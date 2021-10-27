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Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов
Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов
До конца года в Узбекистане будут действовать "мясные" льготы на импорт и оборот в стране говядины, баранины, курятины, скота и птицы в живом и замороженной... 27.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-27T15:00+0500
2021-10-27T16:04+0500
аналитика
узбекистан
сельское хозяйство
мясо
налоги
ндс
животноводство
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Узбекистан пошел по пути либерализации в отдельных секторах экономики, чтобы решить проблему дефицита и роста цен. Насколько это эффективный инструмент, корреспондент Sputnik обсудил с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом и руководителем Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Дмитрием Гордеевым.Чем вызван рост цен на мясо и рогатый скот: внешние или внутренние причины?Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому с 10 октября по 31 декабря этого года от уплаты НДС освободят импорт и оборот в стране мяса, скота и птицы в живом виде и продуктов их убоя, а также замороженной птицы и картофеля.Дмитрий Гордеев привел данные исследований, которые показывают, что в настоящее время на мясном рынке Узбекистана поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйства составляет 13,2 млн голов, из них 4,7 млн коров. Мелкого рогатого скота (овец и коз) в республике примерно 22 млн голов.Что касается самого рынка и насыщения его продукцией, в целом, по словам эксперта, дефицит оценивается в 100 — 150 тысяч тонн мяса в год при расчёте 42,8 кг на одного человека (минимальная норма в год, которая утверждена здравоохранением).Леонид Холод в свою очередь отметил, что проблема повышения цен на мясо в Узбекистане не нова для республики, а меры по ее преодолению предпринимаются с 2017 года —в том числе создавался фонд регулирования и специальная комиссия занималась контролем за ценами. По его словам, борьба с повышательной тенденцией на узбекском рынке явно носит и экономический, и социальный характер."Узбекская экономика медленно, но верно растёт, доходы жителей повышаются, и рацион расширяется в сторону потребления мясных блюд", — прояснил Леонид Холод.С другой стороны, республика стремится преодолеть зависимость от импорта мяса и развивает собственное животноводство. Узбекистан в последние годы неплохо нарастил производство птицы и мелкого рогатого скота. Однако крупный рогатый скот плохо приживается в республике в силу её географических природных особенностей и нехватки растительного корма, а импортные аналоги продолжают дорожать. Все это порождает зависимость от внешних рынков и вынуждает власти предпринимать регулятивные меры.Мясная продукция в странах-экспортерах дорожает по разным причинам: нарушение логистических цепочек вследствие пандемии, инфляция, рост стоимости отдельных компонентов и другое."В Узбекистане цены на агропродукцию растут быстрее общего повышения цен в республике, и это сложно компенсировать даже повышением уровня оплаты труда и увеличением покупательной способности населения", — подчеркнул Леонид Холод.Также эксперты отметили, что сельскохозяйственная отрасль не успевает удовлетворять потребности растущего, в том числе платежеспособного, населения Узбекистана. Кроме того, негативным фактором выступает ситуация с заболеваемостью животных, что приводит к снижению поголовья.Как будут меняться цены на мясо?Власти Узбекистана рассчитывают, что "мясные льготы" помогут стабилизировать цены на продовольствие на внутреннем рынке. Эксперты поддерживают правильность выбранного пути, считая, что это грамотная мера, которая должна "успокоить" мясной рынок.По расчетам Дмитрия Гордеева, с учетом введенных мер стоимость импорта 1 килограмма говядины составляет 37,5 тыс. сумов, а при уплате таможенных платежей эта сумма вырастает до 43 тыс. сумов."Получается, что цена на продукт снижается на 5,7 тыс. сумов, что безусловно окажет очень сильное влияние на ценообразование в республике", — уверен он.Леонид Холод добавляет: минимум, что может произойти, как и в случае с маслосеменами подсолнечника и сахаром, цены на мясо расти не будут. В лучшем варианте они могут даже несколько снизиться. Все зависит от доли импортируемой продукции.Напомним, что в апреле 2021-го в Узбекистане "обнулили" НДС на ввоз в страну растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои, что способствовало стабилизации цен.Что ждет узбекских производителей мяса и скотоводовЕсли для потребителей ситуация на мясном рынке представляется в позитивном свете, то для местных производителей мяса это не самая лучшая новость, признался Леонид Холод.Дмитрий Гордеев также отметил, что не встречал практики по отмене НДС. По его словам, чаще всего страны используют субсидирование, повышение оборота экспортных пошлин, чтобы сохранить в стране нужные запасы мяса или зерна, как например это сделала Россия."Эффект от мер безусловно будет, вопрос в том, насколько продолжительный. До стабилизации цен ещё достаточно далеко, рынки по-прежнему лихорадит", — пояснил эксперт.Мера, по словам Леонида Холода, была бы более действенной и перспективной, если бы одновременно с обнулением таможенных пошлин и оборотных налогов на мясо, в Узбекистане предложили поддержку отдельных местных производителей в виде компенсаций за ужесточение конкурентных условий.
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https://uz.sputniknews.ru/20211019/deputaty-nashli-sposob-snizit-tseny-na-myaso-i-kartofel-20965524.html
https://uz.sputniknews.ru/20201015/Kholod-pri-otmene-NDS-dlya-snizheniya-tsen-na-produkty-postradaet-tolko-byudzhet-15192062.html
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узбекистан, сельское хозяйство, мясо, налоги, ндс, животноводство

Подешевеет ли мясо в Узбекистане из-за нулевого НДС на импорт — мнение экспертов

15:00 27.10.2021 (обновлено: 16:04 27.10.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровМясо на рынке в Ташкенте
Мясо на рынке в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Анна Черкасова
Все материалы
До конца года в Узбекистане будут действовать "мясные" льготы на импорт и оборот в стране говядины, баранины, курятины, скота и птицы в живом и замороженной виде и продуктов их убоя. Как это отразится на ценах и экономике, Sputnik узнал у экспертов.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Узбекистан пошел по пути либерализации в отдельных секторах экономики, чтобы решить проблему дефицита и роста цен.
Насколько это эффективный инструмент, корреспондент Sputnik обсудил с доктором экономических наук, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом и руководителем Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН Дмитрием Гордеевым.

Чем вызван рост цен на мясо и рогатый скот: внешние или внутренние причины?

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому с 10 октября по 31 декабря этого года от уплаты НДС освободят импорт и оборот в стране мяса, скота и птицы в живом виде и продуктов их убоя, а также замороженной птицы и картофеля.
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Дмитрий Гордеев привел данные исследований, которые показывают, что в настоящее время на мясном рынке Узбекистана поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйства составляет 13,2 млн голов, из них 4,7 млн коров. Мелкого рогатого скота (овец и коз) в республике примерно 22 млн голов.
Что касается самого рынка и насыщения его продукцией, в целом, по словам эксперта, дефицит оценивается в 100 — 150 тысяч тонн мяса в год при расчёте 42,8 кг на одного человека (минимальная норма в год, которая утверждена здравоохранением).

"В текущем году должно быть произведено 1,4 млн тонн мяса, а чтобы обеспечить эту норму требуется 1,5 млн тонн. Разница и рождает дефицит, провоцирующий рост цен", — объясняет Гордеев.

Леонид Холод в свою очередь отметил, что проблема повышения цен на мясо в Узбекистане не нова для республики, а меры по ее преодолению предпринимаются с 2017 года —в том числе создавался фонд регулирования и специальная комиссия занималась контролем за ценами. По его словам, борьба с повышательной тенденцией на узбекском рынке явно носит и экономический, и социальный характер.
"Узбекская экономика медленно, но верно растёт, доходы жителей повышаются, и рацион расширяется в сторону потребления мясных блюд", — прояснил Леонид Холод.
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С другой стороны, республика стремится преодолеть зависимость от импорта мяса и развивает собственное животноводство. Узбекистан в последние годы неплохо нарастил производство птицы и мелкого рогатого скота. Однако крупный рогатый скот плохо приживается в республике в силу её географических природных особенностей и нехватки растительного корма, а импортные аналоги продолжают дорожать. Все это порождает зависимость от внешних рынков и вынуждает власти предпринимать регулятивные меры.
"Узбекистан покупает крупный и мелкий рогатый скот в Казахстане и России, свежее мясо везут из Беларуси, а замороженная продукция идет из Украины и Индии. И цены везде свои", — обращает внимание Леонид Холод.
Мясная продукция в странах-экспортерах дорожает по разным причинам: нарушение логистических цепочек вследствие пандемии, инфляция, рост стоимости отдельных компонентов и другое.
"В Узбекистане цены на агропродукцию растут быстрее общего повышения цен в республике, и это сложно компенсировать даже повышением уровня оплаты труда и увеличением покупательной способности населения", — подчеркнул Леонид Холод.
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Также эксперты отметили, что сельскохозяйственная отрасль не успевает удовлетворять потребности растущего, в том числе платежеспособного, населения Узбекистана. Кроме того, негативным фактором выступает ситуация с заболеваемостью животных, что приводит к снижению поголовья.

Как будут меняться цены на мясо?

Власти Узбекистана рассчитывают, что "мясные льготы" помогут стабилизировать цены на продовольствие на внутреннем рынке. Эксперты поддерживают правильность выбранного пути, считая, что это грамотная мера, которая должна "успокоить" мясной рынок.
"Это хорошая новость для узбекистанцев. Если импортные таможенные пошлины и оборотные налоги на обращение мясной продукции на рынке обнуляются, то появляются значительные возможности для снижения стоимости" — пояснил Леонид Холод.
По расчетам Дмитрия Гордеева, с учетом введенных мер стоимость импорта 1 килограмма говядины составляет 37,5 тыс. сумов, а при уплате таможенных платежей эта сумма вырастает до 43 тыс. сумов.
"Получается, что цена на продукт снижается на 5,7 тыс. сумов, что безусловно окажет очень сильное влияние на ценообразование в республике", — уверен он.
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Леонид Холод добавляет: минимум, что может произойти, как и в случае с маслосеменами подсолнечника и сахаром, цены на мясо расти не будут. В лучшем варианте они могут даже несколько снизиться. Все зависит от доли импортируемой продукции.
Напомним, что в апреле 2021-го в Узбекистане "обнулили" НДС на ввоз в страну растительного масла, семян подсолнечника, льна и сои, что способствовало стабилизации цен.

Что ждет узбекских производителей мяса и скотоводов

Если для потребителей ситуация на мясном рынке представляется в позитивном свете, то для местных производителей мяса это не самая лучшая новость, признался Леонид Холод.
"Выгоду получают импортёры, а это создает на внутреннем рынке острую конкуренцию с местным производством в новом масштабе цен", — говорит он. Таким образом, местные фермеры могут чувствовать большое напряжение.
Дмитрий Гордеев также отметил, что не встречал практики по отмене НДС. По его словам, чаще всего страны используют субсидирование, повышение оборота экспортных пошлин, чтобы сохранить в стране нужные запасы мяса или зерна, как например это сделала Россия.
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"Эффект от мер безусловно будет, вопрос в том, насколько продолжительный. До стабилизации цен ещё достаточно далеко, рынки по-прежнему лихорадит", — пояснил эксперт.
Мера, по словам Леонида Холода, была бы более действенной и перспективной, если бы одновременно с обнулением таможенных пошлин и оборотных налогов на мясо, в Узбекистане предложили поддержку отдельных местных производителей в виде компенсаций за ужесточение конкурентных условий.
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