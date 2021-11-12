https://uz.sputniknews.ru/20211112/promyshlyal-v-semi-mechetyax-v-tashkente-zaderjan-seriynyy-vor-karmannik-21324060.html
Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник
Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник
Оперативниками была установлена личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу молодой человек.
2021-11-12T10:31+0500
2021-11-12T10:31+0500
2021-11-12T10:33+0500
общество
кража
вор
правонарушение
мечеть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/620/49/6204900_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ccf62f6c78f73e37e3274e03e4505c07.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В столице задержан вор-карманник, орудовавший в семи мечетях, сообщает пресс-службе ГУВД Ташкента.По данным силового ведомства, злоумышленник был пойман с поличным во время кражи смартфона в мечети "Новза" Чиланзарского района. Хозяин девайса оставил его в кармане своей куртки, когда пошел совершать намаз.Оперативниками была установлена личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу молодой человек.По результатам предварительного следствия стало известно, что он промышлял кражей телефонов в трех других мечетях Чиланзарского района, а также в трех мечетях Юнусабадского района.Награбленное вор-карманник продавал по заниженной цене.Против мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится под стражей. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210328/metro-tashkenta--pod-pritselom-vora-karmannika-zaderjan-podozrevaemyy-17993489.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/620/49/6204900_258:0:1158:675_1920x0_80_0_0_e5d7a017cf251e85a363c8d82297fe72.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кража, вор, правонарушение, мечеть
Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник
10:31 12.11.2021 (обновлено: 10:33 12.11.2021)
Против мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится под стражей. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
В столице задержан вор-карманник, орудовавший в семи мечетях, сообщает
пресс-службе ГУВД Ташкента.
По данным силового ведомства, злоумышленник был пойман с поличным во время кражи смартфона в мечети "Новза" Чиланзарского района. Хозяин девайса оставил его в кармане своей куртки, когда пошел совершать намаз.
Оперативниками была установлена личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу молодой человек.
По результатам предварительного следствия стало известно, что он промышлял кражей телефонов в трех других мечетях Чиланзарского района, а также в трех мечетях Юнусабадского района.
Награбленное вор-карманник продавал по заниженной цене.
Против мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится под стражей. Ведется следствие.