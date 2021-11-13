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Мирзиёев предложил провести саммит Организации тюркских государств в Узбекистане
Мирзиёев предложил провести саммит Организации тюркских государств в Узбекистане
В Стамбуле прошел VIII саммит лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В повестку заседания был включен вопрос о переименовании совета в Организацию тюркских государств.
2021-11-13T11:31+0500
2021-11-13T12:15+0500
политика
шавкат мирзиёев
тюркский совет
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев предложил провести первый саммит Организации тюркских государств в 2022 году в Узбекистане.Накануне в Стамбуле прошел VIII саммит лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В повестку заседания был включен вопрос о переименовании совета в Организацию тюркских государств."Уверен, переименование Тюркского совета в Организацию тюркских государств, согласно принятому сегодня решению, создаст прочный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества", — сказал Мирзиёев в своем выступлении. Слова президента процитировал в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.По информации Асадова, лидер Узбекистана "предложил провести первый саммит обновленной Организации тюркских государств в следующем году в Узбекистане".Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Он является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства. Главной целью Совета является развитие всестороннего сотрудничества между данными странами. В его состав входят Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя принимает участие Венгрия.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/chto-predlojil-shavkat-mirziyoev-v-ramkax-sammita-tyurkskogo-soveta--glavnoe-21333008.html
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шавкат мирзиёев, тюркский совет

Мирзиёев предложил провести саммит Организации тюркских государств в Узбекистане

11:31 13.11.2021 (обновлено: 12:15 13.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев на VIII саммите Тюркского совета в Стамбуле
Шавкат Мирзиёев на VIII саммите Тюркского совета в Стамбуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лидер страны озвучил инициативу в рамках проходящего в Стамбуле VIII саммита лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев предложил провести первый саммит Организации тюркских государств в 2022 году в Узбекистане.
Накануне в Стамбуле прошел VIII саммит лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В повестку заседания был включен вопрос о переименовании совета в Организацию тюркских государств.
"Уверен, переименование Тюркского совета в Организацию тюркских государств, согласно принятому сегодня решению, создаст прочный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества", — сказал Мирзиёев в своем выступлении. Слова президента процитировал в своем Telegram-канале пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Здание секретариата Тюркского Совета в Стамбуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
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Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита Тюркского совета – главное
Вчера, 19:24
По информации Асадова, лидер Узбекистана "предложил провести первый саммит обновленной Организации тюркских государств в следующем году в Узбекистане".
Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Он является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства. Главной целью Совета является развитие всестороннего сотрудничества между данными странами. В его состав входят Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателя принимает участие Венгрия.
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