https://uz.sputniknews.ru/20211112/v-uzbekistane-mojet-proyti-vystavka-promyshlennoy-kooperatsii-sng-21329543.html

В Узбекистане может пройти Выставка промышленной кооперации СНГ

В Узбекистане может пройти Выставка промышленной кооперации СНГ

Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов на заседании Совета глав правительств СНГ. Главное из его выступления – в обзоре Sputnik Узбекистан.

2021-11-12T15:45+0500

2021-11-12T15:45+0500

2021-11-12T15:48+0500

общество

абдулла арипов

снг

узбекистан

выставка

совет глав правительств снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0c/17701352_0:30:2736:1569_1920x0_80_0_0_c88fa4b56037172873c5948d5410f279.jpg

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) стартовало 12 ноября в формате видеоконференции. Узбекистан на мероприятии представил премьер-министр страны Абдулла Арипов.В следующем году Узбекистан предлагает странам-членам СНГ уделить особое внимание развитию промышленной кооперации.Также Узбекистан считает целесообразным разработать совместные действия государств-членов СНГ по дальнейшей либерализации торговой политики в рамках Содружества.Социально-экономическое развитие всех государств, входящих в СНГ, связано с системой транспортных коридоров, подчеркнул Арипов. Сделать ее еще более эффективной помогут снижение тарифов и упрощение процедур грузоперевозок.Нельзя забывать и о развитии совместного рынка труда, добавил Арипов. Необходимо взаимное признание сертификатов трудовых мигрантов. Особенно актуальной эта мера становится в пандемию.Единые требования улучшат и сферу туризма, уверен Арипов. Однако действовать туристическая отрасль должна, безусловно, с учетом всех эпидемиологических мер.

https://uz.sputniknews.ru/20211112/podarok-dlya-bolelschika-abdulla-aripov-poluchil-imennuyu-futbolku-ot-fk-bavariya--foto-21327103.html

https://uz.sputniknews.ru

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абдулла арипов, снг, узбекистан, выставка, совет глав правительств снг