбекистанцы начали достаточно активно скупать у нас скот. Оказалось, что очень много скота покупается в России, потом привозится в Кыргызстан и дальше продается в Узбекистан", — отметил Ашимов.
В Узбекистане в настоящий момент отмечается дефицит мясной продукции и, как следствие, рост цен на нее. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому импорт и оборот мяса, скота и птицы освобождены от НДС до конца года.
При этом республика пытается преодолеть зависимость от импорта мяса, развивая собственное животноводство. Стране удалось увеличить производство птицы и мелкого скота, но с крупным рогатым скотом дела обстоят хуже: коровы плохо приживаются из-за географических и природных особенностей, из-за чего их приходится импортировать.