https://uz.sputniknews.ru/20211112/vynesen-prigovor-uchitelyu-fizkultury-za-iznasilovanie-vosmiklassnitsy-21322756.html

Вынесен приговор учителю физкультуры за изнасилование восьмиклассницы

Вынесен приговор учителю физкультуры за изнасилование восьмиклассницы

Инцидент произошел в Мирабадском районе столицы весной этого года. Учитель и двое его друзей уговорили 14-летнюю школьницу сыграть с ними в "бутылочку".

2021-11-12T10:02+0500

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общество

изнасилование

несовершеннолетние

учитель

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В столице суд вынес приговор учителю физкультуры и его двоим друзьям, совратившим 14-летнюю школьницу, сообщает руководитель проекта против насилия NeMolchi.uz Ирина Матвиенко."Мама девочки сообщила, что суд закончился. Ему дали четыре года, им – по два. Осужденных увели прямо из зала суда. <...> их осудили по статье 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет) Уголовного кодекса, которая предполагает добровольное вступление в половую связь со стороны несовершеннолетней.", – отметила она.По ее словам, мать восьмиклассниц и ее адвокаты намерены добиться более жесткой меры наказания, чтобы виновных осудили по статье 118 за групповое изнасилование (ред. - лишение свободы от 10 до 15 лет).Как отмечает Матвиенко, девочке было всего 14 лет и поэтому она не могла дать осознанное и информированное согласие.Инцидент произошел в Мирабадском районе столицы весной этого года. Учитель и двое его друзей уговорили ученицу 8 класса сыграть с ними в "бутылочку". Когда она проиграла, они потребовали вступить с ними в половой акт. В результате трое мужчин совратили и фактически изнасиловали девочку.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/senat-vzyal-na-kontrol-sluchay-s-gruppovym-iznasilovaniem-v-andijanskoy-oblasti-18771643.html

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изнасилование, несовершеннолетние, учитель