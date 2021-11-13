https://uz.sputniknews.ru/20211113/shavkat-mirziyoev-pozdravil-medrabotnikov-s-professionalnym-prazdnikom--21338667.html

Шавкат Мирзиёев поздравил медработников с профессиональным праздником

Шавкат Мирзиёев поздравил медработников с профессиональным праздником

По словам лидера страны, за последние пять лет в области здравоохранения было принято свыше 200 актов законодательства.

2021-11-13T15:45+0500

2021-11-13T15:45+0500

2021-11-13T15:45+0500

общество

шавкат мирзиёев

праздник

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба президента.По словам лидера страны, за последние пять лет в области здравоохранения было принято свыше 200 актов законодательства. Кроме того, с каждым годом увеличиваются объемы финансирования данной сферы. В частности, только в 2021 году на ее поддержку узбекские власти направили свыше 18 трлн сумов – в 4 раза больше, чем в 2016 году, уточнил президент.Как отметил Мирзиёев, в стране действует трехуровневая национальная модель здравоохранения: первичная медико-санитарная система, экстренная медицинская помощь и специализированные медуслуги."Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием, как и для всего мира, для нашей страны, особенно системы здравоохранения. Именно благодаря <...> усилиям (медработников - ред.) разработаны и внедряются в практику передовые методы и средства борьбы с пандемией. В настоящее время успешно проводится вакцинация населения против коронавируса", - подчеркнул глава государства. Он также уточнил, что с 2019 года около 550 работников сферы здравоохранения были удостоены почетных званий, орденов и медалей, также госнаграды получат еще 82 медицинских работника.Согласно заявлению президента, в будущем планируется в два раза увеличить объемы выделяемых на поддержку и развитие сферы финсредств. По словам лидера республики, в ближайшие пять лет зарплаты врачей вырастут до $1 тысячи в эквиваленте.Ко всем прочему, особое внимание будет уделено медицинской профилактике, осуществляемой первичным звеном здравоохранения, повышению роли семейных врачей, заключил Мирзиёев.

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шавкат мирзиёев, праздник, здравоохранение