https://uz.sputniknews.ru/20211113/xokimy-predlojat-samogo-dostoynogo-dlya-nagrady-v-27-mln-sumov-21330955.html

Хокимы предложат самого достойного для награды в 27 млн сумов

Хокимы предложат самого достойного для награды в 27 млн сумов

Кандидатов на получение премии будут предлагать хокимы областей и г. Ташкента, а также председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.

2021-11-13T08:00+0500

2021-11-13T08:00+0500

2021-11-13T08:00+0500

общество

премия

награда

предприниматели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20161011_112:153:1130:726_1920x0_80_0_0_8844756766b8bd9d87a328d12a424639.jpg

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистане может появиться ежегодная государственная премия для предпринимателей. Проект президентского указа об учреждении награды "Лучший предприниматель года" вынесен на общественное обсуждение.Согласно документу, премию будут вручать пяти лучшим представителям бизнеса в честь Дня предпринимателя 20 августа.Награду в размере 100 БРВ (27 млн сумов) получат предприниматели за выдающиеся успехи в бизнесе и общественной деятельности, в частности, в создании рабочих мест, внедрении инноваций, своевременной уплате налогов, экспорте и подготовке профессиональных кадров.Кандидатов на получение премии будут предлагать хокимы областей и города Ташкента, а также председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.Ранее награды представителям деловых кругов вручили 20 августа 2021 года в ходе открытого форума президента с предпринимателями и инвесторами. Награждение проходило по трем номинациям: "Предприниматель, создавший наибольшее количество рабочих мест", "Лучший налогоплательщик" и "Лучший экспортер". Всего в ходе церемонии награды получили 100 предпринимателей из различных регионов страны.

https://uz.sputniknews.ru/20211112/uluchshaya-ekonomicheskiy-klimat-rossiya-pomojet-uzbekistanu-razrabotat-investreyting--21316157.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

премия, награда, предприниматели