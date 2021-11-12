https://uz.sputniknews.ru/20211112/stalo-izvestno-v-kakie-strany-eksportiruet-obuv-uzbekistan-21330101.html

Стало известно, в какие страны экспортирует обувь Узбекистан

Стало известно, в какие страны экспортирует обувь Узбекистан

Лидерами по производству обувной продукции стали Андижанская (9,6 млн) Самаркандская ($5,8 млн), Ферганская ($5,3 млн) и Ташкентская ($1,5 млн) области.

2021-11-12T16:19+0500

2021-11-12T16:19+0500

2021-11-12T16:22+0500

общество

госкомстат

экспорт

обувь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/785/58/7855873_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_a3f74fe9e9281fba0589d90eb3397080.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Узбекистан экспортировал обувь в 14 зарубежных стран на $24,7 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, в период с января по сентябрь Узбекистан экспортировал обувь на $3,6 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Больше всего обуви республика экспортировала в Кыргызстан ($13,7 млн), второе место твердо занимает Казахстан ($5,7 млн), на третьей позиции расположился Таджикистан ($3,7 млн). В Россию обувь узбекского производства ввезли всего лишь на $700 тысяч, а в Афганистан на $568 тысяч.Лидерами по производству обувной продукции стали Андижанская (9,6 млн) Самаркандская ($5,8 млн), Ферганская ($5,3 млн) и Ташкентская ($1,5 млн) области. В октябре 2019 года Шавкат Мирзиёев объявил, что экспортный потенциал узбекской обувной отрасли составляет $1,5 млрд. Однако пока Узбекистан экспортирует обувь меньше чем на $200 млн. Президент поручил компании "Узчармсаноат" в ближайшие годы увеличить экспорт как минимум в два раза.

https://uz.sputniknews.ru/20210325/krupneyshiy-rossiyskiy-prodavets-obuvi-nameren-otkryt-fabriku-v-uzbekistane-17945808.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

госкомстат, экспорт, обувь