https://uz.sputniknews.ru/20211110/jiteli-uzbekistana-zarabotali-na-xodbe-17-mln-21293363.html

Жители Узбекистана "заработали" на ходьбе $1,7 млн

Жители Узбекистана "заработали" на ходьбе $1,7 млн

Власти страны платят гражданам за пешие прогулки.

2021-11-10T13:03+0500

2021-11-10T13:03+0500

2021-11-10T13:03+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Около 600 тысяч любителей пеших прогулок в Узбекистане получили выплаты за участие в интерактивной платформе "Здоровый образ жизни".Общая сумма составила 18 миллиардов сумов. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.В 2022 году Министерству финансов поручено выделить 60 миллиардов сумов на расширение охвата платформы. Деньги за ходьбуВ ноябре 2020-го Мирзиёев установил денежные выплаты населению за ежедневные пешие прогулки — от 3 тысяч сумов (около 0,3 доллара) ежедневно до порядка 100 долларов в месяц.Для организации выплат с 1 июля была запущена электронная платформа "Здоровый образ жизни".Для участия в программе каждому жителю Узбекистана старше 18 лет необходимо скачать на свой телефон специальное приложение и зарегистрироваться — выплаты на электронный кошелек или карту начнут поступать после прохождения 10 тысяч шагов за сутки.Вознаграждения для любителей ходьбы первоначально выплачивались за счет средств производителей пива, водки и табачной продукции, которые они перечисляли для работы платформы. Однако с 1 января 2022 года выплаты за ходьбу будут осуществляться за счет средств госбюджета.

https://uz.sputniknews.ru/20210812/jitel-tashkenta-pobedil-v-proekte-po-stimulirovaniyu-peshix-progulok-20048515.html

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