https://uz.sputniknews.ru/20211112/vlasti-uzbekistana-ozvuchili-prognoz-po-vvp-na-2022-god-21321235.html

Власти Узбекистана озвучили прогноз по ВВП на 2022 год

Власти Узбекистана озвучили прогноз по ВВП на 2022 год

Власти озвучили, стоит ли ждать серьезного экономического роста, какой будет инфляция и объем внешнеторгового оборота.

2021-11-12T08:25+0500

2021-11-12T08:25+0500

2021-11-12T08:25+0500

экономика

узбекистан

ввп

инфляция

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана прогнозируют рост ВВП страны в 2022 году на уровне 5,9%, следует из материалов Счетной палаты республики, обнародованных в четверг.Счетная палата Узбекистана в четверг опубликовала итоги экспертизы проекта закона "О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год"."Согласно представленному бюджету, в 2022 году рост ВВП Узбекистана прогнозируется на уровне 5,9%", - говорится в материалах, опубликованных на сайте палаты. В частности, рост промышленного производства в следующем году прогнозируется на 7%, сельского хозяйства – на 3,1%, капитального строительства – 8,1%, услуг – 6,5%.В материалах указано, что в 2022 году инфляция в Узбекистане прогнозируется в пределах 9% против 10%, ожидаемых по итогам 2021 года.Объем внешнеторгового оборота страны в 2022 году может увеличиться на 13,4% по сравнению с ожидаемым итогом 2021 года – до 46,29 миллиарда долларов. В том числе экспорт – до 20,17 миллиарда долларов (+19%), импорт – до 26,12 миллиарда долларов (+9,5%). Отрицательное сальдо торговли снизится до 5,944 миллиарда долларов против 6,899 миллиарда долларов, прогнозируемых в 2021 году.В июле ЦБ Узбекистана повысил свой прогноз роста ВВП в текущем году до 6,8% с 5,5% в начале года из-за улучшения ситуации в экономике. По официальным данным, в 2020 году ВВП страны вырос на 1,5% в условиях кризиса, связанного с COVID-19.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/ekonomika-uzbekistana-obeschaet-rost-s-48-do-62--prognoz-vb-20794137.html

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