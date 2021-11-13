https://uz.sputniknews.ru/20211113/rosselxoznadzor-shest-uzbekskix-kompaniy-vozobnovyat-vvoz-tomatov-v-rossiyu-21336934.html

Россельхознадзор: шесть узбекских компаний возобновят ввоз томатов в Россию

Россельхознадзор: шесть узбекских компаний возобновят ввоз томатов в Россию

Россельхознадзор разрешил поставки плотов под гарантии госинспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана.

2021-11-13T12:08+0500

2021-11-13T12:08+0500

2021-11-13T12:17+0500

общество

россельхознадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0d/21336906_0:113:2951:1773_1920x0_80_0_0_e84de0e57833d0abde5aed80df9bb375.jpg

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Россельхознадзор с 15 ноября возобновляет ввоз томатов с шести предприятий Ташкентской области Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства."Россельхознадзор с 15 ноября 2021 года... разрешает поставки в Россию томатов с шести узбекских предприятий (Ташкентская область)", — информируется в релизе на сайте организации.Поставки разрешены под гарантии Госинспекции по карантину растений при Кабмине Узбекистана с предприятий Agro Light, Angren agro gold invest, Angren Istiqlol Baraka, Samarali Savdo Niyat, Sevar Shaxnoz Baraka и TNA Agroinvest. Отмечается, что решение принято по результатам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов. Они были отобраны в ходе совместных видеоинспекций.Россельхознадзор с 22 июля этого года ввел временные ограничения на поставки в Россию томатов и перцев из Ташкентской области Узбекистана. В плодах был обнаружен вирус коричневой морщинистости, а также вирус мозаики пепино в продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20210913/rosselxoznadzor-obnarujil-v-nektarinax-iz-uzbekistana-gribkovoe-zabolevanie-20473230.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россельхознадзор