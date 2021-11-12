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https://uz.sputniknews.ru/20211112/promyshlyal-v-semi-mechetyax-v-tashkente-zaderjan-seriynyy-vor-karmannik-21324060.html
Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник
Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник
Оперативниками была установлена личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу молодой человек.
2021-11-12T10:31+0500
2021-11-12T10:33+0500
общество
кража
вор
правонарушение
мечеть
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В столице задержан вор-карманник, орудовавший в семи мечетях, сообщает пресс-службе ГУВД Ташкента.По данным силового ведомства, злоумышленник был пойман с поличным во время кражи смартфона в мечети "Новза" Чиланзарского района. Хозяин девайса оставил его в кармане своей куртки, когда пошел совершать намаз.Оперативниками была установлена личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу молодой человек.По результатам предварительного следствия стало известно, что он промышлял кражей телефонов в трех других мечетях Чиланзарского района, а также в трех мечетях Юнусабадского района.Награбленное вор-карманник продавал по заниженной цене.Против мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится под стражей. Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210328/metro-tashkenta--pod-pritselom-vora-karmannika-zaderjan-podozrevaemyy-17993489.html
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кража, вор, правонарушение, мечеть

Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник

10:31 12.11.2021 (обновлено: 10:33 12.11.2021)
© SputnikУзбекская валюта - сум
Узбекская валюта - сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Sputnik
Против мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится под стражей. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В столице задержан вор-карманник, орудовавший в семи мечетях, сообщает пресс-службе ГУВД Ташкента.
По данным силового ведомства, злоумышленник был пойман с поличным во время кражи смартфона в мечети "Новза" Чиланзарского района. Хозяин девайса оставил его в кармане своей куртки, когда пошел совершать намаз.

Оперативниками была установлена личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу молодой человек.
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По результатам предварительного следствия стало известно, что он промышлял кражей телефонов в трех других мечетях Чиланзарского района, а также в трех мечетях Юнусабадского района.

Награбленное вор-карманник продавал по заниженной цене.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится под стражей. Ведется следствие.
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