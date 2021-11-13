https://uz.sputniknews.ru/20211113/rosselxoznadzor-shest-uzbekskix-kompaniy-vozobnovyat-vvoz-tomatov-v-rossiyu-21336934.html
Россельхознадзор: шесть узбекских компаний возобновят ввоз томатов в Россию
Россельхознадзор: шесть узбекских компаний возобновят ввоз томатов в Россию
Россельхознадзор разрешил поставки плотов под гарантии госинспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана.
2021-11-13T12:08+0500
2021-11-13T12:08+0500
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россельхознадзор с 15 ноября возобновляет ввоз томатов с шести предприятий Ташкентской области Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства."Россельхознадзор с 15 ноября 2021 года... разрешает поставки в Россию томатов с шести узбекских предприятий (Ташкентская область)", — информируется в релизе на сайте организации.Поставки разрешены под гарантии Госинспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана с предприятий Agro Light, Angren agro gold invest, Angren Istiqlol Baraka, Samarali Savdo Niyat, Sevar Shaxnoz Baraka и TNA Agroinvest. Отмечается, что решение принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов. Они были отобраны в ходе совместных видеоинспекций.Россельхознадзор с 22 июля этого года ввел временные ограничения на поставки в Россию томатов и перцев из Ташкентской области Узбекистана. В плодах был обнаружен вирус коричневой морщинистости, а также вирус мозаики пепино в продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20210913/rosselxoznadzor-obnarujil-v-nektarinax-iz-uzbekistana-gribkovoe-zabolevanie-20473230.html
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россельхознадзор
Россельхознадзор: шесть узбекских компаний возобновят ввоз томатов в Россию
12:08 13.11.2021 (обновлено: 12:17 13.11.2021)
Поставки разрешены с 15 ноября под гарантии Госинспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.
Россельхознадзор с 15 ноября возобновляет ввоз томатов с шести предприятий Ташкентской области Узбекистана, сообщает
пресс-служба ведомства.
"Россельхознадзор с 15 ноября 2021 года... разрешает поставки в Россию томатов с шести узбекских предприятий (Ташкентская область)", — информируется в релизе на сайте организации.
Поставки разрешены под гарантии Госинспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана с предприятий Agro Light, Angren agro gold invest, Angren Istiqlol Baraka, Samarali Savdo Niyat, Sevar Shaxnoz Baraka и TNA Agroinvest.
Отмечается, что решение принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов. Они были отобраны в ходе совместных видеоинспекций.
Россельхознадзор с 22 июля этого года ввел временные ограничения на поставки в Россию томатов и перцев из Ташкентской области Узбекистана. В плодах был обнаружен вирус коричневой морщинистости, а также вирус мозаики пепино в продукции.