https://uz.sputniknews.ru/20211113/shavkat-mirziyoev-pozdravil-medrabotnikov-s-professionalnym-prazdnikom--21338667.html
Шавкат Мирзиёев поздравил медработников с профессиональным праздником
Шавкат Мирзиёев поздравил медработников с профессиональным праздником
По словам лидера страны, за последние пять лет в области здравоохранения было принято свыше 200 актов законодательства.
2021-11-13T15:45+0500
2021-11-13T15:45+0500
2021-11-13T15:45+0500
общество
шавкат мирзиёев
праздник
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба президента.По словам лидера страны, за последние пять лет в области здравоохранения было принято свыше 200 актов законодательства. Кроме того, с каждым годом увеличиваются объемы финансирования данной сферы. В частности, только в 2021 году на ее поддержку узбекские власти направили свыше 18 трлн сумов – в 4 раза больше, чем в 2016 году, уточнил президент.Как отметил Мирзиёев, в стране действует трехуровневая национальная модель здравоохранения: первичная медико-санитарная система, экстренная медицинская помощь и специализированные медуслуги."Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием, как и для всего мира, для нашей страны, особенно системы здравоохранения. Именно благодаря <...> усилиям (медработников - ред.) разработаны и внедряются в практику передовые методы и средства борьбы с пандемией. В настоящее время успешно проводится вакцинация населения против коронавируса", - подчеркнул глава государства. Он также уточнил, что с 2019 года около 550 работников сферы здравоохранения были удостоены почетных званий, орденов и медалей, также госнаграды получат еще 82 медицинских работника.Согласно заявлению президента, в будущем планируется в два раза увеличить объемы выделяемых на поддержку и развитие сферы финсредств. По словам лидера республики, в ближайшие пять лет зарплаты врачей вырастут до $1 тысячи в эквиваленте.Ко всем прочему, особое внимание будет уделено медицинской профилактике, осуществляемой первичным звеном здравоохранения, повышению роли семейных врачей, заключил Мирзиёев.
https://uz.sputniknews.ru/20211109/rasxody-iz-gosbyudjeta-na-zdravooxranenie-sostavlyayut-31-k-vvp-21267640.html
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шавкат мирзиёев, праздник, здравоохранение
Шавкат Мирзиёев поздравил медработников с профессиональным праздником
По словам лидера республики, в ближайшие пять лет зарплаты врачей вырастут до $1 тысячи в эквиваленте.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником, сообщает
пресс-служба президента.
Искренне, от всего сердца поздравляю вас с вашим замечательным профессиональным праздником – Днем медицинских работников. Желаю всем вам здоровья, больших успехов в выполнении вашей благородной и ответственной миссии, мира и счастья вашим семьям.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
По словам лидера страны, за последние пять лет в области здравоохранения было принято свыше 200 актов законодательства.
Кроме того, с каждым годом увеличиваются объемы финансирования данной сферы. В частности, только в 2021 году на ее поддержку узбекские власти направили свыше 18 трлн сумов – в 4 раза больше, чем в 2016 году, уточнил президент.
Как отметил Мирзиёев, в стране действует трехуровневая национальная модель здравоохранения: первичная медико-санитарная система, экстренная медицинская помощь и специализированные медуслуги.
"Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием, как и для всего мира, для нашей страны, особенно системы здравоохранения. Именно благодаря <...> усилиям (медработников - ред.) разработаны и внедряются в практику передовые методы и средства борьбы с пандемией. В настоящее время успешно проводится вакцинация населения против коронавируса", - подчеркнул глава государства.
Он также уточнил, что с 2019 года около 550 работников сферы здравоохранения были удостоены почетных званий, орденов и медалей, также госнаграды получат еще 82 медицинских работника.
Согласно заявлению президента, в будущем планируется в два раза увеличить объемы выделяемых на поддержку и развитие сферы финсредств. По словам лидера республики, в ближайшие пять лет зарплаты врачей вырастут до $1 тысячи в эквиваленте.
Ко всем прочему, особое внимание будет уделено медицинской профилактике, осуществляемой первичным звеном здравоохранения, повышению роли семейных врачей, заключил Мирзиёев.