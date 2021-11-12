https://uz.sputniknews.ru/20211112/promyshlyal-v-semi-mechetyax-v-tashkente-zaderjan-seriynyy-vor-karmannik-21324060.html

Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник

Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник

Оперативниками была установлена личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу молодой человек.

2021-11-12T10:31+0500

2021-11-12T10:31+0500

2021-11-12T10:33+0500

общество

кража

вор

правонарушение

мечеть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/620/49/6204900_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ccf62f6c78f73e37e3274e03e4505c07.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В столице задержан вор-карманник, орудовавший в семи мечетях, сообщает пресс-службе ГУВД Ташкента.По данным силового ведомства, злоумышленник был пойман с поличным во время кражи смартфона в мечети "Новза" Чиланзарского района. Хозяин девайса оставил его в кармане своей куртки, когда пошел совершать намаз.Оперативниками была установлена личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый за кражу молодой человек.По результатам предварительного следствия стало известно, что он промышлял кражей телефонов в трех других мечетях Чиланзарского района, а также в трех мечетях Юнусабадского района.Награбленное вор-карманник продавал по заниженной цене.Против мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящий момент он находится под стражей. Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210328/metro-tashkenta--pod-pritselom-vora-karmannika-zaderjan-podozrevaemyy-17993489.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кража, вор, правонарушение, мечеть