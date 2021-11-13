https://uz.sputniknews.ru/20211113/razrabotchiki-vaktsiny-sputnik-v-zapustili-videorolik-o-vajnosti-privivki--video-21342509.html

Разработчики вакцины "Спутник V" запустили важный ролик – видео

Разработчики вакцины "Спутник V" запустили важный ролик – видео

Российскую вакцину применяют в 71 стране, где проживают четыре млрд человек. Число спасенных жизней "исчисляется миллионами", отметили разработчики.

2021-11-13T21:15+0500

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россия

вакцинация

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Разработчики вакцины "Спутник V" создали видеоролик, повествующий о важности прививки."В этот двухминутный ролик мы уместили два года нашей изменившейся жизни. Мы сделали так, чтобы его было интересно смотреть, но пусть вас не обманывает его форма — это самая драматичная история последних десятилетий", - информируется на официальном Telegram-канале "Спутника V".По информации пресс-службы, российскую вакцину применяют в 71 стране, где проживают четыре млрд человек. Количество спасенных жизней "исчисляется миллионами", отметили разработчики.В октябре этого года замглавы СЭС Нурмат Отабеков заявил, что власти Узбекистана планируют привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных. На тот момент в республике уже было использовано свыше 750 тысяч доз российского препарата."Спутником V" не только поступает в страну из России, но и разливается в Узбекистане. В республике произведено 450 тысяч доз этой вакцины, из которых 120 тысяч уже использованы. Также изготовлены еще 330 тысяч доз, которые ожидают одобрения института Гамалеи, где и был впервые разработан данный препарат.В Узбекистане прививочная кампания стартовала 1 апреля. Уже почти восемь месяцев в стране активно проводится вакцинация населения. Узбекистанцам предлагается привиться одним из препаратов: узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech.Также Турция начала поставлять в страну вакцину CoronaVac (китайской компании Sinovac).

https://uz.sputniknews.ru/20211022/proizvodstvo-vaktsin-v-uzbekistane-kak-sozdayut-sputnik-v-v-jurabek-laboratories--foto-21009284.html

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вакцинация, вакцина "спутник v"