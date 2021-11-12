https://uz.sputniknews.ru/20211112/nam-nujen-immunitet-k-virusam-xxi-veka-izvestny-ix-glavnye-raznoschiki-21324285.html

Нам нужен иммунитет к "вирусам XXI века": известны их главные разносчики

Нам нужен иммунитет к "вирусам XXI века": известны их главные разносчики

Несколько драк и разборок, случившихся на днях в Москве и Подмосковье, составили очень внятный информационный тренд на тему межнациональной розни. 12.11.2021, Sputnik Узбекистан

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вирус

иммунитет

москва

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драка

колумнисты

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Любому профессионалу от журналистики понятно, что он возник не сам собой.В столице и прилегающей субурбии дерутся и ругаются каждый день по много раз. Участники этих разборок всегда представляют собой целый интернационал — просто потому, что нашу страну населяет почти двести разных национальностей, а с приехавшими на подработки гражданами Средней Азии здесь вообще расцвело сто цветов.Но тут несколько рядовых драк стали поводом для бесконечного сетевого и информационного хайпа на тему "наших бьют". Кто-то полагает, что бьют русских. Кто-то считает, что русские сами во всем виноваты и нечего разжигать и обижать южан. У всех есть что сказать по теме. И что забавно: среди спикеров также царит полный интернационал, и это тоже совершенно нормально. У нас такая страна.В сетевую склоку вовлекаются политики и журналисты — ну как же, они же тоже звезды соцсетей, у них миллионы подписчиков, надо отметиться по теме. И базар продолжается на максималках. Повод для возмущения давно забыли, уже просто принялись выяснять типа "а ты кто такой?!" — ну все как в типичном трамвайном скандале, которыми славилась в свое время наша многонациональная Москва.Она ведется буквально ежеминутно: пока вы читаете эту колонку, тысячи редакторов по всей стране сочиняют заголовки и публикуют то, что считают достойным опубликования. А то, что не считают, не публикуют, и событие исчезает, словно его и не было.Информационная атака на острую тему "межнационалочки" не выглядит чем-то радикально новым. Точно так же — хотя и с несопоставимо большим размахом — полтора года назад режиссировалась всеамериканская истерика по поводу Джорджа Флойда. Вспомните, как странно все это казалось в начале. Рядовое задержание наркомана-рецидивиста, его смерть от передоза, да каждый день в Штатах происходит по несколько подобных инцидентов. И вдруг все мировые СМИ делают из этого событие исторического масштаба.Флойда запустили как информационный вирус, и он отлично сработал. Искусственность этого вируса была очевидна с самого начала. Ну не бывает такого, чтобы все соцсети и все ведущие американские СМИ одномоментно увлеклись каким-то безвестным чернокожим уголовником.Но достаточно было этот вирус запустить, чтобы он пошел гулять по всему миру. У нас же как? Хоть в Бомбее, хоть в Воронеже сидят девочки-редакторы и бессмысленно копипастят все, что подсунет им Facebook или New York Times. Так что и Флойд, и выросшее на его могиле движение Black Lives Matter мигом оккупировали информационные повестки всех стран мира.Американские элиты добились этой операцией многого. Флойд легализовал движение Black Lives Matter, движение запугало сторонников Трампа и поддерживавший его бизнес так, что те не пошли на выборы. Инфовирус сделал кандидата от Демпартии президентом США.Грех было бы не использовать такую задумку и дальше. BLM — откровенно разжигающих межрасовую рознь провокаторов — запустили на глобальный уровень. Ну вы же видите эти беспрестанные скандалы на стадионах: кто-то там преклоняет колено, кто-то нет, болельщики злятся, игроки обижаются, всеобщее раздражение растет.К весне умело срежиссированный гнев народных масс докатился до военных — и те пригрозили президенту Франции натуральным военным переворотом. Неслабо так, да?Нет никакого сомнения, что до 2024 года включительно эти вбросы инфовирусов будут только нарастать. Это не значит, что они не будут сопровождаться реальными терактами и невыдуманными трагедиями. Увы, все это будет. Однако главной целью американских партнеров будут не единичные вооруженные нападения, а мощнейшая психологическая атака на население разных стран.Зачем это надо американцам? Это их классическая политика — сеять хаос где только возможно, а потом красоваться на фоне руин: смотрите, как у нас в Америке все хорошо, срочно покупайте наши доллары.Вывод войск из Афганистана стал просто сигналом того, что хаос будут сеять теперь не в богом забытых странах, а в самом что ни на есть центре прогрессивного человечества — в мегаполисах Европы, Китая, России. У Москвы и Парижа, у Шанхая и Берлина есть все шансы превратиться в Триполи или, прости, господи, в какой-нибудь Киев.После очередной психологической атаки, после очередного информационного вируса просвещенные городские миллениалы вполне могут надеть кастрюли на головы и пойти требовать смены режима — просто потому, что СМИ накачали их всякой ерундой. Причем не только внешние, но и местные СМИ. А почему они это сделали? Кто — по внешнему заказу с предоплатой, а кто — просто так, в погоне за хайпом и лайками.Наивно думать, что вкусную тему межнациональных разборок наши американские и английские партнеры не начнут качать в России. У них тут для этого все возможности: и проплаченные СМИ, и лидеры мнений на постоянном окладе, и, самое главное, все эти прекрасные соцсети. С их помощью американцы сделали в свое время "арабскую весну". Что им, интересно, помешает сделать "французскую весну"? "Русскую весну"? Звучит-то как красиво.Никакого конца света, разумеется, отсюда не следует. Просто надо иметь это обстоятельство в виду и его учитывать. К информационным вирусам вполне можно выработать антитела, и мы, кстати, уже неплохо это умеем.Я не думаю, что конкретно этот инфовирус нам заслали из ЦРУ. Он вполне мог, так сказать, самозародиться. Что ж, надо было отслеживать его на ранних стадиях и не доводить дело до коллективной истерики.Наши граждане давно научились блокировать у себя в почте спам, а в аккаунте — рекламу. Мы с удовольствием отписываемся от какого-нибудь блогера, когда он внезапно впадает в амок. Ну, собственно, так же — с позиций информационной гигиены — стоит подходить и к тем инфотрендам, которые возникают словно бы из ниоткуда.Столь же аккуратно и точечно стоит решать межнациональные проблемы. Спойлер: они все равно никуда не денутся, пока Россия остается Россией. Когда у тебя в стране сотни национальностей, между ними неизбежно возникают размолвки. Ничего смертельного. Мы так живем уже сотни лет. И планируем прожить не меньше.В какой-то момент хамам и хулиганам — любой национальности — надо давать организованный отпор. Иногда к делу надо привлекать полицейских, контролировать их, не давать спускать дело на тормозах. Надо разговаривать — в процессе вежливого разговора происходят порой истинные чудеса. И ни в коем случае нельзя выливать свою внутреннюю неудовлетворенность жизнью — а кто, на самом деле, ей удовлетворен сегодня? — в примитивный расизм и шовинизм. От этого будет только хуже. Не верите? Гляньте на украинцев.Русским националистам на заметку. Сегодня все ведущие державы мира — Франция и Британия, Германия и США — живут как многонациональные империи. Принимая на себя все риски и проблемы, с этим связанные. Пещерный национализм разрешается в качестве утешения только тем государствам, которые давно сдали свой реальный суверенитет и ни на что не претендуют.Кто у нас сегодня чемпионы по национализму? Япония да Польша, прибалтийские тигры да Украина. Дистрикты с американскими смотрящими и американскими военными базами. Если от России останется кусок размером с Московскую область, то в этой Микророссии гауляйтер от США несомненно разрешит националистам водить свои хороводы. Вот только подавляющему большинству нашего народа такой вариант не нужен.Сегодня все богатые и продвинутые страны мира живут в состоянии предельной неустойчивости. Долги, пандемия, общая турбулентность в экономике и политике, судороги бывшего гегемона… И все словно выжидают — кто поддастся первым? У кого рванет? Где люди с кастрюлями на головах побегут на площадь?Тут, кстати, стоит присмотреться к опыту рядовых американцев. Уже несколько лет их элиты осознанно и целеустремленно толкают этот многострадальный народ к межрасовой войне. И прикиньте, они до сих пор держатся. Белые не идут отстреливать негров, негры не идут геноцидить латиносов. И все потому, что все они — от чикагского бандита до гарвардского профессора — прекрасно понимают: даже несовершенное, мягко говоря, американское государство куда лучше того хаоса, в который их норовят обрушить. В нем не выживет почти никто, ну а выжившие позавидуют мертвым.У американского народа есть свой козырь в этой всемирной "игре в кальмара". Он называется чувство индивидуальной ответственности. Понимание, что ты сам отвечаешь и за свою жизнь — не всегда удачную, — и за свою семью, и за свое комьюнити. Этого чувства личной ответственности у нас маловато — ну правда, без обид. Но только оно и может спасти сегодня и людей, и страну.В Советском Союзе были блага, привычные, как воздух. Они просто не замечались. До смешного дешевая коммуналка, высокого стиля культура, отсутствие безработицы. Мы поняли, как много они значат, только когда их потеряли.Сегодняшняя Россия наслаждается одним из самых дефицитных благ в мире — мирным сосуществованием разных наций на своей территории. Да, ребят, именно это и есть мирное сосуществование. Мы беспрестанно обижаемся друг на друга, ворчим, вспоминаем, мечтаем "а вот хорошо бы...", ссоримся и миримся, женимся и разводимся, заводим детей, живем. Все как в нормальной большой семье. Ужасно не хотелось бы потерять это уникальное чувство родства. Только оно и держит нашу Россию.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210423/cherno-belaya-voyna-v-ssha-realizuetsya-glavnyy-koshmar-amerikantsev-18460053.html

https://uz.sputniknews.ru/20210216/Ot-tebya-perekhvatyvaet-dykhanie-v-SShA-vspykhnul-skandal-s-politsiey-i-valentinkami-16012127.html

https://uz.sputniknews.ru/20210914/kedmi-tsru-vtayne-vnedryaet-rusofobiyu-v-byvshem-sssr--video-20481012.html

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вирус, иммунитет, москва, подмосковье, драка