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Стало известно, в какие страны экспортирует обувь Узбекистан
Стало известно, в какие страны экспортирует обувь Узбекистан
Лидерами по производству обувной продукции стали Андижанская (9,6 млн) Самаркандская ($5,8 млн), Ферганская ($5,3 млн) и Ташкентская ($1,5 млн) области.
2021-11-12T16:19+0500
2021-11-12T16:22+0500
общество
госкомстат
экспорт
обувь
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ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Узбекистан экспортировал обувь в 14 зарубежных стран на $24,7 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, в период с января по сентябрь Узбекистан экспортировал обувь на $3,6 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Больше всего обуви республика экспортировала в Кыргызстан ($13,7 млн), второе место твердо занимает Казахстан ($5,7 млн), на третьей позиции расположился Таджикистан ($3,7 млн). В Россию обувь узбекского производства ввезли всего лишь на $700 тысяч, а в Афганистан на $568 тысяч.Лидерами по производству обувной продукции стали Андижанская (9,6 млн) Самаркандская ($5,8 млн), Ферганская ($5,3 млн) и Ташкентская ($1,5 млн) области. В октябре 2019 года Шавкат Мирзиёев объявил, что экспортный потенциал узбекской обувной отрасли составляет $1,5 млрд. Однако пока Узбекистан экспортирует обувь меньше чем на $200 млн. Президент поручил компании "Узчармсаноат" в ближайшие годы увеличить экспорт как минимум в два раза.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/krupneyshiy-rossiyskiy-prodavets-obuvi-nameren-otkryt-fabriku-v-uzbekistane-17945808.html
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госкомстат, экспорт, обувь

Стало известно, в какие страны экспортирует обувь Узбекистан

16:19 12.11.2021 (обновлено: 16:22 12.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбувь, произведенная в Джизакской области
Обувь, произведенная в Джизакской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лидерами по производству обувной продукции являются Андижанская (9,6 млн) Самаркандская ($5,8 млн), Ферганская ($5,3 млн) и Ташкентская ($1,5 млн) области.
ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Узбекистан экспортировал обувь в 14 зарубежных стран на $24,7 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Согласно данным Госкомстата, в период с января по сентябрь Узбекистан экспортировал обувь на $3,6 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего обуви республика экспортировала в Кыргызстан ($13,7 млн), второе место твердо занимает Казахстан ($5,7 млн), на третьей позиции расположился Таджикистан ($3,7 млн). В Россию обувь узбекского производства ввезли всего лишь на $700 тысяч, а в Афганистан на $568 тысяч.
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Лидерами по производству обувной продукции стали Андижанская (9,6 млн) Самаркандская ($5,8 млн), Ферганская ($5,3 млн) и Ташкентская ($1,5 млн) области.
В октябре 2019 года Шавкат Мирзиёев объявил, что экспортный потенциал узбекской обувной отрасли составляет $1,5 млрд. Однако пока Узбекистан экспортирует обувь меньше чем на $200 млн. Президент поручил компании "Узчармсаноат" в ближайшие годы увеличить экспорт как минимум в два раза.
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