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Жители Узбекистана "заработали" на ходьбе $1,7 млн
Жители Узбекистана "заработали" на ходьбе $1,7 млн
Власти страны платят гражданам за пешие прогулки.
2021-11-10T13:03+0500
2021-11-10T13:03+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Около 600 тысяч любителей пеших прогулок в Узбекистане получили выплаты за участие в интерактивной платформе "Здоровый образ жизни".Общая сумма составила 18 миллиардов сумов. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.В 2022 году Министерству финансов поручено выделить 60 миллиардов сумов на расширение охвата платформы. Деньги за ходьбуВ ноябре 2020-го Мирзиёев установил денежные выплаты населению за ежедневные пешие прогулки — от 3 тысяч сумов (около 0,3 доллара) ежедневно до порядка 100 долларов в месяц.Для организации выплат с 1 июля была запущена электронная платформа "Здоровый образ жизни".Для участия в программе каждому жителю Узбекистана старше 18 лет необходимо скачать на свой телефон специальное приложение и зарегистрироваться — выплаты на электронный кошелек или карту начнут поступать после прохождения 10 тысяч шагов за сутки.Вознаграждения для любителей ходьбы первоначально выплачивались за счет средств производителей пива, водки и табачной продукции, которые они перечисляли для работы платформы. Однако с 1 января 2022 года выплаты за ходьбу будут осуществляться за счет средств госбюджета.
https://uz.sputniknews.ru/20210812/jitel-tashkenta-pobedil-v-proekte-po-stimulirovaniyu-peshix-progulok-20048515.html
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Жители Узбекистана "заработали" на ходьбе $1,7 млн

13:03 10.11.2021
© Pixabay / wal_172619Пробежка, иллюстративное фото
Пробежка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Pixabay / wal_172619
Власти страны с ноября прошлого года платят гражданам за пешие прогулки.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Около 600 тысяч любителей пеших прогулок в Узбекистане получили выплаты за участие в интерактивной платформе "Здоровый образ жизни".
Общая сумма составила 18 миллиардов сумов.
Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
В 2022 году Министерству финансов поручено выделить 60 миллиардов сумов на расширение охвата платформы.

Деньги за ходьбу

В ноябре 2020-го Мирзиёев установил денежные выплаты населению за ежедневные пешие прогулки — от 3 тысяч сумов (около 0,3 доллара) ежедневно до порядка 100 долларов в месяц.
Для организации выплат с 1 июля была запущена электронная платформа "Здоровый образ жизни".
Для участия в программе каждому жителю Узбекистана старше 18 лет необходимо скачать на свой телефон специальное приложение и зарегистрироваться — выплаты на электронный кошелек или карту начнут поступать после прохождения 10 тысяч шагов за сутки.
Вознаграждения для любителей ходьбы первоначально выплачивались за счет средств производителей пива, водки и табачной продукции, которые они перечисляли для работы платформы.
Однако с 1 января 2022 года выплаты за ходьбу будут осуществляться за счет средств госбюджета.
Кроссовки Nike - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
Общество
Житель Ташкента победил в проекте по стимулированию пеших прогулок
12 августа, 12:23
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