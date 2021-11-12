https://uz.sputniknews.ru/20211112/v-uzbekistane-mojet-proyti-vystavka-promyshlennoy-kooperatsii-sng-21329543.html
В Узбекистане может пройти Выставка промышленной кооперации СНГ
В Узбекистане может пройти Выставка промышленной кооперации СНГ
Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов на заседании Совета глав правительств СНГ. Главное из его выступления – в обзоре Sputnik Узбекистан.
2021-11-12T15:45+0500
2021-11-12T15:45+0500
2021-11-12T15:48+0500
общество
абдулла арипов
снг
узбекистан
выставка
совет глав правительств снг
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ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) стартовало 12 ноября в формате видеоконференции. Узбекистан на мероприятии представил премьер-министр страны Абдулла Арипов.В следующем году Узбекистан предлагает странам-членам СНГ уделить особое внимание развитию промышленной кооперации.Также Узбекистан считает целесообразным разработать совместные действия государств-членов СНГ по дальнейшей либерализации торговой политики в рамках Содружества.Социально-экономическое развитие всех государств, входящих в СНГ, связано с системой транспортных коридоров, подчеркнул Арипов. Сделать ее еще более эффективной помогут снижение тарифов и упрощение процедур грузоперевозок.Нельзя забывать и о развитии совместного рынка труда, добавил Арипов. Необходимо взаимное признание сертификатов трудовых мигрантов. Особенно актуальной эта мера становится в пандемию.Единые требования улучшат и сферу туризма, уверен Арипов. Однако действовать туристическая отрасль должна, безусловно, с учетом всех эпидемиологических мер.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/podarok-dlya-bolelschika-abdulla-aripov-poluchil-imennuyu-futbolku-ot-fk-bavariya--foto-21327103.html
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абдулла арипов, снг, узбекистан, выставка, совет глав правительств снг
В Узбекистане может пройти Выставка промышленной кооперации СНГ
15:45 12.11.2021 (обновлено: 15:48 12.11.2021)
Об этом сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов на заседании Совета глав правительств СНГ. Главное из его выступления – в обзоре Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) стартовало 12 ноября в формате видеоконференции. Узбекистан на мероприятии представил премьер-министр страны Абдулла Арипов.
В следующем году Узбекистан предлагает странам-членам СНГ уделить особое внимание развитию промышленной кооперации.
"Весной следующего года планируем провести в Узбекистане форум и выставку промышленной кооперации стран Содружества", - сообщил Абдулла Арипов в ходе своего выступления.
Также Узбекистан считает целесообразным разработать совместные действия государств-членов СНГ по дальнейшей либерализации торговой политики в рамках Содружества.
Социально-экономическое развитие всех государств, входящих в СНГ, связано с системой транспортных коридоров, подчеркнул Арипов. Сделать ее еще более эффективной помогут снижение тарифов и упрощение процедур грузоперевозок.
"Перспективным находим проект строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", открывающей новые возможности для транзитного потенциала СНГ", - отметил премьер-министр.
Нельзя забывать и о развитии совместного рынка труда, добавил Арипов. Необходимо взаимное признание сертификатов трудовых мигрантов. Особенно актуальной эта мера становится в пандемию.
"К сожалению, пандемия вынуждает вводить ограничения, - сказал Абдулла Арипов, предлагая от лица узбекской стороны координировать системы здравоохранения в рамках СНГ. - Наши решения должны способствовать созданию зоны свободного передвижения на основе единых санитарных требований".
Единые требования улучшат и сферу туризма, уверен Арипов. Однако действовать туристическая отрасль должна, безусловно, с учетом всех эпидемиологических мер.