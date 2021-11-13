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Хокимы предложат самого достойного для награды в 27 млн сумов
Хокимы предложат самого достойного для награды в 27 млн сумов
Кандидатов на получение премии будут предлагать хокимы областей и г. Ташкента, а также председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.
2021-11-13T08:00+0500
2021-11-13T08:00+0500
общество
премия
награда
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистане может появиться ежегодная государственная премия для предпринимателей. Проект президентского указа об учреждении награды "Лучший предприниматель года" вынесен на общественное обсуждение.Согласно документу, премию будут вручать пяти лучшим представителям бизнеса в честь Дня предпринимателя 20 августа.Награду в размере 100 БРВ (27 млн сумов) получат предприниматели за выдающиеся успехи в бизнесе и общественной деятельности, в частности, в создании рабочих мест, внедрении инноваций, своевременной уплате налогов, экспорте и подготовке профессиональных кадров.Кандидатов на получение премии будут предлагать хокимы областей и города Ташкента, а также председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.Ранее награды представителям деловых кругов вручили 20 августа 2021 года в ходе открытого форума президента с предпринимателями и инвесторами. Награждение проходило по трем номинациям: "Предприниматель, создавший наибольшее количество рабочих мест", "Лучший налогоплательщик" и "Лучший экспортер". Всего в ходе церемонии награды получили 100 предпринимателей из различных регионов страны.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/uluchshaya-ekonomicheskiy-klimat-rossiya-pomojet-uzbekistanu-razrabotat-investreyting--21316157.html
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премия, награда, предприниматели

Хокимы предложат самого достойного для награды в 27 млн сумов

08:00 13.11.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаВручение благодарственных писем предпринимателям
Вручение благодарственных писем предпринимателям - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Премию будут вручать лучшим представителям бизнеса страны.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Узбекистане может появиться ежегодная государственная премия для предпринимателей. Проект президентского указа об учреждении награды "Лучший предприниматель года" вынесен на общественное обсуждение.
Согласно документу, премию будут вручать пяти лучшим представителям бизнеса в честь Дня предпринимателя 20 августа.
Награду в размере 100 БРВ (27 млн сумов) получат предприниматели за выдающиеся успехи в бизнесе и общественной деятельности, в частности, в создании рабочих мест, внедрении инноваций, своевременной уплате налогов, экспорте и подготовке профессиональных кадров.
Кандидатов на получение премии будут предлагать хокимы областей и города Ташкента, а также председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана.
Ранее награды представителям деловых кругов вручили 20 августа 2021 года в ходе открытого форума президента с предпринимателями и инвесторами. Награждение проходило по трем номинациям: "Предприниматель, создавший наибольшее количество рабочих мест", "Лучший налогоплательщик" и "Лучший экспортер". Всего в ходе церемонии награды получили 100 предпринимателей из различных регионов страны.
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