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https://uz.sputniknews.ru/20211113/skonchalsya-osnovatel-virusologii-v-uzbekistane-21339920.html
Скончался основатель вирусологии в Узбекистане
Скончался основатель вирусологии в Узбекистане
Заслуженный деятель науки, член Академии наук Узбекистана, Каракалпакстана и Нью-Йорка, профессор ушел из жизни в возрасте 98 лет.
2021-11-13T18:34+0500
2021-11-13T18:34+0500
общество
узбекистан
скончался
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.Ушел из жизни заслуженный деятель науки, член Академии наук Узбекистана, Каракалпакстана и Нью-Йорка, профессор Шабат Ходжаев, ему было 98 лет, сообщает пресс-служба Мининноваций.Ходжаев родился в 1924 году в Ташкенте. В 1946 году он окончил лечебный факультет Ташкентского медицинского института. В ноябре этого же года стал аспирантом Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней АМН СССР (Москва). После окончания аспирантуры защити диссертацию, а затем остался работать в этом институте до 1951 года.В 1961 году Ходжаева избрали профессором кафедры инфекционных болезней.С 1962 по 1965 годы он работал проректором по научной и учебной работе.В 1964 ученый создал кафедру инфекционных болезней детского возраста Ташкентского института усовершенствования врачей и 40 лет заведовал ею.В 1967 году Шабат Ходжаев первым в центральноазиатском регионе создал вирусологическую лабораторию при 1-й клинической инфекционной больнице. Также он впервые в Узбекистане внедрил реакцию иммунофлюоресценции для диагностики гриппа и других острых респираторных заболеваний. Итогом большого этапа работ по клинической иммунологии стала монография "Руководство по иммунологии" (Москва, 1973 год) В 1970 году ученый стал советником правительства Болгарии по борьбе с холерой.В 1979 году Ходжаев создал узбекский филиал Института вирусологии имени Ивановского АМН СССР, а затем стал его директором. К тому же он явился основателем НИИ Вирусологии Узбекистана и до 2004 года был его директором.В период с 1990 по 1991 годы под руководством Ходжаева в НИИ вирусологии впервые в СССР была разработана программа вакцинации против вирусного гепатита В.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/skonchalsya-uchenyy-nusrat-parpiev---prezident-vyrazil-soboleznovaniya-19841306.html
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узбекистан, скончался

Скончался основатель вирусологии в Узбекистане

18:34 13.11.2021
© Sputnik / Александр Паниотов / Перейти в фотобанкКупол мечети
Купол мечети - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
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Заслуженный деятель науки, член Академии наук Узбекистана, Каракалпакстана и Нью-Йорка, профессор Шабат Ходжаев ушел из жизни в возрасте 98 лет.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik.Ушел из жизни заслуженный деятель науки, член Академии наук Узбекистана, Каракалпакстана и Нью-Йорка, профессор Шабат Ходжаев, ему было 98 лет, сообщает пресс-служба Мининноваций.
Ходжаев родился в 1924 году в Ташкенте. В 1946 году он окончил лечебный факультет Ташкентского медицинского института. В ноябре этого же года стал аспирантом Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней АМН СССР (Москва). После окончания аспирантуры защити диссертацию, а затем остался работать в этом институте до 1951 года.
В 1961 году Ходжаева избрали профессором кафедры инфекционных болезней.
С 1962 по 1965 годы он работал проректором по научной и учебной работе.
В 1964 ученый создал кафедру инфекционных болезней детского возраста Ташкентского института усовершенствования врачей и 40 лет заведовал ею.
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В 1967 году Шабат Ходжаев первым в центральноазиатском регионе создал вирусологическую лабораторию при 1-й клинической инфекционной больнице. Также он впервые в Узбекистане внедрил реакцию иммунофлюоресценции для диагностики гриппа и других острых респираторных заболеваний. Итогом большого этапа работ по клинической иммунологии стала монография "Руководство по иммунологии" (Москва, 1973 год)
В 1970 году ученый стал советником правительства Болгарии по борьбе с холерой.
В 1979 году Ходжаев создал узбекский филиал Института вирусологии имени Ивановского АМН СССР, а затем стал его директором. К тому же он явился основателем НИИ Вирусологии Узбекистана и до 2004 года был его директором.
В период с 1990 по 1991 годы под руководством Ходжаева в НИИ вирусологии впервые в СССР была разработана программа вакцинации против вирусного гепатита В.
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