https://uz.sputniknews.ru/20211112/uzbekistan-zakupit-medoborudovanie-na-100-mln--21322371.html
Узбекистан закупит медоборудование на $100 млн
Узбекистан закупит медоборудование на $100 млн
Закупка медоборудования будет осуществляться согласно составленному перечню.
2021-11-12T09:31+0500
2021-11-12T09:31+0500
2021-11-12T09:35+0500
общество
медицина
здравоохранение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/989/91/9899144_0:9:1200:684_1920x0_80_0_0_0565ab6e8261741e2164b31aabda699e.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана закупят медицинское оборудование для различных учреждений на $100 млн. Об этом стало известно из подписанного президентом постановления, нацеленного на улучшение оказания медуслуг гражданам. Документ опубликован на сайте агентства УзА.Реализовать проект планируется до конца 2022 года. Выделяемые средства начнут предоставлять по 2% ставке годовых в национальной валюте на срок до трех лет.Определять потребность в необходимом медоборудовании в разрезе каждого учреждения будут хокимияты Ташкента и областей, а также совет министров Каракалпакстана. Закупка медоборудования будет осуществляться согласно составленному перечню.Ранее в рамках совещания по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний глава государства поручил Минфину выделить 60 млрд сумов на расширение охвата платформы "Здоровый образ жизни".
https://uz.sputniknews.ru/20170215/Rostec-Uzbekistan-medoborudovanie-4809985.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/989/91/9899144_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_781954e2aee0387100002b8e4c0fb294.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, здравоохранение
Узбекистан закупит медоборудование на $100 млн
09:31 12.11.2021 (обновлено: 09:35 12.11.2021)
Определять потребность в необходимом медицинском оборудовании в разрезе каждого учреждения будут хокимияты Ташкента и областей, а также совет министров Каракалпакстана.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Власти Узбекистана закупят медицинское оборудование для различных учреждений на $100 млн. Об этом стало известно из подписанного президентом постановления, нацеленного на улучшение оказания медуслуг гражданам. Документ опубликован
на сайте агентства УзА.
Реализовать проект планируется до конца 2022 года. Выделяемые средства начнут предоставлять по 2% ставке годовых в национальной валюте на срок до трех лет.
Определять потребность в необходимом медоборудовании в разрезе каждого учреждения будут хокимияты Ташкента и областей, а также совет министров Каракалпакстана. Закупка медоборудования будет осуществляться согласно составленному перечню.
Ранее в рамках совещания по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний глава государства поручил
Минфину выделить 60 млрд сумов на расширение охвата платформы "Здоровый образ жизни".