https://uz.sputniknews.ru/20211113/mirziyoev-predlojil-provesti-sammit-organizatsii-tyurkskix-gosudarstv-v-uzbekistane-21336443.html

Мирзиёев предложил провести саммит Организации тюркских государств в Узбекистане

Мирзиёев предложил провести саммит Организации тюркских государств в Узбекистане

В Стамбуле прошел VIII саммит лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В повестку заседания был включен вопрос о переименовании совета в Организацию тюркских государств.

2021-11-13T11:31+0500

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политика

шавкат мирзиёев

тюркский совет

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев предложил провести первый саммит Организации тюркских государств в 2022 году в Узбекистане.Накануне в Стамбуле прошел VIII саммит лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В повестку заседания был включен вопрос о переименовании совета в Организацию тюркских государств."Уверен, переименование Тюркского совета в Организацию тюркских государств, согласно принятому сегодня решению, создаст прочный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества", — сказал Мирзиёев в своем выступлении. Слова президента процитировал в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.По информации Асадова, лидер Узбекистана "предложил провести первый саммит обновленной Организации тюркских государств в следующем году в Узбекистане".Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Он является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства. Главной целью Совета является развитие всестороннего сотрудничества между данными странами. В его состав входят Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя принимает участие Венгрия.

https://uz.sputniknews.ru/20211112/chto-predlojil-shavkat-mirziyoev-v-ramkax-sammita-tyurkskogo-soveta--glavnoe-21333008.html

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шавкат мирзиёев, тюркский совет